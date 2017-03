Har sett grønne monstre på vidda

– Plutselig så jeg store gravemaskiner overalt. Det var veldig pussig, sier Petter Jahnsen som deltar i Finnmarksløpets lengste distanse.

Han forteller videre at gravemaskinene ikke forsvant når han prøvde å blunke de vekk.

– Men jeg skjønte jo at dette ikke kunne stemme, ler Jahnsen.

Petter Jahnsen på sjekkpunktet i Neiden. Foto: Alf harald Martinsen / NRK

– Kan foreta deg ting du ikke burde

En hundekjører sover i snitt to timer i døgnet under løp. Marit Beate Kasin er en av dem som har opplevd rare hallusinasjoner.

– I går så jeg masse grønne monstre. Men om jeg sov på sleden og drømte det, eller om det var hallusinasjoner det vet jeg ikke, sier Marit Beate Kasin.

Thomas Wærner sier han ikke er trøtt. Dermed har ikke han opplevd hallusinasjonene som de andre kjørerne snakker om. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Søvnspesialist Ståle Pallesen, sier det varierer veldig fra person til person hvor lang tid det tar før de kan oppleve hallusinasjoner.

– Som regel tar det gjerne et par døgn med veldig lite søvn. Det er som regel ikke farlig, men noen kan begynne å reagere eller handle på hallusinasjonene og dermed havne i en farlig situasjon, sier Pallesen.

Ståle Pallesen er søvnspesialist. Foto: Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

– Jeg pleier ikke å se så mye grønne monstre ellers, så noe må det ha vært. Man blir litt rar på dette løpet, sier Kasin.

I fjor fortalte Kristian Walseth om sine hallusinasjoner.

– Jeg ser alt mulig. Hunder, telt, fjøs, hus og bruer. En gang så jeg plutselig en stor kvist som hang over løypa, men da tenkte jeg at det var en hallusinasjon. Det var det ikke og en ordentlig kvist slo meg hardt over nesa, sier Walseth.

Sovner uten å vite det

Marit Beate Kasin fortalte at hun opplevde å sovne flere ganger mens hun sto på sleden. Det er ikke uvanlig, sier søvneksperten.



– De vil få små perioder hvor de dupper av uten å egentlig vite det. Det er sjelden at noen går fra våken tilstand og rett til søvn. Hallusinasjoner skjer gjerne på vei inn mot innsovningen. Man må inn i REM-søvn for å drømme, men i innsovningsfasen kan man se og høre rare ting, sier Pallesen.



Hallusinasjoner skjer i våken tilstand. Forskning kan tyde på at det er noe mer sannsynlig å oppleve hallusinasjoner på de tidene man normalt sover. Det vil si når du drømmer i REM-søvnen om natten og tidlig på morgenen.

Hundene sover og hviler langt mer på sjekkpunktene enn hundekjørerne. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Hundene som deltar i Finnmarksløpet hviler og søver betydelig mye mer enn kjørerne, men om hundene kan få hallusinasjoner er usikkert.

– Hunder har også REM-søvn, men om de hallusinerer det vet vi ikke, ler Pallesen.