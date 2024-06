Eksperter rystet etter italiensk ydmykelse: – En stor tragedie

– Det gjør vondt, det gjør veldig, veldig vondt. Vi må si unnskyld til alle, vi sviktet dem.

Det sier en tydelig skuffet stjernekeeper Gianluigi Donnarumma etter kampslutt.

Italia var favoritter, men endte opp med å være tilnærmet sjanseløse mot et hardtarbeidende Sveits.

Med det er de regjerende mesterne ute av EM allerede etter åttedelsfinalen. Det betyr at de følger fotsporene til både Spania og Portugal, som røk ut på samme stadiet i henholdsvis 2016 og 2020.

Luciano Spalletti, Italias landslagssjef, mener det andre målet ødela mye for dem.

– Målet rett etter starten av andre omgang tok pusten ut av oss med tanke på moral, sier han.

Freuler gir Sveits ledelsen 1-0

Flere eksperter tok frem slaktekniven både under og etter kampen.

– Dette er det dårligste som har kommet fra Italia siden ansjos på pizzaen, skriver Lars Tjærnås på Twitter/X.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg har fulgt italiensk fotball i en årrekke og hun mener dagens lag er en av de mer tannløse utgavene.

– For en som har fulgt italiensk fotball i et par tiår er helt absurd å se et Italia som er så hjelpeløse og passive defensivt, skriver TV 2-profilen på X.

NEDBRUTT: Alessandro Bastoni var tydelig skuffet etter å ha røket hodestups ut av EM. Foto: AP

Hareide så faren tidlig

Det ble som ventet en rolig start på kampen med få sjanser. Men sveitserne var trolig hakket mer fornøyde ettersom de hadde et aldri så lite initiativ.

Hareide reagerte på italienernes opptreden tidlig i kampen.

– Det er veldig dårlige relasjoner mellom spillerne. Du kan nesten se det herfra, sa han fra kommentatorplass.

– Dette må Sveits utnytte, fortsatte den tidligere landslagssjefen.

MÅLSCORER: Remo Freuler ble lørdagens første målscorer da han sendte Sveits i ledelsen. Foto: Markus Schreiber / AP

Og det virker som rødtrøyene hørte Hareide, for kort tid etter fikk de en kjempesjanse til å gå opp i ledelsen. Breel Embolo ble spilt alene med Donnarumma, men sistnevnte gjorde seg stor og reddet forsøket mesterlig.

Sent i første omgang utnyttet Sveits et svakt Italia og satte inn 1–0. Det var Remo Freuler som banket rødtrøyene i ledelsen etter å ha gjort et smart løp inn i Italia-boksen.

– De følger ikke løpet fra midtbanen. Det er katastrofalt for Italia, sa Hareide.

– Premier League-lag mot Championship-lag

Heller ikke på «balløya» var de nevneverdig imponert over Spallettis mannskap.

– Sveits ser ut som et lag fra en annen divisjon. Dette ser ut som et Premier League-lag mot et Championship-lag (nivå to i England), sa BBC-ekspert Danny Murphy underveis.

REFSES: Italia får høre det etter en tidlig EM-exit. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Sveits var ikke ferdige. Etter et minutt spilt i andre omgang fikk vi servert en drømmescoring av de sjeldne. Vargas serverte et tilnærmet perfekt langskudd fra kanten av sekstenmeteren og curlet den i lengste hjørne.

– Det er helt utrolig. Det har ligget i lufta hele tiden. Hele første omgang var en stor italiensk tragedie, sa Hareide.

– Det de (Italia) har vist så langt har vært ynkelig, kommenterte Christian Nilssen.

Italia hadde nok noe ballen noe mer etter 2-0-målet, men de klarte ikke å skape altfor mange sjanser. Likevel, de sjansene de skapte var store og to italienske forsøk traff stolpen.