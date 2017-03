– Veldig usikkert hvem som kan ta pallplass i år

– Det er fortsatt usikkert, for her er det flere kjørere som kan vinne 1000-kilometeren i år, slår pressesjef i Finnmarksløpet, Trond Anton Andersen fast.

Pressesjefen har derimot noen navn på lista som han tror vi kan ville se kjempe seg først mot mål.

– Jeg vil tro at de fire det nå dreier seg om, det er Lasse Austgarden, Kristoffer Halvorsen, Petter Jahnsen og Marit Beate Kasin. ​

Petter Jahnsen kjørte fort med sitt spann mellom Levajok og Karasjok, og kom dermed først inn til sjekkpunktet i natt. Han pekes ut som en av dem som nå kan kjempe om seieren i årets 1000 kilometer. Foto: Alf harald Martinsen / NRK

Fikk fart over fjellet

De første kjørerne i Finnmarksløpet er kommet inn til sjekkpunktet i Karasjok:

Pressesjef i Finnmarksløpet, Trond Anton Andersen.

Petter Jahnsen 05:02 Marit Beate Kasin 05:26 Lasse Austgarden 06:01 Kristoffer Halvorsen 06:07 Kristian Walseth 06:28 Thomas Wærner 07.17 Niklas Rogne 07:25 Ola Brennodden Sunde 07:25 Arnt Ola Skjerve 08:10

– Flere av oss ble nesten for sein til første ankomst i Karasjok, for Petter Jahnsen satt opp farten opp igjennom elva Karasjohka, og kjørte opp i hele 14 kilometer i timen – og det er heftig så langt ut i løpet!

Jahnsen kom inn med 10 kvikke hunder til sjekkpunktet i Karasjok.

– Han har kjørt veldig fort fra Levajok til Karasjok, stikk motsatt fra etappen mellom Sirbma og Levajok, forteller Trond Anton Andersen.

Marit Beate Kasin kom kjørende inn på en andreplass i Finnmarksløpet 1000 km i fjor og ble samtidig norgesmester. I år ligger også hun an til å vinne hele distansen. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

I Karasjok må alle ta ut minst to timer obligatorisk hvile før de kan dra videre til sjekkpunkt Jotka.

– Og for å få det med; når den obligatoriske hvilen er tatt ut her i Karasjok så er det kun ni minutter som skiller Marit Beate Kasin fra Petter Jahnsen, sier pressesjefen i Finnmarksløpet.

Tidligst kan de ni første spannene kjøre ut fra Karasjok på følgende tidspunkt:

Petter Jahnsen 10:23 Marit Beate Kasin 10:32 Kristoffer Halvorsen 10:57 Lasse Austgarden 11:03 Kristian Walseth 11:06 Niklas Rogne 11:31 Thomas Wærner 12:23 Ola Brennodden Sunde 12:47 Arnt Ola Skjerve 13:18

– Håpet om tredje plass er der ennå

Like bak i løypa er det flere som nå er på vei inn på sjekkpunktet i Karasjok.

Thomas Wærner, som ble liggende bak teten på grunn av uværet torsdag, ankom sjekkpunktet to timer etter Jahnsen.

– Nå måtte jeg dra på litt, sier en andpusten Wærner, nettopp ankommet sjekkpunktet i Karasjok.

Kjøreren fra Torpa har ikke gitt opp pallplassen.

– Jeg har ikke troen på første og andre plass, de er nok gått – men tredje kan gå.

– Å krige over vidda har jeg gjort før, og dette er et veldig flott spann – det er helt strøkent.

Thomas Wærner, som ble liggende bak teten på grunn av uværet torsdag, ankom sjekkpunktet to timer etter Jahnsen. Foto: Knut-Sverre Horn

Allikevel er ikke alle som nå kommer etter like aktuelle for pallplass i år, på grunn av den obligatoriske hvilen.

– På Levajok og Karasjok er det til sammen ti timer obligatorisk hvile, så du får ikke kjøre ut fra Karasjok før alle ti timer er tatt. Så her må man følge med på resultatservice og se hvor mye hvile hver enkelt kjører egentlig har igjen, sier pressesjef Andersen.

Det er også en omfattende og obligatorisk veterinærsjekk i Karasjok, noe som kan resultere i at flere hunder blir tatt ut før spannet kan fortsette mot mållinja.

– Her skal man kjøre hunder som virkelig er klare for å gå turen over til Alta, så det blir spennende å se. Her er noen kjørere det kan se ut til må ta ut noen hunder før de kjører videre.