Til semifinale etter straffedrama – men superstjerna refses

Det måtte straffekonk til for å avgjøre en dramatisk kamp mellom England og Sveits.

Der gikk England seirende ut til tross for en rekke sterke straffespark fra begge lag. Det var Manchester City-stjerna Manuel Akanji som bommet på straffespark.

Han var Sveits' første straffeskytter. Resten av straffene ble satt kontrollert i mål fra begge lag.

Ett øyeblikk som fikk ekstra oppmerksomhet var da Bukayo Saka, som bommet i EM-finalen for tre år siden, gikk frem og tok straffansvar for England – og scoret.

– Det er et rørende øyeblikk. Og et av mest imponerende øyeblikkene jeg kan huske i det siste med tanke på det bakteppet, sa Torp etter straffesparket fra England-spilleren.

Arsenal-profilen virket lettet og noe preget over å ha gjort jobben i straffesparkkonkurransen.

– Jeg ba til Gud for å komme tilbake. Det er vanskelig og jeg har brukt det til å bli sterkere, sier han etter kampen.

SLO TILBAKE: Bukayo Saka scoret sikkert på sin straffe og unte seg selv en litt ekstra stor feiring midt i straffekonken. Foto: Lee Smith / Reuters

Kane-tirade

Underveis i kampen fikk lagets superspiss krass kritikk.

Tidligere Premier League-spiller Jamie O'Hara er ekspert for Talksport i EM. Han lot England-kaptein Harry Kane få høre det underveis.

– Kane gjør absolutt ingenting. Den eneste grunnen til at han fortsatt er på banen, er på grunn av mulig straffesparkkonkurranse, sa O'Hara i første ekstraomgang. Les også Jeg tror ikke nordmenn vet sannheten om England

37-åringen, som fikk U-landskamper for England helt opp til U21-nivå, mener Kane er blitt et problem for England.

– Jeg er ikke fornøyd med Kane, han ser anstrengt ut i alt han gjør. Han ser ikke sprek ut, han er lat og han irriterer meg virkelig, sa O'Hara underveis i kampen. Han la til at «den eneste som har sviktet meg er Harry Kane».

– Jeg er bekymret for at vi har fått vår egen Ronaldo på laget, og at vi må spille med ham, la han til.

Det skal også ha vært tendenser til jubling da Kane måtte gå av med noe som så ut som krampe.

– Det er interessant. Det var en form for jubel fra England-fansen da Kane gikk av. Det er litt rart med tanke på hva han har gjort for landet vårt, sier tidligere Arsenal- og England-stjerne Theo Walcott.

Lagkamerat Saka erkjenner at han skulle ønske at spissen var mer involvert.

– Jeg synes hans spill er annerledes. Vi hadde elsket om Harry Kane hadde vært mer borti ballen. I dag vant vi kampen og vi skal evaluere den i morgen og inn mot neste kamp og se hvordan vi kan forbedre oss, sier han til NRK.

Ifølge statistikksiden FotMob hadde Kane 26 ballberøringer i løpet av de 110 minuttene han spilte. Det er klart færrest av de 22 spillerne som startet kampen.

LITE INVOLVERT: Harry Kane gikk målløs av banen. Foto: Lee Smith / Reuters

Sjansefattig start

Det startet jevnt, men sjansefattig mellom de to kvartfinalistene. Etter kvarteret spilt var det tendenser til drama da Harry Kane gikk i bakken i Sveits' straffefelt.

Spissen gikk i bakken etter en duell med Fabian Schär og ropte på straffe. Kanes ønske ble imidlertid ikke hørt og dommeren vinket spillet videre.

– Kane har vært bortimot usynlig. De engelske stjernene får fortsatt ikke skinne, sa Nilssen.

Og man kan argumentere for at han hadde rett. Fasit etter første omgang var ingen skudd på mål fra noen av lagene.

Den første avslutningen på mål stod Embolo for. Den kom etter 50 minutter spilt.

Southgate-kritikk

Flere etterlyste endringer og mente Southgate var for passiv i det han foretok seg.

– Gjør noe nå, vær proaktiv, skrev en oppgitt Carragher noen minutter før Sveits scoret 1-0-målet.

Tidligere storscorer Alan Shearer reagerte også underveis på at det ikke var aktivitet på England-benken.

– Jeg lurer på hvor lang tid det går før Gareth Southgate bruker en eller to av byttene sine, spurte Shearer retorisk på BBC etter 70 minutter.

England slet med å bryte gjennom Sveits' forsvar og det skulle til slutt straffe seg. Det var Sveits som gikk opp i føringen etter et godt angrep som ble avsluttet av Embolo fra kloss hold.

Dermed var Gareth Southgate og England i kjempetrøbbel med kun et kvarter igjen av ordinær tid.

TOK FØRSTE STIKK: Breel Embolo sendte Sveits opp i 1-0. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Utlignet med praktscoring

Men den sveitsiske ledelsen skulle ikke vare lenge. Fem minutter senere tok Bukayo Saka ballen i egne hender og banket inn 1–1 for engelskmennene.

Sakas mål var England første skudd på mål i kampen.

Det betød at lagene måtte ut i ekstraomganger.

Ekstraomgangene hadde heller ikke de store hendelsene, med unntak av en stor Declan Rice-sjanse som gikk i stolpen og ut.

På straffekonken viste England-spillerne sin klasse og satte fem sikre straffer i nettet bak Yann Sommer.

Det betyr at engelskmennene kan juble over avansement og de møter enten Tyrkia eller Nederland i semifinalen.