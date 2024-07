Det var i det 80. minutt at Southgate tok grep. Han byttet ut Harry Kane, den mestscorende spilleren på det engelske herrelandslaget gjennom tidene, og Phil Foden, som ble kåret til sesongens spiller i Premier League.

Inn kom Ollie Watkins og Cole Palmer, som til sammen hadde spilt 20 kamper for England, scoret fire mål og hadde null målgivende.

Ti minutter senere, idet kampen var på vei inn i overtiden, på stillingen 1-1, spilte Palmer en pasning inn i feltet til Watkins. Aston Villa-spissen la ballen til rette, før han klinte ballen ned i hjørnet. 2–1 og EM-finale for England.

– Watkins inn for Kane med det forsvarsspillet Nederland svarte England med i andreomgang var det perfekte byttet. Men det er ikke alle som tar ut kapteinen sin på 1-1, ti minutter før slutt. Coaching i verdensklasse, melder NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg på X umiddelbart etter kampslutt.

Overfor NRK utdyper han:

– Bevegelsesmønsteret til Watkins passet perfekt mot Nederland, som tok brodden til England i store deler av kampen. Mottrekket til Southgate var perfekt, Det er ikke alle som gjør det. Ronaldo sto nesten samtlige minutter for Portugal, selv om kampene skrek etter noe annet, sier Løkberg.

Innbytter Watkins hadde kun spilt 20 minutter, i kampen mot Danmark, tidligere i EM, før innhoppet.

En annen av NRKs fotballeksperter, Bengt Eriksen, mener det hele var et sjansespill.

– Southgate tok ut Kane og Bellingham tidligere også i EM (mot Sveits) når det lå an til straffesparkkonkurranse og det er selvfølgelig bare dumt. Du kan ikke ta ut den beste straffeskytteren når du kan havne der, sier Eriksen.

Southgate til NRK: – Ønsket å ta sjansen

NRK spurte Southgate selv om byttet av Kane på pressekonferansen etter kampen. Der forklarte han at Kane fikk seg en smell i situasjonen som førte til straffesparket og at de ikke var sikre på hvor lenge han kunne spille.

– Både han og Foden spilte bra, men vi begynte å miste litt energi i presspillet vårt. Vi tok selvfølgelig ikke ut Foden på grunn av spillet hans, men vi har mange gode spillere på benken som kunne gi laget mer friskhet og energi, sier Southgate.

SEIERSKLEM: Southgate ga en god klem til Watkins etter kampslutt. Foto: AFP

Den engelske landslagssjefen har fått mye kritikk gjennom mesterskapet, og trengte ekstraomganger for å gå videre mot Slovakia og straffesparkkonkurranse for å slå ut Sveits på veien til onsdagens semifinale.

– Vi ønsket å ta den sjansen i ordinær tid istedenfor i ekstraomgangene. Vi har vært der to ganger nå og ønsket ikke å gå gjennom det på nytt. Det at Watkins scoret der sparte oss for enda en halvtime til med spill. Jeg er veldig glad på hans vegne, sier Southgate til NRK.

– Kan ikke være lur på den måten

Løkberg er klar på at man helst ville hatt Kane på banen hvis det hadde gått til en straffesparkkonkurranse.

– Det er mange trenere som ville tenkt på det byttet, men ikke gjort det. Han er lederen og en matchvinner-type, men kampen skrek etter en raskere bakromstrussel. Det byttet er rett og slett et sterkt øyeblikk når Watkins gjør det han gjør, sier Løkberg.

Kane utlignet for England i onsdagens kamp med nettopp et straffespark.

– Han er Englands nummer én straffeskytter. Det synes jeg virker dumt (å bytte ut Kane før en eventuell straffesparkkonkurranse). Mange vil sikkert mene at Southgate var kjempelur da han satt inn Watkins, men du kan ikke være lur på den måten. Han har litt flyt, og det er tilfeldigheter i spill også, sier Eriksen.

ØYEBLIKKET: Ollie Watkins (venstre) sendte England til himmels. Her med Cole Palmer i hælene. Foto: AP

– Kjempescoringen til Watkins skal ingen prøve å overbevise meg om at Southgate så for seg. Du må jo gamble, og han kjenner Watkins bedre enn meg, men du vet hva du tar ut og du vet ikke hva du får inn. Det er ankepunktet mitt, fortsetter Eriksen.

I TV 2s studiosending kom det flere lovord om Southgates bytter.

– I perioden før de byttene så England litt ferdige ut. De manglet energi og intensitet. De måtte egentlig foreta seg noe, og da valgte han Watkins som er mer bevegelig, sier Jesper Mathisen.

– Han gjør et par bytter her, og det viser seg å være en genistrek. Det er positivt igjen at en kamp hvor de er passive, så klarer de å endre det, sier Erik Thorstvedt.

EM-finalen mellom Spania og England starter klokken 21.00 søndag. Kampen sendes på NRK.