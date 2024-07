– Det er selvfølgelig ufint og unødvendig, men det viser også at det er mennesker med normale følelser, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Det hele oppsto etter at rutinerte Jan Vertonghen var uheldig å sette ballen i eget nett – like før slutt. Selvmålet sendte Belgia hodestups ut av fotball-EM.

Eksperten la merke til at det hadde vært gnisninger mellom de to spillerne like før målet. Da mente Jan Vertonghen at Kylian Mbappé filmet.

– Vi så litt det samme med Jude Bellingham i går, de gutta har følelser og lar seg provosere, sier Torp.

Belgia-Domenico Tedesco ble på pressekonferansen etter kampen spurt om hva han synes om feiringen til Mbappé. Han svarte bare kort:

– Jeg så det ikke.

Jan Vertonghen var en skuffet mann etter kampen. Her sammen med Kevin De Bruyne. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

Belgias Jan Vertonghen måtte også tåle kritikk fra Gary Neville i ITV Sport sitt studio. Han mener at Vertonghen burde vært mer på i situasjonen som førte til selvmålet.

– Jeg tror Vertonghen vil være veldig skuffet, ikke bare fordi at det ble kreditert som selvmål, sier Neville og fortsetter:

– Det er en stor tabbe og han vil bli knust, fortsetter han.

Det var EMs niende selvmål i årets europamesterskap.

Frankrike tar ledelsen helt på tampen o Du trenger javascript for å se video.

Har ikke scoret selv i åpent spill

Mbappé og lagkompisene kunne til slutt juble for kvartfinale-billett. Men det er åpenbart at de franske stjernene sliter med å finne nettmaskene.

På fire EM-kamper har de fortsatt ikke scoret selv i åpent spill. De har scoret på to selvmål og ett straffespark.

Likevel mener NRKs kommentator at Frankrike var det beste laget.

– Frankrike var jevnt over det beste laget. De skapte flest sjanser og tok seg fortjent videre til kvartfinale. Jeg er usikker på om kritikerne er sånn kjempefornøyde med det de så, men kvartfinaleplassen er sikret, sier Andreas Stabrun Smith.

I kvartfinalen vil Frankrike møte vinneren av Slovenia og Portugal. Det avgjøres senere mandag kveld.

NRKs fotballekspert Åge Hareide synes at Frankrikes stjernespiller Kylian Mbappé ikke var helt seg selv.

– Mbappé er med maske kraftig redusert. Han er uansett et uromoment, sier Hareide.

Kontrastene var store når Frankrike unngikk ekstraomganger med scoring like før slutt. Foto: Hassan Ammar / AP

Ser i 3D

På pressekonferansen etter kampen bekrefter også Frankrike-trener Didier Deschamps overfor NRK at lagets store stjerne sliter med masken han må spille med.

– Ut ifra hva han sier ser han bilder i 3D, 3D er fint, men du kan få noen titalls millisekunder forsinkelse.

Trolig kan det sammenlignes med å ha et VR-headset på seg. Deschamps mener at Mbappé blir mer og mer vant til masken, men han ser noen utfordringer.

– Du har svetteaspektet, svette kan komme i øynene. Selv om det er noe som kan tørkes bort må han bli vant til det. Kanskje er det noe med synet, jeg vet ikke, for jeg har ikke prøvd den selv, fortsetter Deschamps.

Belgia hodestups ut av EM med selvmål. Du trenger javascript for å se video. Belgia hodestups ut av EM med selvmål.

Defensiv inngang

Det var en jevn åpning der ingen av lagene tok tak i kampen.

– Det er tydelig at det er to lag her som har respekt for hverandre, sier Torp.

For det var to lag som ikke kastet mange spillere i angrep.

– Når begge lag spiller sånn blir det ofte en individuell prestasjon eller en styring som avgjør. Det er veldig irriterende, og det skjedde i dag, sier Belgias keeper Koen Casteels.

Etter en halvtimes tid fikk Belgia frispark på hjørnet av sekstenmeteren, som Kevin De Bruyne slo inn mot mål. Ballen kommer rett på Frankrike-keeperen som i blitt meget overrasket i mål. Han får så vidt sparket ballen unna mål.

Mike Maignan i Frankrikes mål måtte sprelle litt for å få ballen unna på Kevin de Bruynes frispark i første omgang. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Likevel var det Frankrike som ved flere anledninger var nærmest mål mot slutten av den første omgangen.

For Frankrike spilte seg frem i banen og høyreback Jules Koundé slo et presist innlegg foran mål. Der ventet Marcus Thuram som kunne stige til værs helt alene, men det knallharde hodestøtet hans gikk lite utenfor Belgias mål.

– Et skikkelig klasseangrep av Frankrike, så enkelt kan det gjøres når presisjonen sitter, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Sjansesløseri

Det var Frankrike som festet grepet i den andre omgangen, men Belgia var ikke ufarlige på kontringer.

– Jeg fikk en bra pasning fra Jeremy, jeg synes jeg traff den godt, men keeperen reddet det bra, sier De Bruyne.

For det var på Belgias banehalvdel det meste av banespillet foregikk, og Frankrike var nære flere ganger.

Midtstopper William Saliba var nok den nærmeste etter 70 minutter. Frankrike stod opp etter en dødball, men da Saliba fikk sjansen gikk avslutningen like utenfor mål.

Etter 82 minutter fikk Belgia sjansen sin, og plutselig var en het upresset Kevin De Bruyne på 10 meters hold. De Bruyne forsøkte å nå det lengste hjørnet, men Maignan reddet mesterlig.