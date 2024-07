EM-sjokk: Krever at Tyrkia-helten utestenges etter dette

Demiral scoret begge målene da Tyrkia tok seg til EM-kvartfinale med 2-1-seier over Østerrike tirsdag kveld.

Etter kampen har det begynt å sirkulere bilder av feiringen hans, nærmere bestemt et tegn han lagde med hendene sine.

Med pekefinger og lillefinger hevet, og tommelen inn mot ringfinger og langfinger, skal tegnet etterligne ulveører og er i politiske sammenhenger kjent som «ulvehilsenen».

ULVEHILSENEN: Men Demiral mener han kun gjorde det for å vise hvor glad han var. Foto: AP

– Skandaløst

Dette håndsymbolet regnes som både nasjonalistisk, høyreorientert og ekstremistisk, skriver den tyske storavisen Der Spiegel, som stempler det hele som en «eksplosiv hendelse».

«De grå ulvene» regnes som den største høyreekstreme organisasjonen i Tyskland.

– Skandaløst. Han vet veldig godt hva han gjør der. Og tenk hvilken påvirkningskraft han potensielt kan ha på unge tyrkere som så kampen og følger dette laget nå i EM. Jeg kan ikke forstå annet enn at det her venter en straff og at han er ferdigspilt i dette mesterskapet, mener NRK-ekspert Kristoffer Løkberg.

– Ville bare vise hvor glad jeg er

NRK kontaktet det tyrkiske fotballforbundets pressekontakt natt til onsdag og tilbød både forbundet og Demiral å kommentere saken, samt forklare hva som var bakgrunnen for feiringen hans.

I skrivende stund har de ikke svart. Men Demiral selv har på sosiale medier etter kampen lagt ut et bilde av håndgesten med påfølgende tekst:

– Hvor glade er alle som kaller seg tyrkere?

MATCHVINNER: Demiral scoret to mål og sendte Tyrkia videre. Foto: Lisi Niesner / Reuters

Men også på pressekonferansen etter kampen fikk Demiral spørsmål om hva han ønsket å uttrykke med feiringen.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for å ha scoret to mål. Jeg hadde en spesifikk feiring i tankene, og det er den jeg gjorde. Det har å gjøre med min tyrkiske identitet, for jeg er veldig stolt over å være tyrker. Jeg følte det spesielt etter det andre målet, så da gjorde jeg gesten og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Jeg så supportere på tribunen som også gjorde den gesten. Det minnet meg på at jeg skulle gjøre det, sa han.

– Den klare taperen

Ikke alle kjøper den forklaringen. Den østerrikske politikeren Berîvan Aslan er blant dem som reagerer sterkt på at han viste frem tegnet.

– Hvis jeg må fremheve to personer etter kampen: Det er for meg Ralph Rangnick, som tydelig har posisjonert seg i kampen mot høyreekstremisme, han er vinneren! Den klare taperen er den tyrkiske spilleren Demiral, som vekker negativ oppmerksomhet med en høyreekstrem ulvehilsen, skriver hun på X.

Den tyske politikeren Cansu Özdemir støtter sin kollega fra nabolandet.

– Demiral viser ulvehilsenen knyttet til de ultra-fascistiske Grå Ulvene. Deres morderiske ideologi blir bagatellisert og deres aktiviteter tolerert. Uefa må gi dette konsekvenser og Tyskland må håndheve et forbud i stedet for å knele foran Erdoğan, skriver hun på X.

Ber om utestengelse fra EM

Düzen Tekkal, en tysk forfatter og journalist, har foreldre som immigrerte fra nettopp Tyrkia på 70-tallet. Også hun går hardt ut mot Demiral.

– Jeg kan og vil ikke tie om dette. I årevis har jeg mottatt drapstrusler fra tilhengere av de Grå Ulvene, en av de mest høyreekstreme gruppene i Tyskland. At Merih Demiral viser den høyreekstreme ulvehilsen er en hån mot ofrene, skriver Tekkal på X.

– Samfunnet må ikke lukke øynene for rasisme og fascime i deler av befolkningen med innvandringshistorie. Alle former for menneskeforakt og fiendtlighet mot grunnloven må bekjempes! Alt annet er søppel. Uefa må vise handling, fortsetter hun.

Den tyske og anerkjente politiske journalisten Tobias Huch mener at Demiral bør være ferdigspilt i EM etter dette.

– Dette må føre til at han utestenges fra mesterskapet, skriver han på X.

NRK har kontaktet Uefa for å høre hvordan det europeiske fotballforbundet stiller seg til situasjonen og om det vil bli åpnet etterforskning av Demiral. Uefa har i skrivende stund ikke svart.

At situasjonen oppsto mot nettopp Østerrike, var kanskje ikke helt tilfeldig. I 2018 vedtok det østerrikske parlamentet en lov som forbyr innbyggere å vise grå ulv-tegnet. Personer som bryter forbudet risikerer både saftige bøter og fengselsstraff, skriver det statlige, tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu Ajansı.