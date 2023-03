Jakten på VM-medaljene har startet

Problemer med GPS-trackingen

Finnmarksløpet melder at de sliter med GPS-trackingen.

Løpet har mistet kontakten med flere kjørere ute i sporet.

Arrangøren av løpet skriver at det ikke bare er en årsak til problemene, men at de jobber med å løse de tekniske utfordringene.

– De neste to dagene skal deltakerne i 600-klassen over fjellet mot Alta. Her er dekningen svak, skriver Finnmarksløpet på Facebook.

Det er en fotograf som skal følge FL600 mellom Karasjok og Alta, og de kommer til å oppdatere status på Facebook når de får inn rapporter.

Finnmarksløpet opplyser også at det er dårlig dekning mellom Tana og Neiden, og i Øst-Finnmark kan også trackerne vise feil posisjon.

– Vi håper stabiliteten blir bedre utover uka, skriver de videre på Facebook.

Det er antatt at vinneren i FL600 kommer i mål i Alta rundt klokken 05:00.

Målgangen kan du se direkte på NRKs nettside.