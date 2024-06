– Jeg er fly forbanna over det jeg har fått servert. Jeg trodde de skulle slå tilbake. Det har vært 45 minutter der jeg har vært nærmere å sovne enn å synes dette har vært interessant, sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

Det sa han om Englands prestasjoner i første omgang mot Slovenia. Kampen endte til slutt 0–0. Det betyr at England er videre som gruppevinner, mens Slovenia er videre som gruppetreer. Danmark slår følge med de to lagene etter å ha tatt andreplassen på absurd vis.

– Jeg er bekymret på England sine vegne. For hvordan skal det gå når de møter bedre motstand? undrer Løkberg.

Den svake prestasjonen førte til tidvis pipekonsert fra tilskuere på tribunen, og ifølge NRKs reporter forlot flere fans stadion med fem minutter igjen.

Flere har reagert sterkt på engelskmennenes prestasjoner.

– Det er ikke slow motion, det er tempoet de spiller i. Folk står og kikker på! kommenterte en engasjert Løkberg.

Han fortsatte:

– Det her er komikveld! Alle inn i samme rom og skal ha ballen. Kan noen vær så snill å ta en bevegelse for lagkompisen. Det er ikke i nærheten av noe. Det var det vi snakket om før kampen også. Det er satt sammen elleve kjempegode spillere, men de fungerer jo ikke sammen.

Englands kaptein Harry Kane virker å være enig i at de kunne spilt bedre mot slovenerne.

– Dette var målet, å havne på toppen av gruppen. Dette var en tøff kamp, men vi spilte bedre i de andre kampene, sier han etter kampen.

Han mener det kun var små detaljer som gjorde at de ikke skapte større sjanser og scoret mål.

– Vi manglet kvaliteten på siste tredjedel. Vi skapte noen halvsjanser der vi kunne gjort bedre, men de gjorde det vanskelig for oss, sier Kane.

TRØBBEL: Bukayo Saka og England har slitt mot Slovenia. Foto: Martin Meissner / AP

Et mesterskap med mye refs

Løkberg påpekte at han ikke synes England ser bra ut sammen og at de for eksempel bør vurdere å ofre Phil Foden, som har slitt så langt i mesterskapet.

– Kanskje må Anthony Gordon da spille, istedenfor Phil Foden, for han er en annen type og er kanskje villig til å stikke på det løpet hvis Kane dropper ned, sa NRK-eksperten.

England ledet gruppen før tirsdagens oppgjør, men de har blitt kritisert av mange. Spesielt oppgjøret mot Danmark, som endte 1-1, fikk mange til å frese mot Gareth Southgates lag.

England-sjefen fikk blant annet høre det av tidligere superspiss Alan Shearer.

– Dette var veldig dårlig, og ikke godt nok. Jeg vil ikke si det er mangel på innsats eller at de ikke prøver, men disse spillerne har så mye mer å komme med. Gareth får ikke det beste ut av de beste spillerne akkurat nå, sa Shearer etter Danmark-kampen.

NRK-kommentatorene reagerte tidlig

Det var en stille start på kampen. Slovenia skapte ikke nevneverdig mye, men det gjorde heller ikke engelskmennene.

– Det er sløvt fra de engelske spillerne. De virker ukomfortable, kommenterte Torp.

Kommentatorkollega Christian Nilssen stemte i.

– En slapp forestilling så langt, sa Nilssen om England de første 23 minuttene.

Gareth Southgate tok ut Trent Alexander-Arnold fra lagoppstillingen for å gi plass til Conor Gallagher i stedet. Det virket ikke å gi nevneverdig effekt.

– Gallagher-avgjørelsen har foreløpig ikke fungert som motgiften, skrev The Independent-journalist Miguel Delaney på X/Twitter.

INGEN STOR EFFEKT: Conor Gallagher skapte ikke de store forskjellene for England. Foto: Andreea Alexandru / AP

Pickford skal ha fått tilsnakk

Senere ble Chelsea-spilleren byttet ut for Kobbie Mainoo.

Heller ikke Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås var nevneverdig imponert.

– Det er magi på høyde med det beste fra David Copperfield å trylle elleve så gode spillere til et så tannløst fotballag, skrev fotballeksperten.

NRKs reportere på stadion observerte flere frustrerte England-spillere underveis. Pickford var tydelig irritert og kjeftet på flere lagkamerater. Det kunne se ut til at John Stones til og med måtte gi keeperen tilsnakk.

– Det er et lite skrekkabinett det de har hostet opp til nå, sa NRKs Aleksander Schau i pausen.

Englands prestasjoner bedret seg noe i andre omgang, men de klarte ikke å få hull på byllen.

Cole Palmer hadde en stor mulighet på tampen, men skuddet ble for tamt og ble reddet av Jan Oblak.

England er uansett klar for åttedelsfinalen som gruppevinner. De får dessuten en antatt stor fordel utover i turneringen. De slipper å møte giganter som Spania, Tyskland, Portugal og Frankrike før en eventuell finale.