Her ligger England-heltens hemmelighet

England skal spille semifinale i EM, det ble klart etter at Sveits ble beseiret på straffekonkurranse i Düsseldorf lørdag kveld.

England-keeper Jordan Pickford reddet straffesparket fra Manuel Akanji, som var den eneste som bommet av de som skjøt.

Tilfeldig? Neppe.

Pickford hadde nemlig gjort hjemmeleksen sin før straffekonkurransen.

FLASKA I HÅNDA: Det var denne flaska Pickford hadde brukt for å ha en huskelapp klar i tilfelle det ble straffespark. Foto: Lee Smith / Reuters

«Dive left»

Nærbilder av keeperens drikkeflaske viser at han hadde fått limt på en huskelapp med tittelen «liste over sveitsiske straffeskyttere» – og en instruks om hvilken vei han skulle slenge seg ut fra hvilken motspiller som skulle skyte.

Ved siden av Manuel Akanji sto det klart og tydelig på flaska: «Dive left», oversatt til «sleng deg til venstre».

Og hva skjedde?

Akanji skjøt til høyre, Pickford gikk til venstre og reddet.

Daily Mail har publisert et nærbilde av huskelappen, se bildet her (ekstern lenke).

LYKKELIG: Jude Bellingham (t.h), her med Trent Alexander-Arnold), er full av lovord om Jordan Pickford. Foto: Darko Vojinovic / AP

Bellingham til NRK: – Pickford er fantastisk

Da NRK forteller Jude Bellingham at det har dukket opp bilder av Pickfords huskelapp, begynner England-stjernen å glise.

– Pickford er fantastisk på det han gjør på straffer. Han er god på alt og er en av de beste England-keeperne gjennom tidene. Vi stoler helt og holdent på ham, sier Bellingham til NRK.

Han skynder seg å legge til:

– Men for meg er det også trist å se Manuel Akanji bomme. Han er en topp spiller og jeg spilte med ham to år i Dortmund. Han er en utrolig bra spiller og person. Tankene mine er med ham, sier Bellingham til NRK.

Xhaka: – Tapte ikke på grunn av flaska

Sveits-kaptein Granit Xhaka tror ikke Pickford fikk så stor fordel av huskelappen.

Overfor NRK understreker den tidligere Arsenal-stjernen at dagens keepere ofte har stålkontroll på hva som er ulike motspilleres favoritthjørne uansett.

– Jeg tenker at keeper vet akkurat hvor spillere skyter. I dag har du video og man analyserer spillere. Vi tapte ikke bare på grunn av flaska, for hvis han hadde gått etter flaska, vil jeg tro at de fire andre ville bommet også. Til slutt trenger man flaks, og den var ikke på vår side, og det må vi akseptere, sier Xhaka til NRK.

Se høydepunktene fra kampen her:

Arsenals midtbanedirigent og England-stjerne Declan Rice er enig med Xhaka.

Han sier følgende til NRK om Pickford-flaska:

– Jeg tror alle keepere har sånn. Jeg tror det er normalt for keepere. Hvis du ikke hadde hatt det, så ville du ikke vært riktig forberedt. Jeg regner med at Yann Sommer hadde det også, men vi hadde åpenbart fem fantastiske straffetakere.

Southgate til NRK: Hyller reservekeeperne

Det var en lettet England-tropp som møtte pressen etter kampen. Uvanlig mange av stjernene tok seg tid til intervjuer med både NRK og andre medier, og på pressekonferansen med Gareth Southgate ble det sluppet til langt flere spørsmål enn det som har vært vanlig tidligere i mesterskapet.

Det er ingen tvil om at de fleste var lettere til sinns enn på lenge.

Overfor NRK slår Southgate fast at det ikke bare er Pickford som skal ha ros etter avansementet til EM-semifinalen.

– Vi er blitt en veldig sammensveiset og tett gruppe. Vi hadde ikke vunnet straffekonkurransen uten reservekeeperne våre, som gjør en så god jobb på trening. Alle har vært involvert i den prosessen, og det er sånne øyeblikk som bringer frem hele gruppen. Alle leverer og kjemper for hverandre, sier England-sjefen til NRK.

FORNØYD: Gareth Southgate og Jordan Pickford hadde begge grunn til å smile lørdag kveld. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Southgate ble på pressekonferansen bedt om å kommentere Pickfords flaskegrep.

Da slo han heller tilbake mot at det stadig havner lekkasjer i britisk presse om hvilket lag og formasjon England skal benytte.

– Mange av prosessene våre har blitt delt. Vår taktiske plan ble også delt tre dager før denne kampen. Vi lever i en fantastisk verden, men det er så vanskelig for oss, for hvert eneste element du kan ha, som kan overrasker motstanderen, blir borte tre dager før kampen. Det er ganske utrolig, sukker han.

Pickford: – Trodde jeg gjemte den

Pickford sier til Sky Sports at han ikke trodde noen ville legge merke til huskelappen på drikkeflaska.

– Jeg trodde jeg gjemte den godt, men åpenbart ikke, sier han med et smil.

Overfor ITV var han mest opptatt av at han ikke fikk gjøre sine sedvanlige psykologiske triks overfor motstanderen.

– Dommeren lot meg ikke gjøre den vanlige prosessen min, så jeg må tilpasse meg ... Jeg liker å gi straffeskytterne ballen. Jeg kunne bare gjøre det første gang, og heldigvis reddet jeg den, sa han til ITV.

Southgate: – Har vært vanskelig

England-trener Gareth Southgate var en lykkelig mann etter avansementet. På pressekonferansen etter kampen ble han spurt om hvordan det var å danse med supporterne etter kampslutt – samt hvor han har lært dansingen hen.

– Fra tid til annen er det nødt til å være noe glede i denne jobben. Jeg elsker spillerne og ville dele det øyeblikket med dem, sier han.

Og innrømmer samtidig at det har vært en tøff tid for ham med all kritikken som har vært rettet mot ham og laget denne turneringen.

– Jeg kan ikke nekte for at, når det har vært så personlig som det har vært de siste ukene, har det vært vanskelig på et menneskelig nivå, sier han.

Nå er han to kamper unna å bli udødelig som den første England-manageren som vinner et internasjonalt mesterskap for første gang siden VM-gullet i 1966.