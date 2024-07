– En uforglemmelig EM-batalje! utbrøt TV 2-ekspert Brede Hangeland etter kampslutt.

Det ble et skikkelig nervedrama mellom Tyskland og Spania i Stuttgart. Det var midtbanespiller Mikel Merino som stanget Spania til semifinale langt inne i ekstraomgangene.

Med det har Toni Kroos spilt sin siste kamp som fotballspiller ettersom han legger opp etter mesterskapet.

Etter kampslutt ble Kroos bare sittende på gresset og stirre tomt ut i lufta før han etter hvert ble dratt opp av lagkameratene. Nå venter et liv som fotballpensjonist for den populære midtbanespilleren.

– Akkurat er det skuffelse over at vi røk ut. Fordi alle oss hadde et stort mål om å gå videre, sier Kroos etter kampen.

Tysklands EM-exit skjedde etter en dramatisk kamp med flere kontroversielle hendelser.

UTE: Tyskland er ute av fotball-EM. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Sterke reaksjoner på mulig hands

En av hendelsene som fikk mest oppmerksomhet var da ballen traff armen til Marc Cucurella i ekstraomgangene. Tyskerne var i harnisk og ropte på straffespark. Men de fikk ikke gehør av dommer Anthony Taylor.

– Det der er det sykeste jeg har sett. VAR mister all troverdighet, sier Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson på VGTV.

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg er også klar i sin tale.

– Det burde vært straffespark, sier han til NRK.

– Hvorfor mener du det?

– Hånda er ut fra kroppen og det er forventet at det kan komme en ball der.

Ståle Solbakken mener i TV 2s studio at det er riktig at Cucurella ble frikjent.

– Han prøver å dra armen til seg og armen peker nedover. Jeg er av den gamle skolen og mener at her søker ball hånd og ikke hånd ball, sier landslagssjefen.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er uenig med Solbakken og mener det er straffe med tanke på slik reglene er blitt praktisert.

– Her var det faktisk skudd på vei til mål som blir stoppet av hånd, sier Gulbrandsen.

FORTVILER: Florian Wirtz gjemmer ansiktet etter å ha røket ut av EM. Foto: Matthias Schrader / AP

Marerittstart for Spania

Tidlig fikk Spania stor motgang da Barcelona-profilen Pedri måtte gå av med en skade etter en tøff duell med Toni Kroos.

Sekunder senere skulle Kroos også stemple vidunderbarnet Lamine Yamal. Heller ikke etter den situasjonen ble det utdelt kort.

– Taylor gir ikke gult kort og mister litt av kampen. Han kunne fått sitt andre gule der, sa Ståle Solbakken om Yamal-situasjonen.

Han mener imidlertid at taklingen som sendte Pedri av banen er klart gult kort.

– Den er krystallklar og den skal ikke Kroos slippe unna med, sa den norske landslagssjefen.

Også hans tidligere lagkamerat Kjetil Rekdal reagerte sterkt på dommerens håndtering av de tidlige Kroos-taklingene.

– Han skulle vært utvist etter seks minutter, sa Kjetil Rekdal i VG-studio.

Det meldes om at Pedri har forstuet venstre kne og at de skal gjøre flere tester for å se på alvorlighetsgrad og andre eventuelle skader. Spanjolen meldes ferdig i mesterskapet.

Foto: Manu Fernandez / AP

Innbytteren sørget for jubel

Da var det kanskje skjebnen at det var nettopp Pedri-erstatter Dani Olmo som skulle score kampens første mål. Det skjedde et en strålende pasning fra Yamal som gjorde at Olmo kunne sette ballen sikkert i nettet.

Med det ble Yamal den første tenåringen til å notere seg for tre målgivende i løpet av et mesterskap. Han er 16 år og kan dermed forbedre statistikken også neste mesterskap når VM går av stabelen i Nord-Amerika.

Vertene Tyskland preget naturligvis tribunekampen underveis, og det var merkbart utover i kampen at utålmodigheten begynte å stige hos hjemmesupporterne.

Da Niclas Füllkrug skjøt i stolpen, toppet desibelnivået seg for andre gang på kort tid. Tyskerne gjorde alt for å hjelpe laget sitt frem fra tribuneplass.

Og de svarte tilskuerne. Joshua Kimmich gikk høyest opp i en hodeduell og nikket ballen til 21 år gamle Florian Wirtz. Han satte ballen i nettet med kun to minutter igjen av ordinær tid.

– Hvilket sjokk for Spania. 88 minutter holdt det, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

Dramatiske ekstraomganger

Det tok fullstendig av på tyskernes innbytterbenk etter scoringen. Flere av dem klarte ikke dy seg og stormet ut på banen for å feire med lagkameratene som spilte kampen, mange løp så langt som 20–30 meter før de innså at dette neppe var helt innafor og snudde tilbake mot innbytterbenken.

Det betød at lagene skulle ut i ekstraomganger.

I andre ekstraomgang skulle samtlige tyske spillere reagere på en ball som traff hånda til Marc Cucurella i straffefeltet. De ba om straffespark, men dommer Anthony Taylor holdt fløyta unna munnen.

– Jeg vet han (Cucurella) prøver å trekke inn armen, men der føler jeg Spania er veldig heldige, skrev The Independent-journalist Miguel Delaney på X/Twitter.

På tampen skulle Mikel Merino score dypt inne i ekstraomgangene, til full jubel fra spanjolene. Flere tyskere på tribunen tok til tårene etter den nedslående scoringen.

Like før slutt skulle Dani Carvajal få marsjordre etter å ha holdt Jamal Musiala som forsøkte å storme fremover. Førstnevnte fikk sitt andre gule kort og går dermed glipp av semifinalen. Det samme gjelder Le Normand og trolig en skadd Pedri.

Spanjolene møter enten Frankrike eller Portugal i semifinalen.