– Han har utan tvil ikkje vore i nærleiken av sitt beste, seier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om Kane.

England måtte altså enda ein gong gi tapt i EM-finalen, for andre gong på rad. Det skjedde etter at eit imponerande Spania blei for sterke og vann 2–1 til slutt.

Kane gjekk mållaus av banen og blei dessutan bytta ut uvanleg tidleg. Storskåraren blei tatt av bana allereie etter vel ein time spelt. Det var andre kampen på rad at han ikkje fekk fullføre oppgjeret.

Det får ekspertar til å reagere, men dei trur ikkje nødvendigvis det var prestasjonane som var grunnen til at han ikkje fekk tillit kampen ut.

– Det heng saman med at laget ikkje speler offensivt godt. Kane er, som resten avhengig av at laget presterer. Og så er det ikkje til å stikke under stol at det ser ut som at han har slite med noko i løpet av meisterskapen, meiner Løkberg.

Statistikk tyder uansett på at EM-finalar ikkje er Kane sin beste venn. Opta skriv at 30-åringen berre hadde éi berøring i sekstenmeteren til motstandaren i løpet av begge finalane, mot Italia og Spania.

Foto: Kai Pfaffenbach / NTB

– Milevis unna

Det skal seiast at Bayern-spissen gjorde noko ut av seg i løpet av meisterskapen. Han skåra tre gonger for England, der to av måla var på straffespark.

– For første gong i turneringa tenkte eg, «du er milevis unna». Han spelte som om han ikkje ville bli skadd. Det var som å spele med ti mann, sa Talksports-ekspert Stuart Pearce om Kane under finalen.

Ekspertane spekulerer rundt at det er ein skade frå tampen av sesongen som er ein del av problemet til England-spissen.

– Eg trur kanskje han har problem me ikkje veit om. Eg trur ikkje han hadde blitt tatt av dersom det var normale tilstandar. Kanskje er han skadd, seier Åge Hareide.

Han gjekk glipp av eit par Bayern München-kampar som følge av ein ryggskade.

– Lurar på om det er noko info me ikkje har fått om ryggen hans. Det kan vere han har vore plaga meir av han enn dei har sagt offentleg, seier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg.

Innrømmer Kane-problem

Southgate innrømmer at det har vore trøbbel med spelarar som Kane.

– Det er ikkje noko å nekte for at me har hatt mange problem gåande inn i denne meisterskapen. Me har klart å gjere det beste ut av det, og fekk Luke Shaw klar til i kveld. Alt i alt kom me til kort.

Foto: Martin Meissner / AP

Han meiner det var mykje press på Kane sine skuldrer, spesielt etter eit par fråvær i troppen.

– Han kjem med ein skade frå slutten av sesongen. Han har spelt mange minutt og me har prøvd å handtere det så godt me kan. Han har leidd laget utruleg bra, og me har mangla leiarskikkelsar som Jordan Henderson og Harry Maguire. Det har vore mykje press på skuldrene hans og han har gjort det eksepsjonelt bra, seier Southgate.

The Guardian: – Ein elefant i rommet

Også i britiske medium var han ein snakkis både under og etter kampen. Det raske bytet tok mange på senga.

– Det var ein elefant i rommet, og Englands supporterar reagerte på det i det 57. minuttet ved å rope høgt etter Ollie Watkins. Likevel kom Southgates raske respons som eit sjokk, skriv The Guardian-skribent Nick Ames.

Han er ikkje nådig overfor England-profilen.

– Rørslene til kapteinen gav meir meining då han blei bytta ut enn nokre andre tidspunkt i løpet av kampen, skriv Ames.

Med finaletapet søndag står Kane framleis utan trofé i seniorkarrieren. Han har blant anna spelt finale i Mesterligaen med Tottenham og han har no tapt to EM-finalar med England.

Han var også nære finale i fotball-VM i 2018 der dei rauk ut overraskande til fordel for Kroatia i semifinalen.