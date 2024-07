Det var nemlig Cristiano Ronaldo absolutt alt handlet om i Frankfurt mandag kveld.

I ekstraomgangene i åttedelsfinalen mot Slovenia fikk superstjernen alle tiders mulighet til å bli historiens eldste EM-målscorer, og den første til å score i seks EM på rad.

I stedet endte det i tårer for den drøyt 40 år gamle fotballspilleren. Han bommet på straffesparket.

Men da Ronaldo bommet, ble redningen hans Diogo Costa. Portugal-keeperen reddet først da Slovenia kom alene med keeper i ekstraomgangene, og senere tok han tre av tre straffer i straffesparkkonkurransen.

Ronaldo? Han gikk frem på Portugals første straffe og scoret – og fikk dermed en personlig oppreisning etter bommen tidligere i kampen.

– Jeg var lei meg, nå er jeg overlykkelig. Dette er fotball. Det er det fotball gir deg. Man kan ikke forklare det, sier Ronaldo etter kampen ifølge UEFAs tolk.

Ronaldo bommer på straffe Du trenger javascript for å se video.

Raser mot BBC: – En skam

Den britiske kringkasteren BBC bestemte seg for å ha det litt gøy på Ronaldos bekostning etter straffebommen.

Da straffemissen gikk i reprise, hadde BBC lagt på en grafikk med et ordspill som får flere til å reagere.

«Misstiano Penaldo» sto det – et åpenbart stikk til den portugisiske superstjernen.

For dere som ikke tar ordspillet: «Bomme på straffe» på engelsk kan oversettes til «miss a penalty».

Tidligere Chelsea- og England-kaptein John Terry er blant dem som er i harnisk. Han la ut et bilde av grafikken på Instagram og kom med en nådeløs tilbakemelding:

«BBC. Dette er enn skam!» skriver Terry.

Terry vet hvordan det er å bomme på en straffe i en høyprofilert kamp. Han gjorde det samme ​​i mesterligainalen for Chelsea i 2008.

På sosiale medier går BBC-spøken viralt. Mange reagerer kraftig på BBCs spøk.

NRK har kontaktet BBC for en kommentar, men har i skrivende stund ikke fått svart.

GÅR VIRALT: Denne spøken fra BBC deles i rekordfart etter mandagens kamp. Foto: Skjermdump BBC

Knust superstjerne

Det er flere som reagerer på Ronaldos opptreden etter straffebommen. I pausen av ekstraomgangene, på stillingen 0-0, fikk TV-seerne se Ronaldo gråte og bli trøstet av sine lagkamerater.

Kontrastene var store til TV-bildene av Slovenias kaptein, som manet troppene sine til kamp.

– Det er en syvåring som har bommet på Norway Cup. Det er akkurat samme reaksjonen. Det er utrolig spesielt og det er det som gjør ham unik. Han kommer alltid til å være sånn, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– Helt utrøstelig

Omkranset av flere lagkamerater gråt Cristiano Ronaldo hele veien ut på gresset igjen til de siste 15 minuttene av den viktige åttendedelsfinalen mot Slovenia.

Cristiano Ronaldo viste frem for hele Frankfurt når han oppgitt med seg selv, lagkameratene eller dommeren. Foto: Reuters

Dermed endte det med Portugal-avansement til kvartfinalen.

Der skal de møte Frankrike.

Portugals trener Roberto Martínez sa følgende på pressekonferansen om Ronaldo etter kampslutt:

– Jeg var overbevist om at han måtte være den første og vise oss veien til seier. Vi er veldig stolte over kapteinen. Garderoben er lykkelige over alt han har gjort. Han lærte oss at vi må leve hver dag som den siste, ha høyde standarder og aldri gi opp. Livet vil gi oss vanskelige øyeblikk.