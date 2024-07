Ble hengt ut av TV-profil – her slår han tilbake etter EM-finalen

Det var i starten av EM at Gary Neville, britenes kanskje mest omtalte fotballekspert, kom med uttalelsene Spania-stjernen tok personlig.

Da sa Neville ifølge Daily Mail at Cucurella var en av grunnene til at han følte at Spania manglet noe for å kunne gå hele veien i EM.

Det hadde Spania-backen fått med seg.

Etter finalen la han ut et bilde på Instagram av sitatet til Neville.

Som bildetekst skrev Cucurella: «Vi gikk hele veien, Gary. Takk for støtten».

Foto: Skjermdump Instagram 14.07.2024

Før finalen ble Chelsea-spilleren spurt om Nevilles kommentarer. Da la han ikke skjul på at han hadde blitt støtt av TV-profilens negative karakteristikker.

– I England er det veldig vanlig. Eksperter har vært spillere og har erfaring. Men jeg synes ikke det er nødvendig å være respektløse bare for å få seere eller for at folk skal fortsette å høre navnet hans, sa Cucurella ifølge Mundo Deportivo.

– Vi har igjen ett steg, og forhåpentligvis kan vi løfte pokalen. Da vil det være vår tur til å snakke, la han til.

Og etter finalen slo han altså tilbake mot Neville med det sylfrekke stikket på Instgram.

FIKK SVAR: Gary Neville, her fra TV-boksen i finalen i Berlin søndag kveld, fikk svar på tiltale fra Marc Cucurella. Foto: Lee Smith / Reuters

Spania er altså europamestere etter å ha slått England 2-1 i finalen søndag kveld.

Dermed fortsetter mesterskapsforbannelsen for et England som ikke har vunnet et internasjonalt mesterskap siden VM-gullet i 1966.

Overfor NRK forteller Cucurella at han er en lykkelig mann etter finaleseieren.

– Jeg er veldig glad. Jeg synes vi fortjente å vinne. Vi har vist i hver kamp at vi er det beste laget og nå vant vi turneringen, sier han til NRK.

I England er stemningen langt dystrere.

Men flere av de britiske tabloidene har forsider som er langt mindre kritiske enn hva som har vært tilfellet tidligere. Uttrykket «dere gjorde oss stolte» går igjen på flere forsider.

England-trener Gareth Southgate var en fattet mann der han stilte til pressekonferanse godt over midnatt i kjelleren på Olympiastadion i Berlin.

– Jeg mener laget har gjort landet stolt. Vi har nådd finalen for første gang utenfor England. Andre finale på rad, det er utrolig. Vi har spilt 14 kamper de siste to mesterskapene og tapt på tampen i begge. I øyeblikket må jeg si at det (forsidene) ikke betyr noe. Vi hadde en mulighet til å vinne, men vi tok den ikke, sier Southgate til NRK.

Se høydepunktene fra finalen her:

Se høydepunktene her Du trenger javascript for å se video.

Reaksjonene hagler i England etter EM-tapet, og det er særlig én ting Southgate får kritikk for: Måten han forvalter det store arsenalet med superstjerner.

Rio Ferdinand, som selv har opplevd å komme til kort under VM og EM som England-spiller, mener Southgate burde fått mer ut av den nåværende troppen.

– Du må se på hvilken gruppe av talenter vi har, og jeg føler ikke at vi setter dem i en best mulig posisjon. Jeg mener manageren må ta kritikk for det. FA har en stor beslutning å ta nå.

Han legger til at det virker som England var et lag med spillere som ble begrenset av Southgates taktikk.

– Det er skuffende med de kvalitetsspillerne vi har i denne troppen, mener den tidligere stjernestopperen.

BARE NESTEN: Gareth Southgate kunne heller ikke denne gangen løfte et trofé. Foto: Manu Fernandez / AP

Kaptein Harry Kane trekkes frem som et eksempel på en spiller som ikke leverte varene i finalen.

Bayern-spilleren var svært lite involvert og ble overraskende byttet ut etter en time.

– Han kommer med en skade fra slutten av sesongen. Han har spilt mange minutter og vi har prøvd å håndtere det så godt vi kan, er forklaringen til Southgate på pressekonferansen.

Sky-ekspert og tidligere Liverpool-stjerne Jamie Carragher mener Kane ikke var alene om å skuffe. Carragher langer ut mot lagets største stjerner etter nok et finaletap.

– Sven-Göran Eriksson spilte 4-4-2, Fabio Capello var for streng, Gareth er for defensiv. Er det ikke morsomt at det alltid er manageren? Faktum er at våre store spillere ikke møtte opp i denne turneringen. Og i andre turneringer tidligere, skrev Carragher.

– Internasjonal fotball er ikke oversvømt med toppmanagere, det handler om spillerne. Våre stivnet, legger han til.

EM-heltens budskap vekker oppsikt: – Folk pleide å skamme seg

Roy Keane, som vanligvis hamrer løs, mener det er liten grunn til å finne frem øksa etter et finaletap mot et svært godt spansk lag.

– Det beste laget vant i kveld, det beste laget i turneringen, og de siste 12 månedene deres har vært fantastiske. De har en herlig blanding av kontringsstyrke, tempo, talenter og erfaring, sier Keane.

Nå går debatten i England: Bør Southgate fortsette i jobben som England-sjef? 53-åringens kontrakt går ut i desember 2024, men ifølge flere britiske medier skal FA være lystne på å forlenge avtalen.

Tidligere England-storscorer Alan Shearer tror EM blir det siste Southgate gjør som engelsk landslagssjef.

– Jeg mistenker at han sier «over til noen andre». Jeg mistenker at dette er Southgates siste kamp. Det vil være en skuffelse der hjemme. Vi kunne ha spilt mer angrepsrettet fotball, men de kom til finalen. Men, når du er der, må du klare å komme deg over mållinjen, mener Shearer.

FIKK TRØST: Harry Kane fikk møte prins William etter finalen. Det ble nok en mager trøst. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

På pressekonferansen etter kampen måtte de tre løvenes landslagssjef Gareth Southgate tåle flere spørsmål om sin egen fremtid som landslagssjef.

– Jeg tror ikke nå er riktig tidspunkt å ta en sånn avgjørelse. Jeg må snakke med de riktige menneskene. Det er ikke riktig nå, svarer Southgate.

Harry Kane er spent på hva som blir neste kapittel for landslagssjefen.

– Det er Gareth sitt valg om han vil dra, og han får ta seg litt tid. Det er skuffende at vi ikke kunne vinne dette for ham. Vi ville så gjerne vinne det for ham, sier Kane.

Nå er 58 års ventetid automatisk forlenget til minst 60 for sulteforede engelskmenn. Neste mulighet til å bryte forbannelsen kommer i VM i USA, Canada og Mexico om to år.