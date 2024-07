– Hjerteskjærende bilder. Det var en tett og jevn kamp, men det er fortjent, sier Carl-Erik Torp etter kampslutt mens engelske spillere ligger strødd etter nederlaget.

Innbytter Mikel Oyarzabal sikret Spanias fjerde EM-gull og dermed snøt England for deres første.

– Jeg gjorde jobben min, jeg prøvde å hjelpe så mye jeg kunne. Jeg var heldig nok til å gi oss seieren. Jeg har hatt det tøft, å stå her i dag etter en så tøff periode er helt fantastisk. Jeg er så heldig som fikk være med på dette, sier en rørt Oyarzabal etter kampen.

Det var i sluttminuttene, på stillingen 1-1, at det hele skulle avgjøres.

Oyarzabal skled ballen inn i nettet etter svakt forsvarsspill av England, noe som holdt til spansk 2-1-seier.

– Det er en situasjon som egentlig ikke føles ordentlig skummel. Hva er det Kyle Walker driver med i situasjonen med Marc Cucurella? sa Torp.

EM-GULL: Her løfter Morata EM-trofeet. Du trenger javascript for å se video. EM-GULL: Her løfter Morata EM-trofeet.

VAR-drama

Det skjedde etter vanvittig dramatikk under scoringen der dommerteamet brukte lang tid på å sjekke om Oyarzabal var i offside eller ikke. De konkluderte med at han ikke var på feil side, noe grafikken viste etter scoringen.

– Det er et kne som skiller lagene. Det er det kneet der som opphever offsiden. Hadde han startet på et annet bein hadde han sikkert satt ham i offside. Det er slike marginer vi snakker om, sier Aleksander Schau i NRK-studio etter kampen.

MILLIMETER: Så lite skilte om Mikel Oyarzabal var på rett side eller ikke. Foto: Skjermdump / NRK/Uefa

Det var en meget skuffet Gareth Southgate etter kampslutt, som nok en gang måtte se EM-trofeet gå til finalemotstanderen.

– Jeg er veldig stolt av spillerne våre. De har gitt alt. Vi spilte ikke bra nok i dag til å fortjene å vinne. Spania har vært det beste laget i turneringen og fortjente å vinne, sier Southgate.

– Jeg er så skuffet over å ikke få trofeet.

Det samme føler stjernespiss Harry Kane.

– Å tape i en finale er så vondt som det kan bli. Vi gjorde det veldig bra med å komme tilbake i kampen, og få 1-1, sier engelskmannen.

UTEN TROFÉ: Harry Kane har fortsatt til gode å vinne et trofé i sin profesjonelle karriere. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Sjansefattig start

Flere av ekspertene i NRKs studio, og oddsmarkedet, holdt Spania som knepne favoritter før finalen.

Det var også spanjolene som startet best, men det var kun småfarligheter som ble resultatet av den gode Spania-åpningen.

Det var knyttet stor spenning til hvordan Luke Shaw skulle håndtere Lamine Yamal, men det klarte førstnevnte med bravur den første halvtimen.

– Jeg er imponert over Luke Shaw. Kommer inn og har full kontroll på Lamine Yamal. Vi har ikke sett mye til ham, kommenterte Torp.

Skrudde på turboen

Men så skulle det bli drama allerede før andre omgang ble blåst av. Stjernespiller Rodri måtte ut og var ikke å finne på banen i den andre omgangen. Han ble erstattet av Martín Zubimendi.

Det virket ikke å påvirke spanjolene nevneverdig, i hvert fall ikke Spanias to stjerneskudd. Det var Lamine Yamal som serverte Nico Williams på perfekt vis. Sistnevnte satte ballen flott bak keeper Jordan Pickford.

– Fantastisk kollektivt angrepsspill på sitt beste! Magisk spansk angrepsspill med noens øyne. Begredelig engelsk forsvarsspill med andre øyne, sa Kristoffer Løkberg etter scoringen.

Spania i ledelsen i EM-finalen Du trenger javascript for å se video.

Med det ble Yamal spilleren som har hatt flest målgivende i et EM noensinne, med sine fire serveringer. Det skal sies at han tangerer en rekke spillere som også har hatt fire i sin tid.

Williams var for øvrig tidenes nest yngste målscorer i en EM-finale med sin scoring.

Palmer slo tilbake

Det så lenge ut til at Spania hadde god kontroll, men så dukket innbytter Cole Palmer opp med en praktavslutning og sørget for at lagene var like langt.

– Nok et genialt bytte fra Southgate, kommenterte Torp.

Innbytteren utligner for England Du trenger javascript for å se video.

– Snakk om ut av ingenting. De har sett ganske død og begrava ut egentlig. Friske innbyttere bidrar. Cole Palmer er der når det gjelder som mest. Verdensklasse, sa Løkberg

Dermed var det tydelig at Spania hadde et psykologisk overtak og det var hvittrøyene som presset for enda en scoring.

Men da England presset var det Spania som skulle sette ballen i nettet. Det var Cucurella som sendte et strålende innlegg til Real Sociedad-profil Mikel Oyarzabal, som trillet ballen i nettet. Mange trodde nok muligens det var offside, men dommerteamet kom frem til at spanjolen var på riktig side.

– Det er et fantastisk angrepsspill. Det er et bilde på at Spania reiser seg av seg skuffelsen med å slippe inn 1-1. De hadde ti store sjanser like før også, kommenterte Løkberg.

Men engelskmennene klarte ikke å slå tilbake igjen og Spania vant EM for fjerde gang i landets historie.