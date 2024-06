– Sikkerheten er altså så ræva når det er mulig å komme seg så enkelt inn på banen, sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

Da hadde akkurat den fjerde tilskueren passert vaktene på stadion i Dortmund.

– Det er en skandale, rett og slett.

GULE VESTER: Det var tilsynelatende mange vakter som sto klare for å stoppe banestormerne. Foto: Leon Kuegeler / Reuters

Den tidligere engelske fotballspilleren Lee Dixon stiller seg bak Løkbergs oppfatning.

– Det går meg på nervene disse banestormerne som skal ha selfies. Jeg vet ikke hvordan de kommer seg dit, det er så mange vakter, sier Dixon på sendingen til ITV1.

– Vi må bare sette en strek på at folk skal ikke inn på den banen. Når det er fem stykker, sier det litt om kontrollen de har i Tyskland. Det er katastrofe, sier Løkberg til NRK etter kampen.

Flere av banestormerne hadde et mål i sikte. De ville ha selfie med Ronaldo.

Under første banestorming så Ronaldo tilsynelatende blid ut. Etter hvert som flere og flere stormet bort stoppet tålmodigheten, og han fremstod forbannet.

LØP FOR LIVET: TV-seerne fikk ikke se de fem banestormerne som måtte kjempe mot vaktene. Foto: Darko Vojinovic / AP

– Det ble en kamp som kommer til å bli husket for en uselvisk Ronaldo, men også for fem banestormere og en sikkerhet som er så svak at ikke ord en gang kan beskrive den, sa NRKs fotballkommentator Patrick Rowlands.

NRK har kontaktet Uefa om kritikken mot sikkerheten på stadion, men har foreløpig ikke fått svar.

Overraskende målgivende

Banestormingene var nemlig ikke det eneste i kampen som fikk eksperter til å sperre opp øynene.

Ronaldo tok også et oppsiktsvekkende valg.

– Han viser storhet her Ronaldo. Det tok så lang tid at vi rakk å tenke før den pasningen kom, sa Løkberg.

Tidlig i den andre omgangen kom Ronaldo alene gjennom sammen med Bruno Fernandes.

Da alle trodde han skulle skyte selv, valgte han i stedet uegoistisk å spille fri Fernandes som enkelt kunne punktere kampen med 3-0 for Portugal.

– Han kunne scoret selv! Du trenger javascript for å se video.

Valget overrasket ekspertene.

Hadde Ronaldo scoret selv ville han nemlig passert østerrikske Ivica Vastić som EMs eldste målscorer gjennom tidene.

– Hvem er han nr. 7 på Portugal, og hvor har han gjort av Cristiano Ronaldo? skriver Kasper Wikestad på X.

– Den mest usannsynlige assisten noensinne, skriver BBC i sin livedekning av kampen.

Med den målgivende pasningen tangerte Ronaldo i stedet rekorden til tsjekkiske Karel Poborský, med 8 målgivende i EM.

ENKEL SCORING: Bruno Fernandes hadde få vanskeligheter med å sette inn assisten fra Ronaldo. Det var hans første mesterskapsmål. Foto: Michael Probst / AP

Ellevilt selvmål

I første omgang var det også en særdeles oppsiktsvekkende situasjon. Portugals andre mål var et selvmål av de sjeldne.

– Hva i all verden er det dere driver med her da, utbrøt kommentator Rowlands.

Absurd selvmål: - Noe av det villeste jeg har sett Du trenger javascript for å se video.

Midtstopperen Samet Akaydin hadde tilsynelatende god kontroll på ballen og valgte støttepasning til egen målvakt. Da han bommet med en meter måtte Tyrkia forskrekket se ballen rulle i mål.

Tyrkia-backen Celiks forsøk på å nå ballen gikk akkurat ikke.

– Det er noe av det villeste jeg har sett, det er jo helt katastrofalt, sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

FORTVILET: Tyrkias målvakt Altay Bayindir klamret seg til håpet om at ballen ikke hadde passert målstreken. Foto: Michael Probst / AP

Tidligere toppspiller Chris Sutton var en av de som kritiserte Tyrkias forsvarsspill.

– Skrekkelig fra Tyrkia. Den dårlige kommunikasjonen der er en katastrofe.

- Man skal ikke spille tilbake mot mål på den måten, sier ekspert hos TV 2, Solveig Gulbrandsen.

Målet var det sjette selvmålet i løpet av EM.

Turneringsrekorden er på 11 selvmål fra sist EM i 2021.

Viaplays fotballekspert Lars Tjernås har bitt seg merke i det.

– Selvmål er mesterskapets beste spiller så langt, skriver han på X.

Foto: Skjermdump X

Høyt lydnivå fra fansen

I begynnelsen av kampen ble det enorme støyet på stadion diskutert.

– Dette er det verste støynivået jeg har kommentert under noen gang, sa TV2s fotballkommentator Morten Langli.

SKUFFELSE: Slukørede Tyrkia-fans måtte se at laget deres måtte gå av banen uten poeng. Foto: Themba Hadebe / AP

Til kampen, som ble spilt i Dortmund, gjorde tusenvis av tilreisende Tyrkia-fans at ekspertene beskrev stemningen som en hjemmebanefordel for tyrkerne.

– Det pipes fra de tyrkiske supporterne, som definitivt er i overtall her i Dortmund, sa NRKs fotballkommentator Patrick Rowlands.

Etter Portugals scoringer roet imidlertid engasjementet fra tyrkerne seg kraftig.

Portugal står med seks poeng og er med seieren videre til åttendedelsfinale. Tyrkia ligger også godt an etter seier i første kamp.

Tidligere i dag spilte Georgia og Tsjekkia uavgjort i samme gruppe.