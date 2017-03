– Den er en trofast sliter, forteller Roar Skaugen om sin beltebil fra 1966.

Siden Skaugen kjøpte beltebilen i 1980 har den kjørt 270 turer fra Smuksjøseter hver vinter. To motorer og en girkasse er slitt ut.

– Den heter "Samen" og er den beste bilen min, ler Skaugen.

Bindeledd til sivilisasjonen

Den første beltebilen kom til Høvringen i 1947. I lang tid var beltebilene linken til storsamfunnet for småstedene på grensen til Rondane nasjonalpark.

ENTUSIAST: Roar Skaugen driver Smuksjøseter Fjellstue og har hatt beltebil siden 1980. Foto: Even Lusæter / NRK

– Det er en lang tradisjon. I gamle dager var hest og slede bindeleddet mellom små lokalsamfunn og samfunnet. Så kom beltebilen som ble mye brukt, forteller Skaugen.

Skaugen levner liten tvil om at beltebilene har vært viktig for utviklingen av turismen på Høvringen.

– Beltebilen på Høvringen er et varemerke. Den første bilen kom i 1947 og er still going strong her i dag.

– Gjevt for ungene

Tiden da beltebilene var linken mellom små lokalsamfunn og storsamfunnet er forbi. I dag brukes de i hovedsak til turisme.

NYTTIG: Arne Hovengen har en Chrysler-beltebil fra 1956. Den har tidligere gått som rutebil på Femunden. Foto: Even Lusæter / NRK

– Det er begrenset hvor mye man får kjørt med de. Det er mange som har det som en hobby, forteller Arne Hovengen.

For turistnæringen i området kommer fortsatt beltebilene godt med.

– Vi har brukt det som trekkdyr for å kjøre folk inn på fjellet mot nasjonalparken. For en barnefamilie er det gjevt for ungene å få være med en beltebil inn på fjellet, sier Hovengen.

Vekker oppmerksomhet

Beltebilene skiller seg ut i det hvite vinterlandskapet. Det får sjåførene merke.

– Det er ikke en dag jeg ikke kjører mellom Smuksjøseter og Høringen uten at kameraet er oppe. Det er nok noe rart noe, spesielt for utlendinger, forteller Skaugen.