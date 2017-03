Spannene har en uværsdag i vente: – Ingen tør å kjøre ut

Slik har været vært for flere av kjørerne under årets Finnmarksløp, og nå er det meldt om sterk vind og uvær for deg neste etappen torsdag. Videoen viser Marit Beate Kasin i løypa mellom Levajok og Tana, og like etter mistet Kasin spannet på grunn av det dårlige været. Du trenger javascript for å se video.