TV-reporter gjorde dette i EM-kamp – nå frykter han for eget liv

– Vi kan bekrefte at en journalist har fått sin EM-akkreditering kansellert på grunn av dårlig oppførsel, skriver det europeiske fotballforbundet, Uefa, i en e-post til NRK.

Situasjonen de viser til oppsto på tribunen i forbindelse med EM-kampen mellom Serbia og England 16. juni, og det er den kosoviske TV-journalisten Arlind Sadiku det hele dreier seg om.

– Kjempefrustrert

Han bekrefter selv til NRK at han er strippet for sin EM-tilgang av Uefa etter å ha gjort håndbevegelsen «den albanske ørnen» rettet mot serbiske publikummere.

– Jeg er kjempefrustrert over avgjørelsen. Jeg har dekket EM siden 2014 og har aldri fått en advarsel i min karriere, sier opprørt Sadiku til NRK.

Milan Vukovic, talsperson for det serbiske fotballforbundet, skal ifølge ESPN ha bedt Uefa utestenge Sadiku etter å ha sett ham gjøre håndbevegelsen på en direktesending fra kampen.

Akkrediteringen skal ifølge Reuters ha blitt tatt fra ham da han møtte opp til Albanias pressekonferanse tirsdag.

RUTINERT: Arlind Sadiku har dekket mange store fotballbegivenheter, her sammen med Jude Bellingham etter mesterligafinalen på Wembley i år. Foto: Skjermdump / Instagram, 20.06.2024

«Den albanske ørnen» har i lang tid vært et symbol for albansk nasjonalisme og blir av mange oppfattet som en provokasjon.

Etter Kosovo-krigen på slutten av 1990-tallet erklærte Kosovo seg uavhengig fra Serbia i 2008. Men Serbia anerkjenner den ikke som en uavhengig stat.

– Ikke profesjonelt gjort

Den nå utestengte journalisten, som jobber for kosoviske Artmotion, tar imidlertid selvkritikk for sin egen oppførsel.

– Jeg vet det ikke var profesjonelt gjort av meg, men jeg reagerte på fascistiske tilrop fra serbiske fans som holdt opp anti-kosoviske flagg, hevder han.

– Har fått mange drapstrusler

I etterkant av hendelsen har Sadiku fått mye oppmerksomhet både på sosiale medier, men også i større medier som britiske The Guardian, ESPN og Reuters.

Han frykter nå for egen sikkerhet:

– Videoen av meg har gått viralt på sosiale medier og jeg har fått mange drapstrusler. Under kampen var det også noen serbiske supportere som sa de skulle ta meg på utsiden av stadion. Nå er jeg ikke beskyttet av presse-tittelen, som gjør at jeg føler meg truet, sier han.

NRK har tidligere skrevet om de ulovlige flaggene som ble sett brukt av flere serbiske supportere på søndagens kamp:

Reagerer på manglende begrunnelse

I 2018 fikk Sveits-spillerne Granit Xhaka og Xherdan Shaqiri, som begge har kosovoalbanske røtter, bøter for den samme håndgesten i en VM-kamp.

«Den albanske ørnen» pryder det albanske flagget og er Albanias riksvåpen, og Sadiku stiller seg uforstående til at det han gjorde blir sett på som provoserende.

– Det brukes offisielt av det albanske landslaget, og aksepteres av Uefa i den sammenheng. Det var ulovlige anti-kosoviske flagg som fikk henge i fred i 90 minutter uten at det fikk konsekvenser. Selv om serbiske fans ropte at Kosovo er en del av Serbia, fikk de stå, men en journalist blir utestengt for «dårlig oppførsel», hevder Sadiku.

REAGERER: Arlind Sadiku savner en spesifikk begrunnelse for hvorfor han er utestengt. Foto: Skjermdump / Instagram, 20.06.2024

Uefa er konfrontert med påstandene fra Sadiku, men har ikke svart konkret på uttalelsene om at anti-kosoviske flagg som fikk henge i fred i 90 minutter. De påpeker samtidig at Sadiku kan erstattes med en annen journalist fra samme TV-kanal.

I e-posten Sadiku har fått fra Uefa bruker de «misconduct» som begrunnelse for utestengelse, altså dårlig oppførsel.

– De ga ingen ytterligere argumenter og spurte meg aldri om min side av saken. De stavet til og med etternavnet mitt feil. Jeg kunne forstått det om jeg hadde blitt utestengt fra Serbias kamper, men at jeg blir totalt utestengt er uforståelig, mener Sadiku.

– En overdrevet handling

Balkan-ekspert og professor Svein Mønnesland sier gesten dreier seg om albansk nasjonalisme og sier at den trolig blir oppfattet som en provokasjon av serberne.

At Uefa har valgt å utestenge reporteren, har han imidlertid lite til overs for.

– Det synes jeg er en overdrevet handling, fordi dette er forholdsvis uskyldig. Det som har vært alvorlig de siste par dagene, er hvordan publikum har oppført seg under kampene. Der har det vært veldig alvorlig hets og nasjonalisme og rasisme, og det må Uefa slå ned på, sier han til NRK.

KRITISK: Professor Svein Mønnesland synes Uefa overdriver. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Jeg synes det denne journalisten gjorde med håndbevegelsen, det er det minst alvorlige av alle disse nasjonalistiske utsagnene som fotballkampene hittil har ført med seg, mener han.

– Kan du forstå at serberne kan oppfatte dette som provoserende?

– Nei, det er mye mindre provoserende enn det som de serbiske tilhengerne har drevet og sagt fra tribunen. Så det synes jeg er veldig overdreven reaksjon. Både fra serberne og fra Uefa, som utestenger en journalist fordi han hever hånda og viser noe som er symbol på det albanske flagget. Det synes jeg er en overdrivelse, sier han.

Sadiku har bestemt seg for å klage på Uefas avgjørelse og be om en utdypning om hva som ligger bak utestengelsen.

Onsdag valgte han å kjøpe billett til Albanias kamp mot Italia, som han egentlig skulle dekke journalistisk. I stedet fulgte han den som privatperson med albanske fans.

– Spent og farlig situasjon

Mønnesland beskriver forholdet mellom Kosovo, Albania og Serbia som «veldig dårlig» akkurat nå.

– Den serbiske politikken går ut på å hevde at Kosovo er og skal være en del av Serbia. De anerkjenner ikke at Kosovo i realiteten er en egen stat og for lengst har blitt det. Dermed så er det en konflikt. Og den serbiske minoriteten i Kosovo har fortsatt problemer på grunn av denne uløste situasjonen, sier han.

– Så det er en veldig spent og veldig farlig situasjon mellom Serbia og Kosovo. Og dermed også Serbia og Albania. Og i det hele tatt veldig farlig for hele situasjonen på Balkan. Så dette er et vepsebol, og derfor er det veldig uheldig at fotballkamper blir brukt for å hisse opp folk i denne sammenhengen, legger han til.

Fakta om Kosovo og Serbia Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP Ekspander/minimer faktaboks Forskjellige folkeslag har kjempet om Kosovos territorium siden antikken. Denne fruktbare høylandssletten har vært en del av både Rom, Bysants, og Det osmanske riket. Under middelalderen var det i Kosovo det gryende Serbia utfoldet seg, noe som har gitt landet tilnavnet «Serbias vugge». Serbia og Kosovo var under mesteparten av det 20. århundret en del av Jugoslavia. Men da Jugoslavia kollapset på 1990-tallet, var det etnisk albanske flertallet i Kosovo blant de som ba om uavhengighet. Etter flere år med geriljakrig utkjempet Serbia og Kosovos frigjøringshær UÇK en blodig krig fra 1998 til 1999. Kosovo hadde støtte fra Albania, Kroatia og Nato, som utførte en kontroversiell bombekrig. Flere hundre tusen ble jaget på flukt internt i Kosovo og over grensen til nabolandene, frem til det i juni 1999 ble undertegnet en fredsavtale. Kosovo ble lagt under FN og Natos administrasjon, og i 2008 erklærte Republikken Kosovo selvstendighet. Samtidig anerkjenner Serbia og mange andre land stadig ikke Kosovos selvstendighet.

EM-bøtene hagler

Uefa har denne uken bekreftet at de har bøtelagt både det albanske og serbiske fotballforbundet for tilhengernes oppførsel så langt i EM.

Serbia fikk 10.000 euro i bot for å ha «kommet med en provoserende melding som ikke passer seg på et sportsarrangement», trolig knyttet til bruken av flere anti-Kosovo-flagg i kampen mot England, samt 4500 euro i bot for å ha kastet objekter.

Det albanske forbundet ble på sin side bøtelagt med 37.375 euro for hendelser som oppsto i åpningskampen deres mot Italia, der albanske tilhengere blant annet skal ha «kommet med en provoserende melding som ikke passer seg på et sportsarrangement».

Serbia har også truet med å trekke seg fra EM etter angivelige tilskuerrop under onsdagens kamp mellom Kroatia og Albania.