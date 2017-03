De har seiret selv – nå ser de på kjæresten

Det er mye å tenke på for dem som deltar i hundekjøringssporten, men heldigvis slipper de å tenke på alt selv. Alle kjørere har en såkalt «handler» Det betyr rett og slett en hjelper, og er en utrolig viktig ressurs for kjørerne.

– «Rookie-handler» og «rookie-kjører»

Sigrid Ekran vant Finnmarksløpet i både 2014 og 2015. Men en skade har gjort at hun nå altså er superhandler for kjæresten. Sammen med samboeren Erlend Johannessen, deltar de på Europas nordligste, villeste og vakreste trekkhundløp.

– Det går ikke an å synes synd på seg selv. Jeg skal kose meg masse, sier Ekran.

– Jeg har aldri vært handler før, så det er ikke sikkert det er så bra. Det er han som kjører og tar avgjørelsene. Jeg er bare støtte på siden og tar meg av de hundene som eventuelt blir droppet.

Sigrid Ekran og Erlend Johannessen treffes på hvert sjekkpunkt under Finnmarksløpet. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Erlend Johannesen ankommer sjekkpunkt i Levajok. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

En rookie betyr i hundesporten at du er en nybegynner. Erlend Johannessen har prøvd seg på Finnmarksløpet før, men da gikk ikke alt som det skulle.

– Jeg har en overkvalifisert handler. Det er helt klart en fordel at jeg har med meg Sigrid, men det er jo jeg som må ta avgjørelsene som skjer ute i sporet, sier Johannessen.

Sigrid Ekran og Erlend Johannessen i Levajok. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det er ofte i sporet man ser hvordan hundene har det. De fleste hundene er veldig glade for å komme inn til sjekkpunkt, så det er ikke alltid det speiler hvordan de er ute i løypa, legger Johannessen til.

Flere superhandlere

Ekran er ikke den eneste superhandleren i år. Det er også to andre. Begge har andreplass på 1000-kilometeren som sin bestenotering. Kjell Brennodden (70) er handler for sønnen Ola Brennodden Sunde (27), og Birgitte Næss er handler for Kristoffer Halvorsen, som vanligvis er hennes handler.

Birgitte og Kristoffer er samboere, og dette er første gang Kristoffer deltar i Finnmarksløpet.

I fjor deltok Birgitte Næss selv i Finnmarksløpet, men i år er hun handler for kjæresten sin. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Målet mitt er å kunne være med å konkurrere i det minste. Jeg kjenner disse hundene minst like godt som Birgitte, men det er jo hun som er stjernen i teamet. Hun er en veldig viktig hjelpespiller, sier Halvorsen.

Birgitte selv er veldig takknemlig for å bli kalt en superhandler.

– Hehe, det er bra. Jeg har jo lyst til å kjøre selv, men det går helt greit. Han er veldig flink, smiler Birgitte.