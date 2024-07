Hvem skal stoppe denne gjengen?

Da EM begynte, la Uefa ut en tweet.

Arrangørene ga oss et bilde av pokalen og stjerner fra åtte av de største nasjonene. Tanken var nok å vise lagene som kunne ta tittelen, men Uefa gjorde en feil.

De glemte Spania.

DISSE SKULLE TA TITTELEN: Det kan virke som at Spania gikk i glemmeboken til Uefa da de la ut et bilde av pokalen og stjerner fra åtte av de største nasjonene. Foto: Skjermdump fra X/Twitter

Og la oss være ærlige her: Hvor mange av oss gjorde ikke det samme?

De fleste av oss hausset opp Frankrike, England og Tyskland. Spania hadde ikke nådd en finale på 12 år, og var kjent for å ha ballen mye uten å skape sjanser.

Men to unge herremenn har forvandlet Spania totalt.

Nye kvaliteter

De to vingene Nico Williams (22) og Lamine Yamal (17) har gitt Spania evnen til å utnytte overtaket de så ofte har.

Da Spania røk ut mot Russland (VM i 2018) og Marokko (VM i 2022), trillet de ball uten å skape stort. Litt uheldige har de vært, men da de tapte semifinalen på straffer mot Italia (EM i 2021), hadde de allerede spilt uavgjort mot Sverige, Polen og Sveits.

Spania manglet brodd, kreativitet og ro foran mål.

SKUFFENDE: Spania røk ut i åttendedelsfinalen under VM i 2022. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Siden det har de fått inn Nico Williams og Lamine Yamal. Duoen har blitt faste på A-laget siden Luis de la Fuente ble trener etter VM i 2022, og nå kan Spania dominere kampen og sende ballen ut til en av de to kantene, som dribler, slår inn og skaper uro. Spania kan øke tempoet. De kan kontre og variere.

Spillere som er gode én mot én, er et viktig prinsipp i Johan Cruyff-skolen som spansk fotball baserer seg på. Og Spania har hatt gode vinger før.

Men ikke som Nico og Yamal.

EM-HELTER: Det var de to ungguttene Lamine Yamal (17) og Nico Williams (22), som scoret Spanias første mål i finalen. Foto: Matthias Schrader / AP

Andre faktorer har hjulpet Spania i EM, som stallens lagånd, målene til den lure midtbanespilleren Dani Olmo, kreative Fabián Ruiz og genierklærte Rodri. Men da Spania lå under mot Frankrike, var det Yamal som scoret drømmemålet. Da Spania slet med å bryte ned England i finalen, la Yamal ballen på sølvfat til Nico Williams.

I en tid hvor innvandring er et stort politisk tema i Spania, har de to vingene vist hva flerkulturell innflytelse kan tilføre.

Nico Williams er født i Pamplona av foreldre fra Ghana, mens Yamal er født i Catalonia av en mor fra Ekvatorial-Guinea og en far fra Marokko. Begge er produkter av den spanske fotballskolen, og samtidig kan de mer enn å slå gode pasninger.

Nå har de to ungguttene gjort Spania til verdens beste landslag.

Skryt er lov

Ser man litt bakover, virker det plutselig opplagt at Spania skulle levere.

Før EM hadde de vunnet hver offisielle kamp under De la Fuente, utenom finalen mot Kroatia i Nations League (som de vant på straffer), og bortekampen i kvaliken mot Skottland, da B-laget ga fra seg tre poeng som kostet Norge dyrt.

Spania er EMs mest fortjente vinnere på lang tid.

SUKSESS: Luis de la Fuente tok over i 2022, og her ser man manageren bli hyllet etter finaleseieren mot England i EM 2024. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

La oss ta årsakene for ordens skyld: 15 mål (rekord), syv seire på syv kamper (rekord) og en vei til finalen som har bydd på en VM-finalist fra 2018 (Kroatia), de europeiske mesterne (Italia), vertene (Tyskland), en VM-finalist fra 2022 (Frankrike), og en EM-finalist for tre år siden (England).

Hva mer vil du ha?

Spania har vært så gode at de ikke engang har trengt ingrediensen som så ofte hjelper vinnerne – flaks. Det nærmeste de har vært tap, var da de lå noen få minutter unna straffekonk mot Tyskland i kvartfinalen.

Selv ikke de spanske storlagene som vant EM i 2008 og 2012, tok tittelen uten å vinne kamper på straffer. Allerede etter gruppespillet sa De la Fuente at Spania hadde de beste spillerne og det beste laget i EM.

Noe som er greit nok å si når man faktisk har rett.

Hvem skal slå dem?

Det verste for rivalene nå er at Spania kan by på mer.

Dette er et ungt lag. Den eldste nøkkelspilleren er høyrebacken Dani Carvajal, som i en alder av 32 år har levert sitt livs beste sesong. Rodri vil være 28. Stjerner som Nico Williams og Yamal vil være enda mer modne.

Om ikke annet vil Spania bli bedre.

UNGT LAG: Dani Olmo, Fermin Lopez og Marc Cucurella. Foto: Lisi Niesner / Reuters

De vil kunne stille med to unge midtbanespillere som ble skadet før eller i løpet av EM, nemlig Gavi og Pedri. De la Fuente, en patriot som har viet mer enn ett tiår av livet sitt til det spanske fotballforbundet, går nok ingen steder.

Vi vet at Spania er best i Europa. På andre siden av Atlanterhavet er Brasil i krise, og mens Argentina ble kronet søramerikanske mestere natt til mandag, kan selv ikke Lionel Messi – nå 37 – spille for alltid.

Den største trusselen for Spania i neste VM er kanskje at de slapper av.

Se høydepunktene her Du trenger javascript for å se video.

Skummel trend

Omtrent hvert lag som har vunnet EM siden årtusenskiftet, har floppet i VM like etter:

Italia (som vant EM i 2021) nådde ikke engang VM

Portugal (2016) tapte mot Uruguay i åttedelsfinalen

Spania (2012) røk ut av gruppen

Hellas (2004) nådde heller ikke VM

Frankrike (2000) røk ut av gruppen bak Danmark, Uruguay og Senegal

Vinnere kan bli gamle, mette og forutsigbare.

Men unntaket på denne listen er Spania, som vant EM i 2008 før de tok med seg VM-tittelen to år senere. Der hvor Spania vant med en ny type ballbesittende fotball i 2008, er det kantspillerne som kjennetegner dagens stall.

Begge vinnerlagene har hatt en nydelig balanse mellom kloke hoder og unge stjerner.

Nå, som da, får man følelsen av at Spania bare så vidt er i gang.