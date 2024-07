EM-heltens budskap vekker oppsikt: – Folk pleide å skamme seg

Hvis Yamal scorer i den NRK-sendte EM-finalen mot England søndag kveld, skal du ikke se bort ifra at han drar frem sitt varemerke også på den største scenen.

Unggutten, som fylte 17 år så sent som lørdag, har nemlig flere ganger laget et 304-tegn med hendene når han har funnet nettmaskene for Barcelona og Spania.

304: Dette tegnet kan man se ofte fremover om Yamal fortsetter å levere på banen. Foto: AP

304 stammer fra postkoden (08304) til Rocafonda-distriktet der Yamal vokste opp, en fattig bydel i Mataro i Catalonia, skriver Marca.

– Folk pleide å skamme seg

Ikke bare har Yamal gjort det til en vanesak å vise frem tegnet etter scoringer, han har også spilt en rekke kamper med tallet 304 godt synlig på fotballskoene.

Og gestene, de går ikke ubemerket hen.

– Folk pleide å skamme seg for å si at de er herfra. Dette er et veldig ydmykt nabolag der folk tjener 1000 euro i måneden. Men nå er ikke folk fra Rocafonda eller Mataro, nå sier de: «Jeg er fra 304», sier 28-årige Sulfian, en innbygger fra Yamals gamle nabolag Reuters har snakket med.

304 PÅ SKOA: Lamine Yamal har fått skreddersydde sko med et budskap på. Foto: AFP

– E n «multikulturell søppeldynge»

Den nye spanske fotballjuvelen har, enten han ønsket det eller ei, nå blitt en brikke i en politisk meningskamp om hvordan Spania skal stille seg til innvandring og migrasjon.

Det spanske ytre-høyre partiet Vox har flere ganger stemplet nabolag som Rocafonda som en «multikulturell søppeldynge» og startet en opphetet debatt i Spania om hvordan landet skal forholde seg til innvandring.

Yamal ble født i Spania, men har en marokkansk far og en mor fra Ekvatorial-Guinea.

– Det er veldig kult at en med et opphav som har vært polariserende i Spania, har en slags samlende kraft, sier norsk-spanske Alejandro Ayala-Wold til NRK.

Han skriver doktorgrad om Vox-partiet ved Universitet i Bergen og er i tillegg svært fotballinteressert.

Han synes det er fascinerende at Yamal, som fylte 17 år så sent som lørdag, dagen før EM-finalen, bidrar til oppmerksomhet rundt et veldig betent tema.

FØLGER MED: Alejandro Ayala-Wold. Foto: Privat

Det er nemlig ikke lenge siden Santiago Abascal, leder av Vox-partiet, gikk ut og truet med å bryte politiske koalisjoner om ikke det konservative Partido Popular-partiet vil bruke «alle nødvendige midler» for å hindre at mindreårige migranter blir sendt fra flyktningmottakene på Kanariøyene og rundt til ulike plasser i Spania.

– Vi vil ikke være medvirkende til ran, machete-slåsskamper og voldtekter, sa Abascal – og bidro til enda mer temperatur i debatten.

– Spania er Nico Williams og Lamine Yamal

Spanias tidligere likestillingsminister Irene Montero valgte ifølge The Guardian å bruke nasjonens triumf i EM-semifinalen mot Frankrike, der Yamal scoret et fantastisk 1-1-mål, til å minne om Spania-heltenes bakgrunn.

– Det ble veldig klart i går kveld, og foran verdens øyne, at Spania er Nico Williams, som har foreldre som hoppet over gjerdet ved Melilla, ble arrestert og sto overfor trusselen om å bli deportert. Spania er Lamine Yamal, som feiret målet med å gestikulere 304, sa Montero.

– Jeg tror det er veldig viktig at vi på dager som i dag, minner folk som sier at Spania ikke er stort nok for alle, at det er et problem med innvandring og at det fører med seg kriminalitet, om Nico Williams og Lamine Yamal, la hun til.

– Tror ikke mange forstår

Alejandro Ayala-Wold har selv lagt merke til at Yamal har benyttet anledningen flere ganger til å vise frem sin tilhørighet til det fattige området i Rocafonda.

– Jeg tror ikke veldig mange forstår hva gesten hans innebærer. Jeg tror heller folk er lamslått av det faktum at det er en så ung gutt som bærer landslaget, sier Ayala-Wold.

– Samtidig så er det jo en slags politisk bevissthet om problemstillingene som figurerer rundt disse nabolagene. Så det gjør jo at han løfter det opp i søkelyset til dem som har beslutningsmakt. Og det tror jeg er veldig viktig, legger han til.

Han forteller at Vox ikke nødvendigvis er motstandere av innvandrere eller mennesker som kommer fra Nord-Afrika eller Midtøsten, men at de heller må forstås som kulturkonservative og svært tydelige på standpunktet om at innvandrere må lære seg spansk og tilnærme seg spanske skikker.

– Så i den forstand så tror jeg egentlig ikke Vox bryr seg så mye om Yamals opphav, for i deres øyne så er han en som har omfavnet verdiene til Spania, og løfter Spania frem i internasjonalt søkelys og skaper positiv oppmerksomhet rundt landet, sier Ayala-Wold.

FAR OG SØNN: Lamine Yamal og faren Mounir foran en reklameplakat med sønnens 304-tegn i sentrum. Foto: Skjermdump / Instagram

Yamal er ikke alene om å sette 304 på kartet. Faren Mounir har også lenge vært en forkjemper for å vise frem sin tilhørighet til Rocafonda-distriktet.

På sosiale medier har han lagt ut flere innlegg med 304-tematikk, og brukernavnet hans på Instagram er til og med «Hustle_hard_304».

Påvirket av Mbappé?

Ayala-Wold føler seg trygg på at Yamal skjønner at 304-fokuset hans også vil ha en politisk effekt.

– Ja, det tror jeg. Jeg tror han har bitt seg merke i den påvirkningskraften Kylian Mbappé hadde i forbindelse med valget i Frankrike. Så jeg tror det absolutt er en politisk logikk bak feiringen, sier han.

– Men så tror jeg også det at det er en ung gutt som bare er stolt av hvem han er. Og det er jo helt fantastisk å se, hvert fall i det klimaet vi har generelt i Europa, hvor det er innvandringskritiske partier som får mye søkelys i media, legger han til.

VEGGPRYD: Yamals 304-gest er blitt til et veggmaleri på denne butikken i Rocafonda. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Eksperten mener at Yamal kan ha en positiv og samlende effekt på hvordan Spania ser på mennesker som kommer fra disse fattige og multikulturelle delene av landet.

– Veldig trist

Han mener nyhetsdekningen ofte har vært preget av å kun handle om problemer, kriminalitet og sosial uorden i disse nabolagene.

– Det er det som har dominert dagsorden. Og det er veldig trist, for mange av disse stedene er en kulturell smeltedigel, som i Yamals tilfelle med foreldre fra Ekvatorial-Guinea og Marokko. Og det er et speilbilde på hva disse nabolagene egentlig har å tilby. De er jo en berikelse til Spania.

GAVE: Mounir Nasraoui, faren til Spanias Lamine Yamal, er avbildet ved siden av en signert trøye av sønnen som han ga i gave til eieren av baren El Cordobes i Rocafonda, nabolaget der sønnen vokste opp. Foto: AFP

På spørsmål fra NRK om hva denne typen gest sier om Yamal som person, finner Spanias rutinerte 38-åring Jesus Navas frem rosen.

– Han leverer et fantastisk mesterskap og spillet hans har holdt et veldig høyt nivå. Men han er så ydmyk som person og i det han gjør. Han gjør som han blir fortalt av trenerne, og hvis han fortsetter som nå, så vil han bli en fantastisk fotballspiller, sier Navas til NRK.