I mål for 13. gang – nå som norgesmester

Etter en tet-thriller var det 58 år gamle Elisabeth Edland fra Nannestad som kom først over målstreken i Alta og dermed ble norgesmester i hundekjøring klokken 05.49 natt til tirsdag.

– Nå er jeg trygg! Men jeg visste jo at han tok innpå ned bakkene, og det er ikke over før det er over, sier Edland.

Elisabeth Edland fra Nannestad ble norgesmester og fikk kongepokal da hun kjørte først over målstreken i Alta på 500 kilometeren. Foto: Elisabeth Bergquist / Finnmarksløpet

Edland turte ikke tro på seieren før hun kom ned på elva like før mål i Alta, og det er kanskje ikke uten grunn.

Edland har med seieren gjort det få trodde hun kunne klare. Hun klarte å kjøre seg inn til kongepokal, selv etter at hun mistet dyrebar tid da hun kjørte feil lørdag.

I tillegg fikk kjørerne en strabasiøs uværsnatt på siste etappe med stiv kuling og tette snøbyger.

– Nå var det ganske dårlig vær og det var en del stikker hvor man ikke så refleksen, så jeg måtte se ekstra etter. Det ble litt høye skuldre, forteller Edland til til Finnmarksløpetets Trond Anton Andersen ved målgang.

Finske Ronny Wingren starta først ut fra nest siste sjekkpunkt i Skoganvarre i Porsanger, men underveis tok Edland han igjen i det dårlige været og kom først inn til Jotka.

– Jeg ble kjempeglad når jeg så Ronny – ikke for at jeg var glad for å ta han igjen men fordi jeg så noen jeg kjente!

Det så lenge ut som at det var utenkelig med en pallplassering under årets Finnmarksløp for Elisabeth Edland, etter hun kjørte feil midt i løpet. De siste etappene tok hun derimot igjen teten og suste først inn over målstreken i Alta natt til tirsdag. Foto: Finnmarksløpet / Ida Sivertsen

Norgesmester og kongepokal

Etter 42 timer og 45 minutter ute i sporet kom Elisabeth Edland først inn til mål med alle åtte hunder i spannet.

Dette er trettende gang Edland fullførte Finnmarksløpet, og fjerde gang hun kom først over målstreken i denne klassen.

Vinneren av 500 kilometeren er i år norgesmester og får kongepokal. Dette er derimot den fjerde kongepokalen til Edland. Fra før av har hun en pokal i langdistanse fra Pasvik i 2005 og to for mellomdistanser.

På spørsmål om 58-åringen nå skal legge opp, kunne Edland fortelle at hun og lederhunden hadde hatt en prat seg imellom underveis i løpet.

– Nei, nå har jeg og Nuna snakket om hvor mange valper hun skal ha, så jeg tror ikke vi har tenkt å legge opp nei.

Finske Ronny Wingren endte til slutt på en 2. plass etter han kom inn til mål klokken 06.09, etter å ha blitt forbikjørt av Edland natt til tirsdag.

Gjorde det "ingen" trodde var mulig

Det var tett i teten mandags kveld, og det så lenge ut som at det var finske Wingren som skulle gå av med seieren på distansen i år.

– Ronny Wingren er den som kjører absolutt fortest nå, og han ligger rundt førti minutter foran Elisabeth Edland som har kommet som en kanonkule bak, sa NRK sin ekspertkommentator Hans Petter Dalby tirsdags kveld.

Det ble kamp om tredjeplassen på 500 kilometeren mellom Trine Lyrek og Harald Tunheim. Tunheim ledet lenge, men hadde Lyrek like etter. Det så ut til at Trine Lyrek skulle ta den siste pallplasseringen, men Tunheim vant til slutt kampen. Foto: Knut-Sverre Horn, NRK

Edland mistet verdifull tid tidligere i løpet, og det så en stund ut som at håpet om pallplassering var tapt.

Etter å ha oversett et løypekryss inn til Jergul, kjørte hun 7–8 kilometer før hun skjønte at det var feil. Feilkjøringa gjorde at hun tapte en time og et kvarter.

– Ho klarer ikke å kjøre inn dette, da må de foran få trøbbel og falle av, sa handler og ektemann Per Olav Gausereide etter Edland sitt uhell.

Men Edland gassa på, og hentet seg på imponerende vis inn til en foreløpig andreplass mandag. I løpet av natta kjørte hun innpå Wingren, og kom først inn til siste sjekkpunkt i Jotka og videre mot mål.

Finske Ronny Wingren endte da til slutt på en 2. plass etter han kom inn til mål klokken 06.09, etterfulgt av Harald Tunheim og Trine Lyrek som kom rett bak og havnet dermed på en fjerde plass.