Jens Kvernmo: – Jeg har spydd og har feber

– Jeg ble syk rett før starten, og så har jeg hatt en skikkelig runde med spying og feber, sier Jens Kvernmo over telefon fra løypa.

Da NRK snakker med trønderen hoster han en god del og uttrykker at det til nå ikke har vært en enkel reise på vidda.

– Det er ganske krevende de greiene her, selv om du er frisk. Og når du er syk med feber og alt du prøver å drikke og spise kommer ut igjen, da er det ganske krevende.

For øyeblikket ligger eventyreren, som også er rookie, lengst bak i sporet i Finnnmarksløpets lengste distanse på 1200 kilometer.

Du trenger javascript for å se video.

Mens de andre konkurrentene har kommet seg til tredje sjekkpunkt Levajok og også videre mot Tana, må trønderen se seg nødt til å ta det rolig.

– Nå har vi hatt en god hvil i Kautokeino og ligger langt bak i feltet, men vi stiger fremover, sier han.

Vil ikke trekke seg

Selv om Kvernmo har hatt noen tøffe døgn bak seg, er han fast bestemt på at han ikke kommer til å trekke seg.

– Jeg klarer ikke helt å gi meg der, men jeg har vært ganske nært, innrømmer han.

Han syntes det verste med å være syk, er at han ikke kan gi hundene den pleien og oppmerksomheten som de trenger for å gjøre et godt løp.

– Men enn så lenge virker de fornøyde. Men vi tar en etappe om gangen.

Jens Kvernmo i løypa på veg til sjekkpunkt Levajok akkurat nå. Han er den siste kjøreren i sin klasse som er ventet til sjekkpunktet. Foto: Jens Kvernmo

Kvernmo har enda noen mil igjen før han kommer fram til neste sjekkpunkt som ligger i Levajok.

Der har han planer om å pleie hundene sine på best mulig måte.

– Jeg skal prøve å gjøre noe hundestell, få de i noe mat, stelle poter og sørge for at de har alt det de trenger sånn at vi er klare for en ny runde til Tana i morgen.

Jens Kvernmo sine hunder på vei ut fra start i Alta. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Fått matlysten tilbake

I kjent eventyrstil bestemte Kvernmo seg for å frakte både hunder og seg selv til startstreken i Alta på den litt mer krevende måten.

Hundekjøreren valgte like så godt å ta hele transporten til Finnmark bak hundesleden og hadde før start på fredag tilbakelagt 1300 kilometer gjennom Norge.

Jens Kvernmo fra turen nordover mot Finnmarksløpet. Foto: Privat

Da NRK snakket med han på sjekkpunkt i Kautokeino sådde han tvil om den strategien var den beste.

– Jeg tror den turen ble litt for tøff. Jeg var i knestående allerede før start, sa han da.

Flere timer senere med oppkast, feber og hoste, kan det likevel anes håp om veien videre.