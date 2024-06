Sikret seieren på overtid med sitt første landslagsmål

Sluttminuttene mellom Tsjekkia og Portugal var ikke for de med svakt hjerte.

To minutter på overtid sendte Fransisco Conceicao hele Portugal til himmels med sitt aller første landslagsmål. Da røk både hemningen og drakta.

21-åringen spilte bare sin fjerde landskamp tirsdag. Poengene han sikret var svært viktige for portugiserne, som er storfavoritter til å ta seg videre fra gruppe F.

Og bare fem minutter tidligere rakk Diogo Jota å være i himmelen et lite minutt, da han stanget inn en Ronaldo-retur. Men scoringen ble VAR-annullert for en marginal offside.

Men det var Tsjekkia som skulle få den første nettkjenningen, mot spillets gang.

For dette mesterskapet har vist seg å være et for de vakre målene. Lukas Provod hadde fått med seg det. For da tsjekkerne bet seg fast i angrep, havnet ballen hos Slavia Praha-spilleren på 18–19 meter, og han prøvde lykken.

Utagbart for Portugals sisteskanse gikk ballen i lengste hjørne, og tsjekkerne hadde, dog noe ufortjent, gått i ledelsen.

– Det er mye følelser og en forbanna Ronaldo.

Det sa NRKs kommentator Nora Johnsen da 1–0 var et faktum.

Den skulle ikke vare lenge. Portugiserne fortsatte å trykke på, og fikk både betalt og tsjekkisk hjelp.

Nuno Mendes la inn foran mål, men det hadde Stanek kontroll på. Keeperen bokset ut, men klareringen gikk rett i beina på Robin Hranac. Ballen spratt inn i målet, og lagene var like langt.