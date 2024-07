Dette bildet vekker oppsikt: – Handler om respekt

Et innlegg på sosiale medier fra den rumenske fotballjournalisten Emanuel Rosu er i ferd med å gå viralt.

Han har lagt ut fire bilder av det som skal være den rumenske fotballgarderoben i EM etter at laget tapte 0-3 mot Nederland tirsdag kveld og røk ut av mesterskapet.

– Klasse!

«Dette er hvordan Romanias garderobe så ut da de forlot Allianz Arena i München etter tapet mot Nederland. Klasse!» står det i meldingen fra Rosu.

Bildene viser en helt strøken og ryddig garderobe, samt et avskjedsbrev som er satt igjen midt i rommet.

I skrivende stund har innlegget hans på X fått over 400.000 visninger, er delt nesten 600 ganger og fått over 8000 såkalte likerklikk.

Overfor NRK sier Rosu at han tror det er en grunn til at innlegget hans vekker såpass med oppsikt.

– Jeg tror folk liker å se disse bildene og det hyggelige budskapet de etterlot seg. Man skal ikke feire noe som egentlig bør være normalt, men dette er med på å fullføre auraen som har vært rundt det rumenske landslaget. De viste seg frem både på banen, på tribunen og i fanzonene i hele Tyskland, sier han.

– Denne typen gester er mer vanlige nå enn tidligere, for folk virker å forstå hvor viktig det er å sende en melding som går utover fotballen, legger han til.

Catalin Popescu, pressesjef for det rumenske fotballandslaget, bekrefter overfor NRK at brevet og opprydningen er ekte.

– Vi har alltid ryddet garderoben etter oss, ikke bare i siste kamp. Med brevet ønsket vi å vise vår takknemlighet overfor de som organiserer EM, vi hadde ikke noen som helst problemer der nede, sier Popescu til NRK.

La igjen brev

I garderoben på Allianz Arena valgte nemlig det rumenske fotballaget å legge igjen en avskjedshilsen. Der retter de en stor takk til EM-arrangørene Tyskland.

«EM 2024 var en av de viktigste fotballopplevelsene for oss alle så langt, og vi er veldig glade for at Tyskland var scenen det fant sted på. Hver kamp, hver følelse, hver opplevelse har brakt oss sammen for å føle fotballens magi. Vi forlater Tyskland med følelsen av at vi har gitt alt for Romani og er takknemlig for alt vi har opplevd her. Det er en ære å være en del av europeisk fotballs store familie.

Takk for at dere fikk oss til å føle oss som hjemme. Vi er takknemlige for at dere la forholdene til rette for oss, det var en viktig del av den fantastiske opplevelsen vi hadde i EM 2024. Hilsen det rumenske landslaget.» heter det i brevet.

BREVET: Dette brevet ble liggende igjen som en hilsen fra det rumenske landslaget. Foto: Det rumenske fotballforbundet / Med tillatelse

– Helt eksemplarisk oppførsel

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er på plass i Tyskland for å kommentere EM. Han lar seg imponere av måten Romania forlater mesterskapet på.

– Dette er jo rett og slett helt eksemplarisk oppførsel. Og jeg synes det sier litt om at dette er et lag med struktur og harmoni, det er i hvert fall et godt tegn at de er opptatt av slike ting og gjør ting skikkelig, sier Torp.

Han har latt seg imponere og sjarmere av Romania i mesterskapet, en nasjon som vant gruppe E foran lag som Belgia, Slovakia og Ukraina, gikk videre fra gruppespillet og gjorde alle forhåndstips til skamme.

IMPONERT: Carl-Erik Torp mener Romania er et eksempel til etterfølgelse. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Torp, som selv spilte toppfotball i en årrekke og har vært borti en del fotballgarderober, tror mange har noe å lære av Romania.

– Handler om respekt

Han mener imidlertid at flere og flere lag er i ferd med å bli nøyere på hvordan man forlater stadion når man er på besøk.

– Det handler jo om respekt. Hvis du drar fra en garderobe og det ligger igjen masse søppel og teipbiter på bakken, det synes jeg det er dårlig oppførsel. Men jeg opplever at man er veldig opptatt av dette i akademier i Norge nå, og at man i toppfotballen er mer opptatt av det nå enn man var før, sier Torp.

NRK-ekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg mener bildene fra Romania-garderoben vitner om en veldig fin kultur innad i laget, og gode verdier i både spillergruppe og støtteapparat.

Han støtter samtidig Torp i at slik oppførsel er blitt mer og mer vanlig i toppfotballen også.

– Det er kanskje mer vanlig enn folk tror. Det kan koke fryktelig ute på banen, og til og med inne i spillertunnelen, men når man forlater garderoben etter bortekamp så har disse følelsene lagt seg, og man viser respekt for sin motstander med å rengjøre garderoben så godt det lar seg gjøre, mener Løkberg.