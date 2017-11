Da Ulf Syversen var helse- og sosialsjef i Nordkapp, måtte han vurdere om han ønsket at kommunen skulle være de første i landet til å kjøpe inn et dyrt, men effektivt medikament til bruk ved hjerteinfarkt. Han angrer ikke på at han sa ja. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Berger liv med «Hjerte-plumbo» Helse- og sosialsjefen i Nordkapp stilte spørsmål om prisen på et medikament som kan løse opp blodpropper i hjertet. «Det er dyrere å la være», var svaret. Klarsignalet han til slutt ga, reddet trolig livet hans 12 år senere.

Lørdag 11. mars 2006:

Det høres et lite knekk idet lokket på boksen med makrell i tomat åpnes på kjøkkenet i huset til Nordkapp-ordfører Ulf Syversen. På radioen hører han på nyhetene at et redningshelikopter søker etter en båt som har forlist i havet utenfor.

Så hugger det tak i brystet hans.

Matforgiftning, er hans første tanke. Samboeren hører at han roper i smerte, og kommer til.

– Dette er ikke matforgiftning, det er langt mer alvorlig, konstaterer hun og ringer legen. På gulvet ligger Ulf.

Han tenker kanskje ikke over det der han ligger i et smertehelvete, men åtte år tidligere var han med på å ta avgjørelsen som trolig gjør at han ikke dør denne lørdags morgenen, i et kjøkken med radioen på og en halvspist brødskive med makrell i tomat fortsatt liggende på asjetten.

Liv laga for distriktene

Når man bor aller lengst nord i et langstrakt land, er man innforstått med at det tar tid å komme seg til storbyen. Men engasjementet for å gi et godt helsetilbud til lokalbefolkninga er stort. I Honningsvåg, kommunesenteret i Nordkapp, er det en usedvanlig stabil legedekning. Her jobber Helge Bjøru. I 1993 bet han seg merke i et nytt og banebrytende tilbud som ble gitt i Skottland: Prehospital trombolyse.

– Populært kalt Plumbo. Uten sammenligning for øvrig, men effekten er den samme, forteller Bjøru, som i dag er fastlege ved Nordkapp legesenter.

PLUMBO BERGER HJERTER: Mens Bodø og Tromsø krangler høylytt om et senter for behandling av hjerteinfarkt, så er en enkel sprøyte det som berger liv utenfor allfarvei. – Det er umulig å si hvor mange liv vi har berget, men vi ser at disse pasientene har hatt det bra i tida etterpå, sier lege Helge Bjøru i Nordkapp. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Alle de fire legene i Nordkapp hadde erfaring med trombolyse fra sykehus, og ingen av dem kunne forstå hvorfor de ikke kunne gi den blodoppløsende medisinen lokalt. I 1993 måtte legene i finnmarkskommunen ha en særskilt godkjenning for å gi «hjerteplumbo». Det fikk de, som et forsøk for å avklare om trombolyse kunne gis trygt i kommunehelsetjenesten.

Men først måtte de inngå et formelt samarbeid med kommunen. Helge Bjøru avtalte møte med daværende helse- og sosialsjef: Ulf Syversen.

Her fortalte han om medikamentet som kunne bidra til å redde liv og hjerter langt borte fra spesialistsykehuset. Syversen hadde et stramt helsebudsjett å forholde seg til.

– Hva koster dette, spurte han.

– Det koster mer å la være, var svaret han fikk. Klarsignalet han ga, skulle senere vise seg å være ett av flere steg i retning av å redde liv over hele landet - inkludert hans eget.

Forut for sin tid

Nordkapp var i 1994 landets første kommune som kjøpte inn trombolyseutstyr. Ni vellykkede behandlinger senere skrev legene en artikkel om erfaringene sine, som ble publisert i Tidsskrift for Norsk Legeforening.

Resultatene fra Nordkapp, og også andre steder i verden som hadde tatt i bruk trombolyse, var så positive at det fra sentrale helsemyndigheter ble bestemt at legene i Nordkapp og resten av landet skulle få gi trombolyse.

Åtte år senere har den tidligere helse- og sosialsjefen blitt ordfører. Men denne lørdagsmorgenen er han først og fremst pasient.

Bare ti minutter etter at ordførerens samboer ringer nødnummeret, kommer distriktslegen inn døra og finner Ulf liggende på gulvet, sterkt påvirket av smertene i brystet. Legen kan nokså raskt konstatere at ordføreren har fått et kraftig hjerteinfarkt.

I Norge er det store geografiske forskjeller når det gjelder forekomst av hjerteinfarkt. Det er nesten dobbelt så høy forekomst i Nordland og Finnmark som på Sørlandet. Her fra Honningsvåg. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Hvert minutt teller for å forhindre at hjertet skades av manglende oksygen.

Ute er det full storm. Ambulanseflyet kan ikke lande i Honningsvåg og Sea King-helikopteret er ute over havet og leter etter den forliste båten som nyhetsoppleseren meldte om på radioen.

Legen hjelper Ulf på beina, og de går ut i bilen og kjører rett til sykestua. Der oppbevarer legene trombolysen som kan løse opp blodproppen og kjøpe dyrebar tid.

På sykestua gjør legen alle undersøkelser og forberedelser før han setter sprøyten med trombolyse i blodåren til Ulf. Den uutholdelige smerten i brystet slipper like brått som den kom.

Ulf Syversen blir med det et nummer i rekken av mennesker som er reddet av trombolysebehandling.

I 2017 er det fortsatt mange i Norge som rammes av hjerteinfarkt, og i distriktene over hele landet finnes et trombolysetilbud til pasientene. Rundt åtte av ti pasienter få trombolyse, og dødeligheten av hjerteinfarkt er redusert med 25 prosent etter at behandlingen ble innført.

Men fortsatt får for få det livreddende medikamentet. Og enda færre får det tidsnok.

Røntgenbilde av blodåre i hjertet. Pil en viser en fortetning. I beste fall kan trombolysebehandling åpne blodåren før det skjer varig skade. Foto: Norsk Helseinformatikk

Bare ett PCI-senter i nord

Etter at Ulf fikk trombolyse, tok det over ett døgn før han ankom Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN) for å få videre medisinsk behandling. For det er ikke bare trombolyse som er god behandling for hjerteinfarkt.

På UNN gikk han gjennom et inngrep som på fagspråket heter perkutar koronar intervensjon, forkortet PCI.

I lokalbedøvelse, liggende på et operasjonsbord, ble en slange satt inn i en stor blodåre i lysken og ført inn til den tette blodåra i Ulfs hjerte. Åren ble blokket ut ved hjelp av en ballong.

Inngrepet kan både utføres før og etter en pasient får trombolyse, men for å utføre det trengs det spesialiserte operasjonsstuer og kompetente hjertespesialister.

Om denne behandlingen gis først, gir det statistisk sett enda litt bedre sjanse for å overleve et hjerteinfarkt. Men uten trombolyse i forkant skal PCI bare gis innenfor to timer etter at pasienten får de første symptomene på hjerteinfarkt.

Helse Nord-direktør Lars Vorland i møte med styreleder Marianne Telle. Uenigheten rundt det foreslåtte PCI-senteret i Bodø har vært så stor at saken har vært utsatt fire ganger. I desember skal den behandles på nytt. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Hundre mil sør for Nordkapp sitter den øverste ledelsen i Helse Nord. Fra kontoret sitt i Bodø jobber de for at enda flere hjerteinfarktpasienter i Nordland skal overleve - og leve godt etterpå. De vil bruke 17 millioner helsekroner til å bygge opp et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø.

I dag er det bare UNN som utfører PCI i Nord-Norge. Derfor må hundrevis av akutte hjertepasienter sendes fra Finnmark og Nordland til Tromsø for behandling. Helt sør i Nordland flys pasientene til St. Olavs i Trondheim.

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI, for pasienter fra hele Nord-Norge. Derfor må mange hundre akutte hjertepasienter sendes til Tromsø fra Nordland og Finnmark hvert år for behandling. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Men selv om et godt regionalt samarbeid sørger for at mer enn ni av ti pasienter overlever de første 30 dagene, er det forskjeller innad i Helse Nord.

Målt over tre år viser tall fra Folkehelseinstituttet at pasientene i Nord-Norge har størst sjanse for overleve ved UNN, mens sjansen er lavest for pasientene som var lagt inn på sykehusene på Helgeland og i Finnmark. Samtidig påpeker eksperter at statistikkene ikke viser hele sannheten. Måten pasienter registreres på er forskjellig, og statistikkene tar forbehold om både medisinske og statistikktekniske forhold som gjør at tallene ikke viser hele bildet.

For, alt i alt er forskjellene mellom sykehusene små. Tilbudet til hjerteinfarktrammede i Norge er blant de beste i verden.

Og PCI-saken er omstridt.

Hjertelegene i Tromsø frykter blant annet at et tilbud i Nordland vil svekke tilbudet til innbyggerne Finnmark og vanne ut fagmiljøet.

Rune Wiseth, Klinikksjef, professor dr.med., klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU Trondheim. Foto: Rune Kjær Valberg/NRK

Rune Wiseth, som er professor ved NTNU og klinikksjef for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital, forstår skepsisen.

– Det er et vanskelig spørsmål. Ut fra geografien i nord kan jeg forstå at man ønsker flere PCI-sentre.

Likevel deler han bekymringen til hjertemiljøet ved UNN, noe han og kollegene utdypet i sin høringsuttalelse da fagmiljøene i Norge ble bedt om å si sin mening om en eventuell opprettelse av døgnåpent PCI-senter til flere titalls millioner kroner i Bodø.

– Erfaringen fra St. Olavs er at det viktigste tiltaket for å bedre akuttbehandlingen er å sørge for at enda flere får rask trombolytisk behandling, heller enn å desentralisere PCI.

Flere norske og internasjonale eksperter tar til orde for at langt flere akutte hjerteinfarkt bør får trombolyse før pasienten når fram til sykehuset.

For selv om den blodproppløsende medisinen finnes i så godt som alle ambulanser og legekontor over hele landet, er det ikke dermed sagt at trombolysen gis innen den anbefalte tiden. Bare fire av ti pasienter som kan få trombolyse, behandles innen 30 minutter fra ambulansepersonell møter pasienten. Den nasjonale målsettingen er åtte av ti.

– Ikke enten eller, men begge deler

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord innrømmer at trombolyse ikke har fått den oppmerksomheten det burde hatt. Foto: Adrian Dahl Johansen

Det er mange ulike forklaringer på hvorfor helsetjenesten ikke klarer å gi «hjerteplumbo» raskt nok: Manglende opplæring og vedlikehold av utstyr. Distriktsambulanser som bare har én slik pasient i året, og dermed får for lite trening. Leger som er opptatt på annet hold når EKG-en sendes inn og ikke kan gi klarsignal til ambulansearbeiderne om at medikamentet skal gis.

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord innrømmer at trombolyse ikke har fått den oppmerksomheten det burde hatt.

– Vi registrerer at sykehusene har ulike rutiner. Denne situasjonen er uønsket. Utstyret skal finnes i alle ambulanser fra Bindal i sør til Nordkapp i nord.

Nå har sykehusene nordpå fått marsjordre om å øke andelen av trombolyse for de pasientene som skal ha det.

For fagdirektøren handler ikke debatten om et enten-eller, men både-og.

– Vi trenger begge deler. De lange avstandene i nord gjør at trombolyse også i framtiden være en viktig del av behandlingen av akutt hjerteinfarkt, sier Tollåli.

13. desember skal styret i helseregionen ta den endelige avgjørelsen om det skal etableres PCI-senter i Bodø.

Geografien i den nordligste landsdelen gir større gevinst ved bruk av såkalt prehospital trombolyse. Når tiden er en dyrebar ressurs, kan det blodproppløsende medikamentet være forskjellen på liv og død. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

På hjerteinfarkt-toppen - i «verdens tryggeste land»

Pensjonisttilværelsen er ny for Ulf Syversen, og det er en innholdsrik karriere 70-åringen kan se tilbake på. Etter å ha tjenestegjort i Forsvaret i Finnmark på 1970-tallet forelsket søringen seg den nordlige landsdelen.

10 år senere var han tilbake – og denne gangen ble han værende. Etter noen år som rådmann, ble han i 1992 helse- og sosialsjef i Nordkapp.

– Jeg skal innrømme at jeg var mest opptatt av budsjettet den gang. Trombolyse koster jo 10-12.000 kroner per sprøyte. Men jeg er jo selv et levende eksempel på at medisinen sparer samfunnet for millionbeløp i ettertid.

Bare én uke etter utblokking av blodårene ved sykehuset i Tromsø var Syversen så smått tilbake i ordførerstolen.

Med nær 12.000 dødsfall i 2015 er hjerte- og karsykdommer fortsatt den hyppigste dødsårsaken i Norge. I Finnmark er det nesten dobbelt så høy forekomst av hjerteinfarkt som på Sørlandet. Men andelen pasienter som får hjerteinfarkt i Norge, synker år for år - blant annet fordi flere følger myndighetenes kostholdsråd.

I ettertid har Ulf tenkt mye på hvorfor akkurat han ble rammet. Det nærliggende svaret er at årevis med røyking og en stressende hverdag som fylkes- og kommunepolitiker til slutt førte til at hjertet sviktet.

– I perioder jobbet jeg døgnet rundt. Og hadde altfor mange reisedøgn.

Til tross for hjerteinfarkt klarte Ulf Syversen å stå i jobben til han var 70 år. Det er han stolt over. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Syversen mener Helse Nord burde prioritere den enkle sprøyta som berger liv og helse utenfor allfarvei.

– Det hjelper lite hvor bra tilbudet er i Tromsø eller Bodø dersom du blir «ødelagt» før du kommer deg dit. Det at vi har leger som har utstyret som skal til og kan dette, er veldig betryggende for lokalbefolkningen.

Dette synet deler også Nordkapp-lege Helge Bjøru.

– Det er umulig å si hvor mange liv vi har berget, men vi ser at disse pasientene har hatt det bra i tida etterpå, sier Bjøru.

Syversen var 59 år da han fikk hjerteinfarkt, og han sto i jobb til han var 70. Det er han stolt av.

– Alt i alt var det en positiv opplevelse. Infarktet ble en vekker. Jeg ble mer oppmerksom på kosthold og trening. I dag setter jeg mer pris på livet.

Hjertefakta Ekspandér faktaboks En studie fra Tromsø viser at antall alvorlige hjerteinfarkt er halvert på femten år. Årsaken er enkel: Folk lever sunnere. Mindre røyking, bedre matvaner og mer aktivitet betyr færre hjerteinfarkt.

Hjerteinfarkt er en alvorlig sykdom som i 2016 rammet 12.437 nordmenn.

Av disse var 30 prosent akutte, såkalte blålysinfarkt (STEMI). Ved STEMI er en av hovedårene til hjertemuskelen rammet og det fremkommer tydelige EKG-forandringer. Dette er den alvorligste typen hjerteinfarkt og krever behandling raskt for å redde hjertemuskelen. Resten er ikke-akutte (NSTEMI). Her er blodåren ikke komplett tilstoppet og forandringene er ikke synlig på EKG. Disse kan behandles med blodfortynnende medisin og/eller PCI.

Det er om lag 1600 hjerteinfarkt i året i Nord-Norge. Forekomsten av hjerteinfarkt var 18 prosent høyere i Helse Nord enn i landet forøvrig.

Hjerte og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i Norge. Av de om lag 12.000 som døde av ulike hjertelidelser i 2015, var om lag 2.500 akutte hjerteinfarkt.

Dødeligheten er spesielt høy i akuttfasen, og mange pasienter får redusert funksjonsevne i etterkant.

Med dagens moderne behandling, har pasienter med akutt hjerteinfarkt god prognose. 30 dagers overlevelse var 95 prosent for pasienter yngre enn 80 år og 79 pst. for de over 80 år.

36 prosent av pasientene var kvinner og gjennomsnittsalderen var 72 år.

Omtrent en tredel av pasientene ble rammet på nytt etter å ha hatt hjerteinfarkt tidligere. I alt 26 prosent av pasientene røyker daglig.

I Norge er det markante geografiske forskjeller når det gjelder forekomst av hjerteinfarkt. Det er en klar nord-sør gradient med nesten dobbelt så høy forekomst i Nordland og Finnmark som på Sørlandet.

Ifølge Hjerteinfarktregisteret skyldes de geografiske forskjellene skyldes mest sannsynlig ulikheter i risikofaktorer for hjerteinfarkt som har å gjøre med levevaner - som røyking, fettinnhold i blodet, og fysisk aktivitet.

Akutte infarkt behandles med PCI (ballong) og/eller trombolyse (plumbo-metoden). Det er vist at den tette blodåren kan åpnes hos ca. 70 pst. av pasientene som får plumbobehandling, og det er vist at dødeligheten av hjerteinfarkt er redusert med 25 pst. etter at denne behandlingen ble innført.

PCI gis i dag ved universitetssykehusene, sykehuset i Arendal og privat ved Feiring-klinikken. 13. desember skal styret i Helse Nord avgjøre og det skal opprettes et PCI-tilbud i Bodø.

En PCI-behandlig koster i gjennomsnitt fra i overkant av 43 000 kr til i overkant av 80 000 kroner avhengig av om behandlingen forløper normalt og at det ikke er kompliserende faktorer ved pasienten det må tas høyde for. Plumbo/trombolyse koster 12.000 kroner per dose.

Norsk Hjerteinfarktregister har i sin årsrapport for 2016 avdekket forskjeller mellom helseforetak når det gjelder behandlingen i akuttfasen av hjerteinfarktet. Mellom 50 og 60 prosent av blålysinfarktene tilfredsstiller kriteriene for trombolytisk behandling. Likevel er det kun 40 prosent av disse som faktisk får slik behandling.

Samme undersøkelse fant ingen vesentlige regionale forskjeller i overlevelse.

Folkehelseinstituttet som baserer sin statistikk på de tre siste årene og tar med pasienter over 80 år slår imidlertid fast at det er regionale forskjeller i overlevelse etter 30 dager. I Helse Nord har hjertepasientene ved UNN størst sjanse for å være i live etter 30 dager, mens pasientene som var lagt inn på sykehusene på Helgeland lavest. Kilde: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helse Nord, og Norsk hjerteinfarktreigister.