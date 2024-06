– Den kan absolutt ha en negativ effekt, sier ekspert Mats Nikko van der Weel til NRK.

Han er doktorgradsstipendiat og har forsket på perifert syn i fotballen.

Torsdag trente 25-åringen med resten av landslaget iført en maske i Frankrikes farger. Bildene av Real Madrid-stjernen gikk verden over.

MASKORAMA: Kylian Mbappé har brukket nesa. Dermed må han dekke til ansiktet på banen. Foto: AFP

Noe av grunnen til den massive oppmerksomheten er at spilleren selv oppfordret fotballfansen til å gi forslag til hvilken maske han skulle bruke etter nesebruddet.

Nå er det bekreftet at Uefas reglement setter en stopper for den superhelt-lignende masken 25-åringen brukte på treningen.

I utstyrsforskriften til Uefa står det at medisinsk utstyr, som inkluderer ansiktsmasker, «brukt i kamp må være ensfarget og uten lag- og produsentidentifikasjon».

Til NRK bekrefter Uefa at de har blitt informert om at Mbappé kommer til å spille i en ensfarget svart maske. Fredag kveld kom også bekreftelsen om at Mbappé starter på benken mot Nederland.

PÅ MED MASKA: I motsetning til NRK-suksessen Maskorama, skal maska denne gangen tas på. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

– Ukomfortabelt

Samme hvordan masken ser ut, er det neppe en fordel å spille med den skal vi tro Mats Nikko van der Weel.

– En slik maske kan redusere sidesynet litt, og det er nok til å spille dårligere, sier van der Weel.

– Hvor mye kan det påvirke?

– På høyt nivå kan små detaljer påvirke mye. Og det er ikke bare redusert sidesyn, det er jo ekkelt å spille med en slik maske, svarer han.

BRUKKET: Bare Pinocchio har en mer omtalt nese. Foto: AP

Undersøkelsene til Weel viser for øvrig at spillere med maske beveger mindre på hodet sitt, og dermed mister overblikk.

Start-spiller gleder seg til å kaste maska

Start-keeper, Jasper Silva Torkildsen, spiller selv med maske. Han kaller det «annerledes» og «ukomfortabelt».

– Jeg gleder meg til å ikke bruke den lenger. Der jeg har vært vant til å bare bruke øynene, må jeg nå også bruke hele hodet for å se, sier han.

LEI: Torkildsen håper han kan droppe maska etter neste kamp mot Raufoss. Foto: Kjetil Samuelsen

Det er ikke uvanlig å se spillere med masker på fotballbanen. Under VM i Qatar i 2022 brukte Kroatiske Josko Gvardiol en svart og nøytral maske.

Mats Nikko van der Weel mener også at maskene påvirker spillerne psykisk.

– Det er veldig vondt å brekke nesen, og du kan bli litt engstelig av å spille med det. Det er krig ute på feltet. Hvis du da er litt forsiktig, kan det ha psykiske effekter, sier han.

REGELRYTTER: Selv om det sikkert var fristende med en rødhvit maske, holdt Gvardiol seg til en svart maske. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Frankrikes store stjerne brakk nesa i åpningskampen mot Østerrike tidligere i uka, og det er fortsatt uvisst om Kylian Mbappé blir å se i kveldens kamp mot Nederland, ettersom han starter på benken.

L'Équipe meldte allerede mandag morgen at Mbappé ikke blir å se i Frankrikes startoppstilling mot Nederland fredags kveld.

I Nederland mente de at dette kan være en avledningsmanøver. Eller at «hele sirkuset rundt Kylian Mbappé har vært én stor maskerade» som De Telegraaf skriver.