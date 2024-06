7 minutter og 21 sekunder på overtid scoret Mattia Zaccagni 1-1-målet som sender Italia videre i EM og Kroatia trolig ut av EM.

Da ledet Kroatia 1-0 og var sekunder fra en sikker plass i åttedelsfinalene.

– Ufattelig drama

Men i kampens aller siste tilleggsminutt kom altså utligningen som mest sannsynlig sender dem ut av mesterskapet.

– Et ufattelig drama. Fotballen kan være brutal, sa TV 2s Øyvind Alsaker presist etter den sene scoringen.

38-årige Luka Modric, som kan ha spilt sin siste mesterskapskamp for Kroatia, er langt nede etter den bitre avslutningen på kampen.

– Vi kjempet helt til slutten, men dessverre var fotballen nådeløs med oss i kveld. Det er fælt. I dag, men også i den forrige kampen, slapp vi inn et sent mål. Ofte gir fotballen deg mye å smile for, men andre ganger gjør den deg veldig trist, som den gjorde i dag ved at vi tapte på måten vi gjorde. Det er vanskelig å beskrive hvordan jeg og lagkameratene har det, sier Modric på pressekonferansen.

Treer-tabellen akkurat nå Ekspander/minimer faktaboks 1: Østerrike (to kamper spilt, tre poeng, 3-2 i målforskjell). 2: Slovakia (to kamper spilt, tre poeng, 2-2 i målforskjell). 3: Ungarn (tre kamper spilt, tre poeng, 2-5 i målforskjell). 4: Slovenia (to kamper spilt, to poeng, 2-2 i målforskjell). --- 5: Kroatia (tre kamper spilt, to poeng, 3-6 i målforskjell). 6: Tsjekkia (to kamper spilt, ett poeng, 2-3 i målforskjell). *De fire beste treerne går til åttedelsfinale

Kroatia har nå to poeng og minus tre i målforskjell, dermed skal det svært mye til for at de blir blant de fire beste gruppetreerne.

Etter mandagens kamper er de nummer fem på treertabellen, men det er fortsatt et håp om at de kan snike seg foran tredjeplassen i gruppe C og F.

– Det må et mirakel til for at de skal gå videre nå, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter kampslutt.

Italia skal nå opp mot Sveits i åttedelsfinale førstkommende lørdag.

TROLIG UTE: Kroatia har et teoretisk håp om avansement fortsatt. Foto: Sunday Alamba / AP

Men at mandagens kamp mellom de to nasjonene trolig vil bli husket som en av EMs mest dramatiske, det var det ikke mange som hadde tro på underveis.

Wayne Rooney sa det rett ut til BBC i pausen:

– Dette var veldig kjedelig.

Men oppgjøret mellom Italia og Kroatia mandag kveld utviklet seg raskt til å bli en kamp mange vil huske i lang tid.

Andre omgang var bare seks minutter gammel da innbytter Davide Frattesi berørte ballen med hånda i eget felt. Etter en VAR-sjekk var dommer Danny Makkelie sikker i sin sak og dømte straffe.

– For et drama, rett foran Kroatia-supporterne, påpekte Jesper Mathisen på TV 2.

På dette tidspunktet var Kroatia med all sannsynlighet ute av EM med bare to poeng.

BOMMET: Her bommet Luka Modric på straffe. 32 sekunder senere scoret han målet som lenge så ut til å sende Kroatia videre. Foto: Reuters

– Et historisk øyeblikk

Kaptein og superstjerne Luka Modric gikk frem og tok ansvar fra ellevemeteren, men til kroatenes store fortvilelse ble straffesparket reddet av Gianluigi Donnarumma.

Men så var det duket for øyeblikket som kommer til å bli husket i lang tid, både i Kroatia og i fotballverden generelt.

Kroatia vant ballen tilbake og angrep på høyresiden. Et innlegg ble forlenget av Ante Budimir, før Donnarumma reddet strålende nok en gang.

Men på returen dukket straffesynderen Modric opp og dunket ballen i mål med en kontant avslutning.

– Et historisk øyeblikk, et vanvittig øyeblikk. Nå hagler plastkoppene rundt oss, vi må søke dekning i Leipzig, sa TV 2s Alsaker til øredøvende jubel fra Kroatias tilhengere.

Sekunder etter straffemissen gjør Modric opp for seg! Du trenger javascript for å se video.

Øl på pressetribunen

Modric' scoring kom kun 32 sekunder etter straffbommen. Og at det var nettopp ham, nasjonens store fotballhelt, satte prikken over i-en.

– Det er kun i fotball slike øyeblikk er mulig, sa TV 2s ekspert Jesper Mathisen, før han la til:

– Nå deles det ut håndkler på pressetribunen. Svenskene som sitter foran oss er dynket i øl.

Det sier sitt om hva slags øyeblikk dette var for kroatene.

Modric er, med sine 38 år og 289 dager, den eldste spilleren noensinne som har scoret i et EM-sluttspill, melder statistikkbyrået Opta mandag kveld. Modric ble også kåret til banens beste av Uefa.

Men alt er nok en mager trøst for det lille midtbanegeniet.

På overtid kom altså utligningen som trolig sender dem ut.

MATCHVINNER: Ferran Torres viste seg tilliten verdig da han scoret kampens eneste mål via stolpen etter 13 minutter. (edited) Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Spania med full kontroll

I samme gruppe var Spania allerede før mandagens kamp vinnere av gruppe B. Dermed valgte de å gjøre ti bytter på laget før kampen mot Albania. Albania måtte vinne om de skulle ha sjanse til å gå videre i EM.

Spanias reserver viste at de var spillesugne og ville vise seg frem. For allerede etter 13 minutter fikk de uttelling da Ferran Torres satte ballen i mål.

Dani Olmo ble tredd opp i mellomrommet og vendte opp med et Spania-lag på vei fremover. Han spilte gjennom Ferran Torres som hadde kommet inn sentralt i banen fra sin vingposisjon. Alene med keeper gjorde Torres ingen feil og satt ballen i mål via stolperota.

– Ett av EMs best regisserte angrep. Her stemmer alt for Spania, du ser de tar seg tid og så kommer stikkeren, sa TV 2s ekspertkommentator Yaw Amankwah.

I den andre omgangen yppet Albania seg, men klarte aldri å få ballen i mål. Dermed ryker Albanerne ut med kun ett poeng i årets EM.