Slår alarm om EM-juvelen: – En tikkende, psykologisk bombe

16-åringen har vært blant EMs store lyspunkter. Selv om han er tidenes yngste spiller i et europamesterskap for menn noensinne, og det med god margin, har ingen stått bak flere målgivende pasninger (3) enn den unge superstjernen.

Han er nemlig så god at han allerede er selvskreven på både Barcelona og det spanske landslaget.

Når en hel fotballverden retter øynene mot München tirsdag kveld for å bivåne semifinalen mellom Spania og Frankrike, er Yamal ventet å få en hovedrolle.

Men er det bare oppsider ved å la en 16-åring spille kamper på den aller største scenen?

Mark O'Sullivan. Foto: Privat

– Alt dette får meg til å tenke på en annen tenåringssensasjon fra Barcelona, Bojan Krkic, forteller Mark O'Sullivan til NRK.

Han er førsteamanuensis i fotball ved Institutt for Idrett og samfunnsvitenskap på Norges idrettshøgskole og har Uefa A-trenerkurs.

– Overveldende angstanfall

O'Sullivan mener historien om Krkic, som var 18 år da han debuterte for Spania, bør være en historie de som styrer spilletiden for Yamal må ha i bakhodet.

– Akkurat som Yamal blir nå, ble Bojan hyllet som den nye Messi. Han åpnet senere opp om hvordan så store forventninger førte til overveldende angstanfall, som ingen ønsker å snakke om i fotball. Han lever fortsatt med arrene, sier O'Sullivan.

Det var i et stort intervju med The Guardian for noen år siden at Krkic åpnet opp om en periode fylt med angst. Han hevdet da at det ble forsøkt lagt lokk på at han slet med det mentale.

– Det ble sagt at jeg hadde betennelser i magen når jeg hadde angstanfall. For ingen ville snakke om det, fortalte Krkic i 2018.

Han valgte senere å trekke seg fra EM-spill for Spania på grunn av angsten.

DEN NYE MESSI: Bojan Krkic slet med merkelappen han fikk i ung alder. Karrieren ble aldri det mange hadde spådd. Foto: David Ramos / AP

Yamals far gjør for øvrig lite for å hindre at sønnen får stempelet «Den nye Messi». Forrige uke la han ut et bilde tatt av fotograf Joan Monfort for 17 år siden, der Messi hilser på baby-Yamal i forbindelse med en veldedighetsevent.

I desember 2007 tok fotograf Joan Monfort bilder av den gang 20 år gamle Lionel Messi og spedbarnet Lamine Yamal til en veldedighetskalender. Foto: AP Bildene av fotballegenden Messi og stjerneskuddet Yamal har spredd seg i sosiale medier i løpet av EM. Flere mener fotoene bekrefter at det var skjebnebestemt at Yamal skulle bli en fotballstjerne. Her er moren Sheila Ebana også med på bildet. Foto: AP Blant annet faren til Yamal, Mounir Nasraoui, har delt et bilde fra fotograferingen i 2007. Foto: AP

Rodri til NRK: – Fortsatt et barn

På spørsmål fra NRK om det er noe man kan lære av historien om Krkic, svarer Spania- og Manchester City-stjerne Rodri slik:

– Det er ikke alle som har den personligheten og det motet han har, i den alderen. Bojan og Lamine kommer fra samme klubb. Det jeg kan si om Lamine er at han er veldig fokusert. Han er fortsatt et barn og har flere ting å forbedre. Det viktigste for meg er at han lytter til de som ønsker å hjelpe ham, sier Rodri.

– Er det ingen voksne som reagerer?

VGs fotballkommentator Trond Johannessen er blant dem som er spent på om bruken av Yamal er bærekraftig.

I VG stiller Johannessen seg følgende retoriske spørsmål:

– Et barn herjer. Er det ingen voksne som reagerer?

Johannessen legger særlig vekt på skaderisikoen som oppstår når unge kropper får stor fysisk belastning, og trekker frem at Yamal vil runde 60 kamper på 11 måneder om han spiller i semifinalen og en eventuell finale.

Det er nemlig tre sammenlignbare spillere som har hatt lignende gjennombrudd som Yamal, men med store offer på veien.

Både Ansu Fati, Pedri og Gavi har slått gjennom i 16- og 17-årsalderen, fått mye spilletid på kort tid og støtt på den ene skaden etter den andre.

TØFF BEHANDLING: Selv om han er EMs yngste, får Lamine Yamal gjennomgå av motstanderne. Foto: Leonhard Simon / Reuters

– Yamals kropp er ikke ferdig utviklet. Det vokser fortsatt, og forskningen er veldig tydelig på at risikoen er høy for skader i vekstperioder. Det krever energi å spille fotball, og det krever energi for at kroppen skal vokse, sier O'Sullivan.

– Psykologisk tikkende bombe

Det er her bekymringen hans virkelig blir gjeldende.

Med ekstremt press på en ung gutt både fysisk og psykisk sammenligner O'Sullivan situasjonen med et lys som brenner i begge ender.

– Dette er potensielt en tikkende, psykologisk bombe, advarer O'Sullivan.

SPÅS STOR FREMTID: Men Lamine Yamal er god allerede nå. Foto: Heiko Becker / Reuters

Idrettspsykolog Henrik Herrebrøden holder foredrag om mental tøffhet og har mye erfaring fra arbeid med idrettslag og enkeltutøvere, blant annet fra fotballen.

Herrebrøden er ikke så bekymret for det presset Yamal opplever i ung alder.

– Jeg ville vært mer bekymret for hva dette skaper av press som kan gjøre det vanskeligere for ham på sikt, sier han til NRK.

ADVARER: Henrik Herrebrøden tror ikke merkelappen superstjerne gjør Yamal eller noen andre noen tjenester. Foto: Fotograf Ingar Næss / StudioF2

– Hva legger du i det?

– Særlig media er jo kjempeglade i å snakke om fremtid. Det er ikke nok at en 16-åring spiller bra. Da begynner man med en gang å si at «her går Spania en lys fremtid i møte, her har de en spiller som kan levere i mange, mange år». Og det vet vi jo ikke. Yamal kan allerede ha spilt sin beste kamp for Spania, sier Herrebrøden.

Han mener forskningen er helt tydelig på at prestasjon i dag ikke er noen garanti for prestasjon i fremtiden.

– En fallgruve

Herrebrøden ser særlig to elementer som han beskriver som de største farene ved at en 16-åring blir plassert i en hel fotballverdens søkelys i så ung alder.

Det ene er at han skaper så enorme forventninger, både til seg selv, men også fra en hel fotballverden, noe som kan gå utover hans indre motivasjon.

Det andre er at den tidligere suksessen også skaper utfordringer med den ytre motivasjonen.

– Nå får han veldig mye oppmerksomhet og anerkjennelse. Det gir jo nesten en slags rus, det å være i søkelyset på en så positiv måte som det han opplever nå, sier han.

– Da begynner man å tenke på andre såkalte barnestjerner, både i fotballen og ellers. Det er eksempler på filmstjerner som har slått gjennom som veldig unge, og som vi alle vet at det ikke går så veldig bra med i dag, som har erstatta den rusen de fikk den gangen med en annen rus nå. Det er jo en fallgruve, mener Herrebrøden.

MYE Å JUBLE FOR: Lamine Yamal har vært EMs beste servitør til nå og har allerede notert tre målgivende pasninger. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

– Ville ikke sett lyst på den merkelappen

Han er samtidig klar på at det neppe hjelper 16-åringen at han stemples som en superstjerne allerede nå.

– Hvis jeg var foreldrene til Yamal, eller til og med agenten, ville jeg ikke sett lyst på den merkelappen. For det kommer jo ofte med noen utfordringer. Det blir litt som å høre at du er veldig talentfull eller intelligent. Forskningen til Carol Dweck viser tydelig at dette faktisk kan få disse talentene til å utvikle seg dårligere, sier Herrebrøden.

HADDE REKORDEN: Kacper Kozlowski. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Når vi skal se på bruken av Yamal, minner Mark O'Sullivan oss om en spiller ved navn Kacper Kozlowski.

Ringer det ingen bjeller?

Kozlowski var spilleren som tidligere hadde rekorden som tidenes yngste EM-spiller, som han fikk da han spilte mesterskapet for Polen som 17-åring.

– Nå er han 21 år og har ikke spilt for Polen siden 2021, påpeker O'Sullivan.

EM-historiens yngste spillere (menn) 1. Lamine Yamal (Spania) - 16 år, 338 dager, EM2024 2. Kacper Kozlowski (Polen) - 17 år og 246 dager, EM2020 3. Jude Bellingham (England) - 17 år og 349 days, EM2020 4. Jetro Willems (Nederland) - 18 år, 71 dager, EM 2012 5. Enzo Scifo (Belgia) - 18 år, 115 dager, EM1984

Rabiot til NRK: – Han takler press bra

Frankrikes midtbanespiller Adrien Rabiot skal opp mot Yamal i semifinalen. Den tidligere PSG-og Juventus-stjernen, som nå er klubbløs, sier til NRK at han har latt seg imponere av 16-åringens mentale ferdigheter så langt.

– Vi har sett at det er en spiller som takler press veldig bra. Han har en haug av kvaliteter og er kapabel til å spille for en stor klubb, men også i en stor turnering som denne. Vi vet han kan holde hodet kaldt, men det vil åpenbart være vanskelig å takle presset i semifinale i en stor turnering, sier Rabiot til NRK.

Uten å gå i detaljer lover han at Frankrike har en plan for å stoppe Yamal i tirsdagens semifinale.

– Det er opp til oss å sette press på ham og få han ut av komfortsonen. Hvis du vil spille en finale i EM, må du gjøre enda mer enn han har gjort til nå, sier Rabiot til NRK – og sender dermed et lite stikk i Spania-stjernens retning.