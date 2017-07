Får ikke erstatning

Eieren av et næringsbygg i Solør tapte den sivile ankesaken han anla mot Gjensidige, for å få utbetalt forsikringssummen etter en brann i 2013. Brannen var ifølge politiet påtent. Bygget inneholdt en bensinstasjon og et spisested, som ble ødelagt i brannen.