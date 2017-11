Vil ha dyrepoliti i Hedmark

Venstre setter i sitt alternative budsjett av 4 millioner kroner til å etablere et dyrepoliti i Finnmark og Hedmark. Budsjettet legges fram mandag. – Venstre kjemper for at dyrs rettigheter skal bli tatt på alvor, sier Sondre Hansmerk, leder av Unge Venstre.