Norge kan lære av England.

Når Norge kommer til EM – forhåpentligvis en gang før 2044 – bør de huske at hemmeligheten ikke handler om å vinne kamper.

Det holder at man unngår å tape.

Man kan komme veldig langt med uavgjort i mesterskap, og ingen vet det bedre enn England, et lag som har nådd semifinalen med fantasiløs fotball. De har sluppet inn få mål og tatt gode straffespark.

Og dét er dét.

Burde vært så mye bedre

Så langt har ikke England spilt en eneste god kamp.

Mot de fem lagene de har møtt – Serbia, Danmark, Slovenia, Slovakia og Sveits – hadde man forventet minst fire seire i en kvalik. England har slått ett av disse lagene innen ordinær tid i EM, og det var Serbia (1–0).

De fire andre kampene har stått uavgjort etter 90 minutter. To ganger har England snublet videre takket være straffekonk eller en utligning på overtid.

De har vært forutsigbare, ukoordinerte og heldige. Ingen planlegger å score fire minutter på overtid. England er ikke EMs dårligste lag, men de har hatt det største gapet mellom hvor gode de kan være, og hvor gode de er.

Men så har vi vært her før.

TRENER: Gareth Southgate har ledet England til de siste årene, hvor de har vært nærmere et mesterskapsgull enn på lenge. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

I 2018 kom England til semifinalen i VM med disse resultatene:

England 2–1 Tunisia

2–1 Tunisia England 6–1 Panama

6–1 Panama England 0–1 Belgia

England 1–1 Colombia

England 2–0 Sverige

Tre seiere mot Tunisia, Panama og Sverige, pluss seier på straffer mot Colombia, og vipps så var England blant verdens fire beste lag.

Dette er resultater selv Norge kunne levert.

Skift kanal

England er ikke alene om å få mye ut av labre prestasjoner.

Frankrike, som ble slått ut av Spania tirsdag kveld, nådde semifinalen ved å vinne to av fem kamper innen ordinær tid, begge med 1–0 og en matchvinner som het «selvmål». Så kjedelig var fotballen, at trener Didier Deschamps ba folk om å skru over på en annen kamp om de slet med å holde seg våkne.

Hva med Nederland? De har bydd på litt mer moro, men de kom på tredjeplass i Gruppe D, før de slo ut Romania og Tyrkia.

Bra? Jo da. Imponerende? Ikke sånn veldig.

JAKTER FINALEPLASS: Micky van der Ven og Nederland kunne juble etter å ha snudd kvartfinalen mot Tyrkia. Foto: Ariel Schalit / AP

Formatet med 24 lag har økt sjansene for å gå videre med uavgjort. Siden tre land ofte går videre fra gruppen, kan flere cruise inn til trygge poengdelinger i siste runde. Om kun de to øverste hadde avansert, hadde Nederland vært ute nå.

Det samme hadde vært sant for Portugal i 2016.

Det året vant Portugal én av syv kamper innen ordinær tid. De møtte Ungarn, Østerrike og Island i gruppen – uten å slå noen av dem – og trengte straffer mot Polen i kvartfinalen. Om dette hadde vært resultater i en liga, hadde Portugal fått 1,29 poeng per kamp, som betyr en plass midt på tabellen.

I EM var det nok til å ta tittelen.

Mer enn bare Messi

Samtidig er det sant at alle utslagsturneringer handler om å unngå tap.

Argentina er inne i en gullalder, med Lionel Messi i spissen, men en vel så viktig brikke er Emi Martínez, keeperen som redder straffer på bestilling via lange klyv, distraherende gester og psykologisk spill.

Argentina ble søramerikanske mestere i 2021 ved å slå ut Colombia på straffer i semifinalen. De vant VM i 2022 ved å gjøre det samme mot Nederland og Frankrike.

Nå er de i en ny finale i Copa América etter seier på straffer mot Ecuador.

KEEPERSTJERNE: Emiliano Martínez var helt avgjørende da Argentina tok VM-gull i 2022. Foto: ELSA / AFP

I EM har selv lagene som spiller god fotball, trengt hell fra elleve meter.

Mange husker at Spania danset seg til seier i 2008, men de spilte 0–0 mot Italia i kvartfinalen. I 2012 slo de Portugal på straffer i semifinalen. Og da Italia sjarmerte oss med festfotball for tre år siden, slo de England på straffer i finalen.

Vet du hvilket lag som sist vant EM uten å trenge en straffekonk?

Det var Hellas, i 2004.

Grekerne ble anklaget for å ødelegge mesterskapet med fem mann i forsvar og tunge dødballer. Sannheten er at de ga oss et nydelig eksempel på en solid plan utført med samhandling og presisjon. De hadde ikke ferdighetene til å vinne på en annen måte, og de fikk maks ut av mannskapet de hadde.

Det er mer enn man kan si om England.

Hemmelig oppskrift

Og likevel kan trener Gareth Southgate slå i bordet med tre semifinaler på fire turneringer.

Litt hyllest fortjener han. Stemningen i laget er god, og han har jobbet grundig med å gjøre England forberedt på dueller fra elleve meter. Straffesparkkonkuransen de leverte i kvartfinalen mot Sveits, må være en av de beste i EMs historie.

Faktisk har England blokkert spørsmål fra pressen om hvordan de forbereder seg til straffer, som om detaljene er en hemmelig oppskrift.

GODE PÅ STRAFFER: England overbeviste i straffesparkkonkurransen mot Sveits. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

Men kontrasten til Spania, EMs beste lag, er enorm.

På vei til finalen har Spania vunnet fem av seks kamper innen ordinær tid, og den sjette etter ekstraomganger. De har slått ut vertene Tyskland og Frankrike. De spiller vakker fotball, med koordinerte bevegelser, frispilling bakfra og magi på kantene.

Rent fotballmessig er Spania og England som skjønnheten og udyret.

Men så kom ikke England til EM for å underholde folk. Dette laget vil ikke bli savnet.

Det beste som kan sies om England, er at de har vist hvor lite som skal til.