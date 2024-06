Tyskland fortsatte storspillet og hadde god kontroll mot Ungarn. Det ble til slutt 2–0 i Stuttgart, og nå er tyskerne klare for åttedelsfinale på hjemmebane.

Likevel skaper 1-0-scoringen reaksjoner. Der Tyskland-stjerna Ilkay Gündogan havnet i duell med Willi Orbán og sistnevnte gikk i bakken.

Sekunder senere skulle Jamal Musiala sørge for 1–0 for tyskerne.

Flere ungarske spillere stormet mot dommer og Varga ble belønnet med gult kort.

NRKs fotballekspert Åge Hareide mener målet ikke burde stått.

– Jeg synes Gündogan går altfor hardt i den ungarske spilleren, han går klart i ryggen på ham. Da er det frispark, han kommer helt ut av balanse. Det er veldig overraskende at dommeren og VAR ikke ser det, mener Hareide.

REAGERER: Åge Hareide stusser over at verken dommeren eller VAR grep inn. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Flere eksperter uenige

Hans ekspertkollega Kristoffer Løkberg innrømmer at det er vanskelig, men heller mot at det var greit at scoringen ble stående.

– Jeg tenker det er en 50/50-situasjon. Noen blåser, andre blåser ikke. Derfor er det ikke VAR-mat, for det er ikke en klar feil fra dommeren. En forsvarsspiller vil alltid hevde han skal ha frispark, mens en angrepsspiller vil mene at motstanderen faller for lett, sier Løkberg.

STØTTER DOMMER: Kristoffer Løkberg mener det var greit at scoringen ble stående. Foto: Nicolai Eid Trondal

Han er imidlertid svært kritisk til forsvarsspillet.

– Jeg mener det er dårlig og klønete forsvarsspill. Han kommer inn for sent. Personlig mener jeg det ikke er nok til å blåse der, og han kan takke seg selv for måten han går inn på, mener NRK-eksperten.

TV 2s ekspert Jesper Mathisen var klar i sin tale på hva han mente om duellen mellom Gündogan og Orbán.

– Dommeren står veldig, veldig godt plassert. Nå sjekkes den duellen, men den er selvfølgelig ingenting å blåse på. Såpass med berøring, såpass med fight må være tillat i fotball, sa Mathisen under kampen.

– Et salig kaos

Tyskland imponerte stort i åpningskampen og knuste Skottland 5–1. Ungarn ville ikke være kasteball på samme måte og startet sterkt mot vertsnasjonen.

Men etter noen småskumle Ungarn-sjanser var det tyskerne som tok første stikk. Ilkay Gündogan kom på sine sedvanlige løp i boksen og kranglet ballen med seg. Ungarn rotet voldsomt og klarte ikke å klarere, og Musiala sendte ballen til slutt i nettet.

– Et salig kaos som ender med tysk scoring, sa NRKs kommentator Patrick Rowlands.

TV 2s kommentatorer fullroste målscorer Musiala.

– Det er helt ekstremt. For en teknikk, for en timing, kommenterte Mathisen.

Tyskland fortsatte å dominere, men Ungarn var ikke ufarlige. Plutselig stanget Roland Sallai ballen i mål, men scoringen ble korrekt avblåst for offside.

Senere skulle mannen i fokus på første mål sette ballen i nettet selv. Gündogan satte ballen sikkert i nettet fra sekstenmeteren. Dermed var tysk seier så å si i boks, og tyskerne hadde god kontroll på Ungarn.

Med det står Julian Nagelsmanns lag med full pott etter to kamper. De er nå klare for åttedelsfinale og er favoritter til å ta tabelltoppen i gruppe A.