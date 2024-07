Slår alarm om framtida i fotballen: – Blir mindre og mindre attraktiv

– Det som i si tid gjorde dette spelet til det beste i verda blir ikkje prioritert i dag. Viss vi ikkje sørger for at folk får noko gøy å sjå på vil det berre tilfredsstille business. For business bryr seg berre om kor mange som ser på det.

Det sa Uruguays landslagssjef Marcelo Bielsa under ein lang fotballtirade på ein pressekonferanse nyleg.

Både under EM og Copa America var det ein fleire utslagskampar som enda i uavgjort etter 90 minutt spelte. Fleire av dei stod 0–0 etter ordinær tid.

– Fotballen har fleire tilskodarar, men han blir mindre og mindre attraktiv, sa Uruguay-sjefen.

Han får noko støtte frå NRKs fotballekspert Åge Hareide.

– Eg er delvis einig. Eg meiner det kommersielle skvisar sitronen så mykje som mogleg på både klubb- og landslagsnivå. Det fører til eit veldig press på å levere resultat som gjer fotballen mindre attraktiv, seier Islands landslagssjef.

REAGERER: Marcelo Bielsa går hardt ut mot dagens fotball. Foto: CANDICE WARD / AFP

Refsa svensk journalist

Under ein pressekonferanse måndag fekk Frankrike-trenar Didier Deschamps eit konkret spørsmål om fotballen til laget. Det var den svenske journalisten Olof Lundh som påstod at mange synest Frankrikes stjernegalleri speler kjedeleg fotball.

Han gav syrleg svar tilbake.

– Er du svensk? Nei, du bur i Frankrike. Du er forkledd som ein franskmann, svarte Deschamps på pressekonferansen.

Faktum er uansett at franskmennene har slite med å finne vegen til nettmaskene. Før semifinalen mot Spania tysdag stod dei med tre skåringar. To sjølvmål og éi straffeskåring frå Kylian Mbappé.

Mot Spania heada Randal Kolo Muani Frankrike i leiinga, før Spania slo tilbake og vann 2–1.

– Veit du kva? Viss du kjedar deg, sjå ein annan kamp. Du treng ikkje sjå på oss, det går fint. Det er EM og det er veldig vanskeleg for alle lag. Men vi har evna til å gjere mange franske menn og kvinner fornøgde med resultata våre, spesielt i ei tid som er tøff for landet vårt, sa den franske landslagssjefen måndag.

Hareide sjølv meiner det Frankrike viste fram til semifinalen er spesielt og er sjeldan.

– Det er ganske unikt å komme seg vidare. Ein må basere laget på godt forsvarsspel. Nokre av måla har også komme som feil av forsvaret som er pressa fram av Frankrike. Ein skal hugse på det òg, seier han.

MÅLLAUST: Det enda mållaust mellom dei to gigantane Portugal og Frankrike, der sistnemnde tok seg vidare etter straffesparkkonkurranse. Foto: Carmen Jaspersen / Reuters

– Det gjer vondt

Likevel meiner den rutinerte landslagssjefen at Deschamps har gjort mykje rett med laget.

– Det er vanskeleg å skåre, sjølv for dei beste. Dei har vore i finalar stort sett heile tida. Eg har lagt merke til forsvarsarbeidet deira har vore veldig godt og det har vore prioritert for dei, meiner Hareide.

England har også blitt offer for kritikk etter stort sett kvar kamp dei har spelt under meisterskapen. Spesielt éin episode vekte oppsikt, der landslagssjef Gareth Southgate fekk kasta ølbeger mot seg etter å ha spelt 0–0 mot Slovenia.

– Eg synest ikkje det er normalt at nokon kastar ølbeger mot deg. Eg kan ikkje nekte for at det gjer vondt når det blir så personleg som det har blitt, sa Southgate nyleg.

Hans mannskap har også slite med å skåre mål, og dei har skåra fem mål så langt i EM. Fire av dei har komme i ordinær speletid.

Vil fjerne ekstraomgangane

Spanias landslagssjef Luis de la Fuente meiner at for stor belastning på spelarane er ein vesentleg del av forklaringa. I kvartfinalane i EM i år gjekk tre av fire til ekstraomgangar, mens i åttedelsfinalen var det to kampar som ikkje var avgjorde etter full tid.

– I ein meisterskap som EM, som krev så mykje av spelarane, bør ein kanskje avskaffe ekstraomgangar, seier De la Fuente, ifølge NTB.

Spanias landslagssjef Luis de la Fuente meiner at ekstraomgangane gjer spelarane utslitne og at det senkar underhaldningsverdien i fotballen. Foto: Ariel Schalit / AP

Likevel meiner han at ekstraomgangane burde bevarast i semifinalar og finalar.

– Det vil gagne showet fordi spelarane blir mykje piggare og vil vere meir opplagde i seinare rundar, fortset De la Fuente.

Englands kaptein Harry Kane er derimot meir usikker på kva som er den beste løysinga.

– Det kjennest alltid fantastisk når ein kjem gjennom ekstraomgangane og ein kan bygge samhald gjennom det, seier Kane på pressekonferansen før semifinalen.

I Copa América blir De la Fuentes forslag allereie praktisert, for der er det berre finalen som kan gå til ekstraomgangar.