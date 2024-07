– Det forstyrrer ham jo. Jeg skjønner ikke hvorfor han prioterer det. Det blir ganske absurd, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.

Nederland herjet til slutt med Romania og vant komfortabelt 3–0 i åttedelsfinalen.

Under kampen var det flere gjenstander som ble kastet ut på banen. Spillerne har nok blitt ganske vant med plastkrus, men også sko og noe som så ut som en badeball var å finne på gressmatta.

– Et flipperspill av en annen verden. Du trenger javascript for å se video. – Et flipperspill av en annen verden.

Og skoene kan ha fått betydning for målet som skulle bli spikeren i kista for Nederland. Keeper Florin Nita måtte sparke bort en sko sekundet før Donyell Malen fyrte av og satte inn 3–0.

– Hvorfor i helvete var det sko på banen? undrer Sky-journalist Patrick Berger etter kampen på X/Twitter.

Forbløffer

Nederlands spillere blir også forbløffet over gjenstander som blir kastet på banen.

– Nei, det har jeg ikke sett. Jeg ser de bildene nå. De kaster ting på banen, men sko på banen er litt rart, sier Wout Weghorst til NRK.

Han går ut mot sikkerheten i mesterskapet.

– Sikkerheten er ikke god, så klart. Det skal ikke skje. Fem minutter før var det noen på banen. Kanskje var det hans sko, det kan hende, sier Weghorst.

Schouten så hendelsen fra benken etter å ha bli byttet ut. Også han sperrer opp øynene av bildene NRK viser ham.

– Jeg har aldri sett det før. Hvis keeperen var opptatt med det, er det en rar situasjon. Jeg tror at hvis de kaster ting på banen er det ikke bra, dommeren burde sagt noe på det.

Irriterende, for det forstyrrer spillet, sier han.

Manchester City-stjerna Nathan Aké flirer av bildene.

– Jeg så det ikke, men det er galskap. Galskap! Jeg må se det fulle bildet. Men jeg har ikke sett noe som dette, ikke tilfeldige sko, sier stopperkjempen.

Bekymret for sikkerheten

NRKs fotballekspert Åge Hareide mener keeperen lar seg distrahere av skoene.

– Det er jo vanskelig for ham, men hvis han er så opptatt av de skoene, så er det mye bedre å være opptatt av ballen som kommer gjennom. Det er jo hovedjobben hans da. Skoene får du overlatt til skomakeren, sier han.

VEKKER OPPSIKT: Flere sko beleiret straffefeltet til Romania. Foto: AP

Islands landslagssjef mener folk må beskyttes mot mulige farer, som for eksempel noen mer aggressive banestormere. Han stusser også over at ulike gjenstander blir kastet på banen fra tid til annen.

– Du vet jo aldri hva som kan bli kastet inn. Men alle blir jo undersøkt da, når du kommer inn. Men det blir ikke bedre med å ta av de skoene altså, sier Hareide.

Eriksen er enig med sin ekspertkollega.

Han advarer om at det kan plutselig oppstå mer alvorlige situasjoner.

– Det stusser jeg over, dette med banestormere. Jeg var på VM i Tyskland i 2006 og det var veldig strengt overalt. I dette mesterskapet har det vært uvanlig mye tull. Men banestormere er ikke tull, der kan det gå skikkelig galt, advarer Eriksen.

FLERE GJENSTANDER: Det ble også kastet noe som kan ligne en badeball. Her ved keeper Bart Verbruggen. Foto: Lee Smith / Reuters

Gakpo-show

Romania yppet seg fra start av, men Nederland skulle svare underdogen raskt.

Cody Gakpo sendte nederlenderne i ledelsen da han skar inn fra kanten banket til i nærmeste hjørne. Dermed fikk Ronald Koeman og hans mannskap en fin start på kampen etter rundt 20 minutter spilt.

De skulle fortsette med samme tempo og de var nære 2–0 ved flere anledninger. Aller nærmest var Memphis Depay, som fra femmeteren ikke klarte å sette ballen i nettet.

– Det er en helt utrolig situasjon. Helt tilfeldig at det ikke står 2-0, kommenterte TV 2-ekspert Brede Hangeland.

HELT: Cody Gakpo stod i sentrum da Nederland stakk av med seieren. Foto: Leonhard Simon / Reuters

Så skulle Gakpo sette ballen i nettet igjen. Det ble en noe avdempet feiring fra Nederland-spillerne etter målet, ettersom flere av dem trolig mistenkte offside. Det hadde de rett i og TV-bildene viste en fot på feil side.

Nederland stanget og stanget med en noe utrygg 1-0-ledelse. Men på tampen var det rot i Romania-forsvaret og det utnyttet nederlenderne. Gakpo slo ballen inn til Donyell Malen, som hadde en enkel jobb med å score fra kloss hold.

– Her er det mye svakt forsvarsspill, kommenterte Hangeland.

På tampen sikret Malen 3–0 på etter en mønsterkontring.

Det betyr at de møter enten Tyrkia eller Østerrike i kvartfinalen.