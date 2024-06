Slår alarm etter dette – frykter EM-skandale

– Sikkerheten under EM har vært kritikkverdig til nå. Det har vært så mange ulike hendelser at det er blitt til en farlig «cocktail». Folk med onde hensikter ser kanskje dette og tenker at «her er det mulig å få til ting». Arrangøren må ta dette på alvor.

Det sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp om de mange sikkerhetsbruddene så langt i EM.

Det har nemlig ikke vært mangel på uønskede episoder i Tyskland.

Banestormere har kommet seg inn på gressmatta ved flere ulike anledninger og ført til stopp i spillet.

En tysk youtuber ble utestengt fra samtlige EM-arenaer etter at han kledde seg ut som maskot og spaserte inn på indre bane under åpningskampen uten at noen stoppet ham.

Etter Portugal-kampen sist var Ronaldo svært nær å bli fysisk truffet av en tilskuer som hoppet ned fra tribunen. Se den spesielle situasjonen her (ekstern lenke).

Flere nasjoner er bøtelagt av Uefa for «å ha kastet objekter». Bilder av ølkrus som hagler rundt spillere er blitt et vanlig skue i EM-kampene.

Supportere fra Georgia og Tyrkia havnet i slåsskamp inne på tribunen da lagene møttes i gruppespillet.

VIL ENDRE DETTE: Flere ber Uefa ta grep for å hindre at banestormere slipper til. Foto: Michaela Stache / Reuters

– Livsfarlig

Jørgen Aass er daglig leder og partner i S plan som spesialiserer seg på arrangementssikkerhet. Han sier til NRK at de vet godt hvor kompliserte store arrangementer kan være, og at han derfor er litt forsiktige med å kritisere det som har skjedd i Tyskland for høylytt.

Men han mener de ulike sikkerhetsbristene i EM utvilsomt fører med seg to konsekvenser:

– Det ene er den faktiske sikkerheten til spillerne. Vi vet ikke hvilke hensikter banestormerne kan ha. Og det andre er at trygghetsfølelsen til både publikum og spillerne er svekket, sier han til NRK.

NRK-ekspert Åge Hareide så rødt da nok en banestormer tok seg inn på matta underveis i Danmarks kamp mot Serbia sist.

– Det er jo farlig. Tenk hvis han «tar» en spiller eller dommer når han er inne på banen. Det ville vært en ordentlig katastrofe. Det kan være festlig å se på, men det er livsfarlig, sa Hareide.

EKSPERT: Jørgen Aass vet hvor utfordrende det kan være å arrangere store eventer. Foto: Privat

– Må fungere på første forsøk

Aass mener derfor at Uefa ikke har noe valg og må oppjustere sikkerheten mellom tribuner og gressmatte før mesterskapet fortsetter med kampene i sluttspillet.

– De må innføre enda strengere kontroller for å unngå at uvedkommende får tilgang. Og det vil jeg nesten tro at de vurderer, og justerer fortløpende, sier Aass.

Jørgen Aass tror det er flere årsaker til at det har vært flere ulike sikkerhetsbrudd under mesterskapet.

Én ting er at risikobildet er dynamisk og endrer seg ut fra hva som skjer i selve kampene, et annet aspekt er at det i såpass store arrangementer som EM vil mange sikkerhetsledd bli nødt til å jobbe sammen for første gang.

Brekker seg av England-drikken: – Verre enn forventet Du trenger javascript for å se video.

Aass mener Uefa nå står i et dilemma.

De må få tilbake kontrollen over hvem som har tilgang på gressmatta underveis i kampene, men de må samtidig finne den rette balansen slik at man beholder fotballgleden.

– Man er helt nødt til å unngå banestormere, og det letteste hadde vært uten publikum der i det hele tatt. Men vi ønsker jo publikum tett på for å gi store opplevelser. Både for spillere, publikum og TV-seere. Og ethvert sikkerhetstiltak som er med på å redusere den nærheten, må vurderes nøye. Så kan jo du få inntrykk av at de har bomma litt her, sier han.

Og legger til:

– Banestorming er uheldig. Men i den store sammenhengen så er det heller ikke et stort sikkerhetsbrudd. Jeg vil jo tro at både arrangør og tyske myndigheter har vesentlig større trusler som de jobber mye med, og som de, bank i bordet, har forebygget og unngått.

GANG PÅ GANG: Det har ikke vært mangel på banestorming i EM. Alt blir politianmeldt, melder Uefa. Foto: Matthias Schrader / AP

Uefa tar grep

I en fersk uttalelse til NRK sier Uefa at sikkerheten på stadion er hovedprioritet under EM både for Uefa, det tyske fotballforbundet og de som arrangerer kampene.

De røper at det nå vil bli satt inn økte sikkerhetstiltak når utslagskampene starter lørdag kveld.

– Dette for å møte kravene om sikkerhet og for å forhindre slike hendelser. Men av sikkerhetshensyn kan vi ikke kommentere konkrete tiltak ytterligere, skriver Uefa til NRK.

De understreker videre at alle som tar seg inn på banen bryter stadionreglene, og at slike handlinger vil resultere i bortvisning fra stadion, utestengelse fra alle turneringskamper og politianmeldelse.

ADVARSEL: Uefa har måtte rykke ut med advarsler til tilskuerne etter dårlig oppførsel så langt i EM. Foto: Leonhard Simon / Reuters

Schmeichel måtte rydde ølbeger

Danmark-keeper Kasper Schmeichel (37) er blant dem som har blitt rammet av publikums kasting av ølkrus. I siste kamp mot Serbia måtte han selv gå rundt på banen og rydde opp.

– Jeg må innrømme at det er vanskelig å sette seg inn i hodet på folk som kaster noe på andre mennesker, men hvis de vil bruke tiden sin på det, og ødelegge momentum for sitt eget lag på det, så skal de være veldig velkommen til det, sier Schmeichel til NRK.

Han legger til at han likevel har følt seg trygg så langt i EM. Og når det gjelder de mange episodene med banestorming, har Danmarks stjernekeeper forståelse for at det kan skje.

– Jeg tror det er veldig vanskelig å stoppe hvis noen har en plan om å løpe ut på banen. Men igjen, jeg kan ikke se hva man får ut av det, sier han til NRK.

ENIGE: Kasper Schmeichel og Åge Hareide har begge lite til overs for folk som bryter reglene. Foto: NRK

Jon Sigurd Jacobsen, faglig leder i S. O. S Security-selskapene som spesialiserer seg på event-vakthold, mener EM-arrangøren har en svært vanskelig oppgave.

Han støtter bransjekollega Aass i at man må unngå at sikkerhetstiltakene blir så inngripende at de går utover opplevelsen til de mange som elsker selve fotballen.

– Et stadion er jo kjempesvært, og det å bevokte den som for eksempel Norges Bank, det er kjempevanskelig. Og det er heller ikke noen som ønsker å forsegle en arena. Man ønsker mennesker med stort engasjement, sier han til NRK.

STRAFF HARDERE: Jon Sigurd Jacobsen vil ha større konsekvenser for de som bryter reglene. Foto: NRK

– Man må ta et oppgjør

Han mener det heller må slås hardt ned på de sikkerhetsbristene som oppstår.

Og han etterlyser store konsekvenser for personene som er skyld i dem.

– Man må ta et oppgjør med den ukulturen som vi kanskje skal kalle det. Men et EM varer jo kort tid, og alle spres for alle vinder etterpå. Om du blir utestengt fra et stadion i Tyskland under et EM, så betyr jo ikke det at du blir utestengt fra ditt lokale stadion i Norge eller Sverige eller England, for den saks skyld. Så konsekvensene er kanskje ikke så store heller, sier han.

NRK spurte Tyskland-spiller Robert Andrich om han er bekymret for spillernes sikkerhet etter de mange banestormer-episodene så langt i EM. Det avfeier han.

– Jeg er ikke spesielt redd. Vaktene klarer å komme raskt nok ut til å forhindre at noe skjer, og vi spillere er raske nok til å løpe unna, sier han til NRK.