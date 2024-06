NRK-ekspert med tirade etter dette bildet: – Har gått for langt

– Dette går inn i historiebøkene som et av de mest brutale minuttene i VARs historie. De klarte å finne en halv negl som var offside, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp om de dramatiske minuttene.

Det var to VAR-avgjørelser på få minutter som ødela mye for danskene og sendte Tyskland videre med til slutt 2–0 på resultattavla.

Først satte Joachim Andersen ballen i nettet, men som senere ble annullert for offside. I neste sekvens avsluttet tyskerne et tilsynelatende ganske ufarlig angrep. Men så blåste dommer Michael Oliver i fløyta og kikket på VAR-skjermen.

Da viste det seg at ballen gikk i hånda til nevnte Andersen og dommeren valgte å blåse straffe. Den satte Kai Havertz sikkert og kontant bak Kasper Schmeichel.

– Når man taper 2-0, taper man klart. Men vi jobber bra gjennom kampen. Plutselig så er det lilletåen min og en hands ... Det går fort i moderne fotball med VAR. Dette var krevende, sier Delaney etter kampen.

Simon Kjær er kritisk til VAR-bruken.

– Straffen synes jeg er en av problemene med VAR. Hvis du stopper et bilde og ser på armen. I en slik situasjon vil armen alltid være der. Å spille fotball med armen inntil kroppen er i realiteten umulig. Dette er noen av VARs største problemer, sier den danske forsvarsspilleren.

Viste VAR-bilder fra mobilen

Kasper Hjulmand valgte en noe uortodoks måte å svare om VAR-dramaet.

– Det ble avgjort på grunn av to dommeravgjørelser. Jeg har et bilde av VAR-avgjørelsen her, sier han og viser et bilde i intervju etter kampen.

Han fortsetter:

– Det er snakk om én centimeter. Det er ikke mulig. Vi vet fra statistikk at vi ikke vet akkurat når ballen forlater kroppen fra sentringen. Det var den ene avgjørelsen – en én centimeters-avgjørelse. Den andre var handsen. Vi har blitt fortalt at forsvarerne ikke skal løpe med armene bak ryggen. Det er en normal posisjon når man løper og hopper og ballen sparkes fra én meter unna. Det tror jeg var en avgjørende avgjørelse for kampen. Jeg snakker vanligvis aldri om dette, men når VAR blir brukt på denne måten er det bare latterlig.

På pressekonferansen etter kampen spurte NRK Hjulmand om han mener VAR bør fjernes fra fotballen.

– Jeg har alltid vært tilhenger av VAR. Jeg tror teknologien kan gjøre noe godt for fotballen. Det kan ta bort de store feilavgjørelsene. Det skal være klart og tydelig. Man skal kunne se det fra månen, men det er ikke det som er tilfellet når man begynner å lete etter få centimeter.

Han mener at det ble dømt mye hands i starten med VAR. Han mener imidlertid at det begynner å bli kritisk med offsideavgjørelsene.

– Offsidene skal være klare og tydelige. Man kan ikke se etter én centimeter avgjørelser med VAR i min verden. Da synes jeg det begynner å bli diskutabelt. Jeg er for teknologi på ballen, om den innenfor eller utenfor. Grunnleggende synes jeg VAR er en god ting, men innimellom blir man i tvil, sier Danmarks landslagssjef til NRK.

VAR-situasjonen ble også tema da Julian Nagelsmann, Tysklands landslagssjef, inntok podiet etter kampslutt. Til NRK sier Tyskland-sjefen at han har forståelse for at det er vanskelig å akseptere offside-situasjonen når det kun står om to centimeter.

– Men hvis du sammenligner det med tidligere, synes jeg det er mer rettferdig nå enn da du ikke hadde VAR. I dag er jeg en venn av VAR, og jeg tror det er en god beslutning å ha VAR i fotball, sier han.

NRK-ekspert raser

Situasjonen satte sinnene i kok. Spesielt NRKs ekspert Bengt Eriksen så rødt etter de to VAR-sjekkene som ble skjebnesvangre for Danmark.

– Det har gått for langt for lengst. Rett og slett fordi hovedmålet med VAR er at alt skal være perfekt og at det ikke skal være noen tilfeldigheter og at alt skal være rettferdig. Hvis det var hovedpoenget med fotball, hadde det aldri starta. Hvis du skal ha millimeterrettferdighet i verden, så får du finne deg en annen arena enn en fotballarena og en fotballkamp, kommenterte fotballeksperten.

Han mener videodømming gir lite mening når noe blir sett på, mens andre ting blir ikke sett på.

– Hva med innkastet før der? Det har vi ikke vurdert, så det gjelder jo ikke, sier VAR. Men det henger jo sammen med begivenhetene som skjer senere i kamp. Det er nettopp det som er poenget her. Da blir jo alle ting viktig, fordi de henger sammen i tur og orden, sa Eriksen.

NRK har kontaktet Uefa for en kommentar om VAR-kritikken, men har foreløpig ikke fått svar.

Spektakulært lynnedslag

Etter få minutter trodde Nico Schlotterbeck at han hadde sikret en drømmestart for vertsnasjonen, men den gang ei. Assistentdommeren vinket med flagget og scoringen ble straks annullert.

Men Tyskerne holdt energien oppe.

Julian Nagelsmanns mannskap fortsatte presset, og Danmarks sisteskanse fikk knapt et pust i bakken.

Etter en god Danmark-periode smalt det – bokstavelig talt.

Et voldsomt lynnedslag slo ned svært nære stadion og flere spillere slo oppgitt ut med armene. Dommeren så ingen andre muligheter enn å blåse av kampen midlertidig og sende spillerne i garderoben.

Dommeren blåste etter hvert kampen i gang igjen, og Tyskland gikk rett i angrep og var nære scoring like etter lynnedslaget.

– For en situasjon

Så var det danskenes tur til å sette ballen i nettet. Midtstopper Joachim Andersen satte ballen i nettet på retur, men TV-bildene viste at Delaney, som var nest sist på ballen, var i offside.

Vondt skulle bli til verre for danskene. For etter et tysk angrep blåste plutselig dommeren i fløyta for en VAR-sjekk. Dommerteamet i VAR-bussen plukket nemlig opp en hands på samme Joachim Andersen.

– For en situasjon! utbrøt TV 2s Brede Hangeland.

Kai Havertz var sikker fra straffemerket og sendte tyskerne opp i 1–0.

– Det er brutalt, og det er lett å føle med danskene, men det er ingen tid til å synes seg selv nå, sa Solbakkens assistent.

Det skulle fortsette brutalt for danskene. Tyskland fosset fremover og doblet ledelsen etter en praktkontring. Det var innbytter Jamal Musiala som fikk æren av å sette inn 2–0 for EM-vertene.

Wirtz satte ballen i nettet i sluttminuttene, men også den ble blåst av for offside.

Danskene mistet intensiteten og de klarte ikke å svare. Dermed er de ute av EM, mens Tyskland møter enten Spania eller Georgia i kvartfinalen.