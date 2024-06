På gråten etter marerittkamp: – Ble kjempetrist av å se ham spille

– Jeg følte med Joey Veerman. Jeg ble glad da han ble byttet ut fordi jeg ble kjempetrist av å se ham spille.

Det sa Nederland-legenden Rafael van der Vaart i pausesendingen på nederlandsk TV. Han var heller ikke fornøyd med resten av laget.

– Det er virkelig en skam, fortsatte han.

For det var Østerrike som kom best i gang og allerede før det var spilt 6 minutter hadde Donyell Malen satt ballen i eget nett. Det var det syvende selvmålet i årets EM.

Østerrike sjokkerte med seier over Nederland og som gruppevinner

Ralf Rangnick ledet Østerrike til en noe overraskende gruppeseier, mens Nederland er videre til sluttspillet som treerlag.

Frankrike spilte uavgjort med 1–1 mot Polen og blir dermed nummer to i gruppen.

– Kunne byttet alle

Østerrike fortsatte trykket mot Nederland-målet og etter 34 minutter var Nederland-trener Ronald Koeman gått lei. Da valgte han å bytte ut midtbaneankeret Joey Veerman.

– Jeg måtte gripe inn som trener etter rundt en halvtime. Vi ga fra oss ballen for mye, slik også Joey gjorde, men jeg kunne ha byttet mer, sa Koeman til nederlandsk TV ifølge Algemeen Dagblad.



Det var Xavi Simons som ble byttet inn for Veerman. Innbytter Simons hadde målgivende pasning på Nederlands første mål.

– Vi var alle dårlige. Treneren kunne byttet alle elleve, sa Jerdy Schouten til nederlandske kanalen NOS etter kampen.

Ronald Koeman gir Joey Veerman en klapp på skulderen etter at han ble byttet ut etter 34 minutter. Foto: AP

NRKs fotballekspert Bengt Eriksen var ikke i tvil om at byttet var av taktiske årsaker.

– Jeg er helt sikker på at byttet til Koeman var for å demonstrere at her var det bare å begynne å skifte folk for dere som har vært utpå. Jeg har valgt feil lag. Jeg har tatt ut 11 feil spillere. Veerman fikk en veldig streng straff da, som ble hevet ut før det var spilt 40 minutter.

Veerman traff kun på 47 prosent av pasningene og mistet ballen ved over halvparten av sine ballberøringer.

– Det så litt strengt ut at han var det eneste symbolske beviset på at de måtte gjøre noe. Jeg tror Koeman hadde lyst til å bytte ut flere, sier Eriksen etter kampen.

Joey Veerman hadde en svak åpning på kampen for Nederland mot Østerrike. Foto: AFP

Målene rant inn

For Koemans ord i pausen må ha hjulpet for Nederland, allerede etter ett minutt i den andre omgangen utlignet Cody Gakpo.

– Koeman var ikke glad i pausen, men det var ikke vi heller, sier Gakpo etter kampen.

Nederland scoret på en effektiv kontring.

– Nederland lar Østerrike smake sin egen medisin, det går hurtig i lengderetning, sier Amankwah.

Like etter slo Østerrike tilbake med en stupheadende Romano Schmid, ballen gikk via en Nederland-forsvarer og i mål.

Marcel Sabitzer avgjorde for Østerrike og sendte dem opp som gruppevinner av gruppe D. Foto: AP

Memphis Depay utlignet til 2–2 for Nederland etter at dommeren måtte bruke VAR-skjermen. Målet ble først annullert da dommeren trodde at Depay hadde berørt ballen med armen ulovlig.

Marcel Sabitzer avgjorde for Østerrike etter 80 minutter og sendte de opp i ledelsen for tredje gang denne kampen. Kampen endte til slutt med 3–2-seier til Østerrrike.