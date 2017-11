100.000 i bot for promillekjøring

En mann i 50-åra er dømt for å ha kjørt bil med nesten 3 i promille. Han kjørte fra Hamar sentrum til Ottestad, der turen endte i et gjerde. Han er dømt til fengsel i 36 dager, en bot på 100.000 kroner og tap av førerkortet i tre og et halvt år.