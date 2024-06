England-helten ropte to ord etter ikonisk scoring – ga klar beskjed

– Jeg har noen fine og mange mål som betyr mye for meg personlig, de første målene mine i Birmingham, Dortmund og Madrid, men dette er der oppe. Humøret hadde endret seg om det ikke hadde skjedd, sier Jude Bellingham etter kampen.

«Alle» trodde England var ute av fotball-EM. Så dukket superstjernene Jude Bellingham og Harry Kane opp i grevens tid.

– Dette er de fem villeste minuttene i engelsk landslagshistorie nesten, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker etter at kampen var snudd.

Den engelske midtbanestjerna Bellingham brassesparket inn et praktmål i det 95. minutt. Det var Englands første skudd på mål.

– Et av de beste målene i vårt lands historie. For en spiller han er. Han har jobbet så hardt for laget vårt, sier Kane om målet.

Det var nettopp Kane som sørget for at snuoperasjonen var komplett.

STJERNEDUO: Harry Kane og Jude Bellingham feirer Harry Kanes 2-1-scoring. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

«Hvem ellers?»

Bellingham selv er naturlig nok fornøyd med snuoperasjonen.

– En god seier og vi er videre til neste runde, så jeg er veldig glad. Det har vært tøft den siste uka å opprettholde energien på utsiden av leiren. I dag var de klare for oss, sier Real Madrid-stjerna.

Etter scoringen feiret han foran supporterne og sa angivelig «who else?», altså «hvem ellers?».

– Adrenalinet tar deg, men jeg tror det er en kombinasjon av mange ting. Å spille for England gir en god følelse, men det er også masse press og du hører folk prater masse dritt. Da er det deilig å levere og du kan gi dem litt tilbake, svarer Bellingham om feiringen.

PRAKTSCORING: Jude Bellingham vartet opp med en scoring av de sjeldne for å sikre ekstraomganger. Foto: John Sibley / Reuters

Han innrømmer at han har merket presset fra fansen og sier det har vært noe krevende å spille på landslaget.

– Det bør være en stolt tid i karrieren. Men ofte er det ganske vanskelig og det er et intenst press. De forventer mye av oss uansett hva som har skjedd de siste turneringene. Man tar det personlig av og til, sier Bellingham på pressekonferansen etter kampen.

Han fortsetter:

– Det er ikke gøy å høre, men så er det gøy å slå tilbake av og til.

NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener imidlertid at den engelske profilen bør roe seg ned. Han har ikke latt seg imponere av Bellingham ellers.

– Det er for hovent og bleiete for meg. Det kan han spare seg for. Så stor stjerne er han ikke foreløpig, sier Eriksen.

Lagkamerat Ezri Konsa flirer når NRK spør om Bellinghams feiring.

– Det er sånn han er. Han fikk oss tilbake i kampen, så all ros til ham, sier Konsa.

Chelsea-spiller Conor Gallagher måtte også smile da NRK fortalte ham hva Bellingham hadde ropt etter målet.

– Han er en verdensklassespiller, og en av våre beste, og jeg er veldig glad på hans vegne, sier Gallagher til NRK.

Nådeløs kritikk

NRKs eksperter var også kritiske til prestasjonen.

– Det er litt ubehagelig å sitte å se på England, når du har de store navnene, og så ser det sånn ut utpå her, sier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg etter kampen.

Kritikerne var mange underveis i kampen.

– Du kan se frykten i øynene i dette England-laget, sa tidligere England-sjef Sam Allardyce.

Eriksen stusset over hva England prøvde på mot Slovakia.

– Jeg lurer på hva de fortjener de hvitkledde her. Hva har de holdt på med på treningsfeltet? Det ser jo helt planløst ut til nå. Hvis det ikke er en god plan da å la de seks fremste stå å se på hva de fire bakerste skal finne på, sa Eriksen.

SLAKTES: Gareth Southgate får pusterom etter avansement, men kritikerne er mange. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

NRK-eksperten fikk spørsmål av medkommentator Olav Traaen om han tror Gareth Southgate får sparken om England ryker ut. Svaret fra Eriksen var klinkende klart:

– Ja.

FORTVILER: Harry Kane bommet på flere store muligheter mot Slovakia. Foto: AFP

Slovakia rystet engelskmennene

Engelskmennene virket ikke helt våkne fra start av. Slovakia sjokkerte stjernegalleriet og tok ledelsen etter 24 minutter spilt. Det var EMs toppscorer Ivan Schranz som sendte Slovakia til himmels etter et vakkert gjennomspill.

Spillerne ble for øvrig buet ut av tilskuere til pause.

Den britiske fansen skulle til slutt juble for nettkjenning. Phil Foden satte ballen i mål fra kloss hold etter vakkert angrep. Problemet var bare at VAR-bussen så en offside og målet ble annullert.

ANNULLERT: Her tror Phil Foden at han har redusert for England. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Elleville minutter

Stjernene satte imidlertid inn presset og det var de som hadde føringen i store deler av andre omgang.

Minuttene gikk, og mange trodde England var på vei mot en gigantisk EM-flause. Så dukket Bellingham opp.

Real Madrid-stjerna leverte et praktfullt brassespark som sendte den engelske fansen til himmels og sørget for ekstraomganger i Gelsenkirchen.

– Helt utrolig. For et sjokk for slovakene, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Det betød at lagene skulle ut i ekstraomganger.

Harry Kane dukket også opp da det gjaldt som mest. Superspissen stanget inn 2–1 tidlig i første ekstraomgang.

Det betyr at de er videre med et nødskrik. Nå venter Sveits i kvartfinalen.