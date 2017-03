– Er ikke her for å kjøre tur

Thomas Wærner er en av storfavorittene under årets Finnmarksløp. Han håper taktikken med å gi hundene mer hvile mellom sjekkpunktene vil sørge for at han kan konkurrere om seieren.

Thomas Wærner (44) tror han har gode muligheter for en gjentakelse av seieren han tok i 2013. Foto: Knut-Sverre Horn

– En fordel å hvile i Tana

– Jeg hadde egentlig en annen kjøreplan i år. Jeg hadde tenkt til å kjøre helt fram til Kirkenes, men det innebar at det måtte være bra spor og greit vær. Nå måtte jeg fravike den for å tilpasse meg etter hundene, sier Wærner.

Flere av kjørende opplevde sterk vind og mye snø i natt.

– Tror du det er en fordel å ligge 16 timer her?

– Ja. Hundene kan komme for langt ned psykisk dersom de blir presset for hardt. Nå har de hatt en tøff tur hit – med løse spor og vind – da er det greit å muntre dem opp igjen, sier Wærner.

Flere av deltakerne i Finnmarksløpets lengste distanse har kommet frem til sjekkpunktet i Neiden, men det bekymrer ikke den erfarne hundekjøreren Wærner.

– Hehe, nei. Jeg synes det er veldig flott å se på de treige kjøretidene de har ned dit. To av dem som var på pallen i fjor ligger nå her og hviler. Jeg som vant i 2013 ligger også her, så jeg synes det er vi som tar de riktige avgjørelsene nå, sier Wærner med et stort smil.

Her finner du direktesendingen vår: NRK–Finnmarksløpet

Har med seg to veteraner

Thomas Wærner har med seg to hunder som har vært med å vinne Finnmarksløpet før.

– Det er en kjempestor fordel for meg å ha med «Kelly» og «Kula». De fyller 8 år til sommeren, men oppfører seg som unghunder. De ser knallbra ut og jeg vet at de er stabile.

Wærner er heller ikke forsiktig med å si hva han ønsker ut av Europas lengste hundeløp.

– Alt ligger til rette for at jeg kan vinne dette løpet. Jeg er jo ikke her for å kjøre tur, ler Wærner.

– Jeg kommer til å kjøre så lenge jeg føler spannet kan være med å vinne. Det handler om å bruke minst mulig energi for hundene. Hundene skal ha det bra og derfor er den psykiske balansen veldig viktig for meg.