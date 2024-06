I to timer nektes turistene å ta dette bildet

Under fotball-EM i Tyskland oppholder nemlig Sveits sitt landslag seg på Waldau-Stadion i utkanten av Stuttgart.

Det befinner seg tilfeldigvis rett under Stuttgarts kanskje største turistattraksjon – det 217 meter høye TV-tårnet, rett i utkanten av byen.

Da NRK besøkte severdigheten, ble vi nektet å ta bilder eller video av om lag en tredjedel av utsikten.

IKONISK: Tårnet er et landemerke for Stuttgart. Men da NRK besøkte tårnet, var det ikke alle retninger vi fikk forevige på film. Foto: Ap

På siden av tårnet som vendte mot byen – og Sveits sitt treningsanlegg – var det stengt av med sperrebånd.

En vakt stod og passet nøye på at ingen knipset bilder.

På spørsmål fra NRK om hvorfor det er slik, svarer Francisco Hoyo, kommunikasjonssjef for TV-tårnet:

– For et halvt år siden besøkte Sveits området for å se på det før EM, og like etterpå ble det klart at TV-tårnet kunne bli et problem for stengte treninger.

SNAKKIS: Tårnet som ruver over treningsanlegget til Sveits har blitt omtalt i en rekke medier. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Avfeier «paranoia» for spioner

Han påpeker at alle lag i mesterskapet har rett til fullstendig avstengte treninger. Frykten før EM var at utsikten fra baren og restauranten på toppen av tårnet ville lokke fram speidere og spioner fra konkurrenter.

En rekke medier meldte før EM-start at det var sveitserne som fryktet spionasje fra høyden.

– Storm i et vannglass, slår Sergio Affuso fast.

Han er mediesjefen til Sveits og har sett saken om spionfrykt spre seg over hele verden de siste ukene.

– Dette med tårnet var en historie media publiserte i Sveits. Men det var ikke fordi vi sa noe om det. De ville bare ha klikk på sakene sine, sier han.

STRENG BESKJED: Denne dagen var det i tidsrommet 11.00-13.00 ikke lov å ta bilder i retningen Sveits trener. Det ble opplyst om både da inngangsbilletten ble kjøpt og på en rekke skilt. Foto: Sondre Skandsen

Affuso understreker at laget ikke oppriktig fryktet spionasje fra restauranten 200 meter over bakken.

Likevel må han erkjenne:

– Fra restauranten og baren på toppen kan man se rett ned på treningene våre. Dermed tilbød Uefa og arrangøren at det står en vakt der og passer på at ingen tar bilder eller filmer treningene våre.

Da NRK forsøkte seg på et bilde i retning treningsfeltet, ble vi raskt bedt om å legge ned mobilen av vakten som med falkeblikk fulgte alle de besøkende.

Måtte stoppe et kamerateam

Francisco Hoyo, som til daglig jobber på det spektakulære tårnet, sier de blir møtt med forståelse for at utsikten – som tilfeldigvis er på sitt beste i den avsperrede retningen – ikke alltid er tilgjengelig.

– Men vi måtte stoppe et kamerateam på toppen for litt siden. De ønsket å filme ned mot banen.

– Også var det noen i starten av mesterskapet som prøvde å unnskylde seg med at «det gikk fint fordi de var fra Sveits», men de også hadde forståelse for at vi måtte nekte dem det.

Hoyo legger til at lignende har vært tilfelle også rundt andre treningsanlegg under mesterskapet.

Blant annet har en barneskole og et offentlig badeanlegg i andre byer måttet stenge for å skjerme landslag som skal trene i fred.

Og Sveits? De er videre til åttedelsfinale, der de møter Italia i Berlin lørdag 29. juni. Treningsanlegget blir de likevel værende på de neste dagene.

EMs mest ulovlige bilde kan dermed fortsatt bli knipset i Stuttgart.