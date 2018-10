Widerøe har hatt over 200 kanselleringer i Troms og Finnmark på én måned

– Det er en uholdbar situasjon. Det som skjer i kyst-Finnmark er ikke bra, sier ordfører i Lebesby kommune, Stine Akselsen (Ap).

I sommer og høst har Widerøe hatt mange kanselleringer i de to nordligste fylkene. Akselsen sier det påvirker innbyggerne i kystsamfunnene kraftig.

– Pasienter kommer seg ikke til timer de har på sykehuset. Det går også ut over næringslivet og de som er på private reiser, sier ordføreren.

Ordfører i Lebesby kommune i Finnmark, Stine Akselsen (Ap), ønsker en endring snarest. Foto: STIAN STRØM / NRK

Over 200 kanselleringer

I slutten av september sendte Widerøe ut en pressemelding om at 12 fly stod på bakken, som påvirket regulariteten i hele Norge.

Nå viser ferske tall at flyeselskapet totalt har hatt 206 kanselleringer fordelt på 13 lufthavner i Troms og Finnmark i september.

– Det er høst og det er den tøffeste tiden av året. Det er mye dårlig vær som gjør at vi må la flyene stå på bakken, sier informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli.

Informasjonssjefen forteller at det harde været har ført til at flere fly må inn til teknisk ettersyn samtidig. Også personellmangel har delvis skyld i at flyene blir kansellert.

– Det er en del som har pensjonert seg. Det gjør at vi sitter igjen med for få piloter, sier informasjonssjefen.

– Det er beklagelig når vi ikke klarer å levere som vi har lovet. Vi er lei oss for konsekvensene dette medfører for våre passasjerer. sier informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli. Foto: Widerøe

Lovte bedring

Widerøe mottar rundt 450 millioner kroner i statlig støtte for operasjoner på kortbanenettet. Dersom det blir for mange forsinkelser eller kanselleringer, kan staten trekke tilbake deler av tilskuddet.

I august fortalte informasjonssjefen at flyselskapet hadde investert i to nye fly og mer mannskap for å forbedre regulariteten i tilbudet.

– I løpet av senhøsten setter vi de nye flyene i drift. Denne ekstrakapasiteten vil gjøre situasjonen adskillig bedre, sa Solli.

Håpet var å få mer penger fra staten i neste års statsbudsjett. Men slik ble det ikke.

– Vi er skuffet over statsbudsjettet. Widerøe er for folk som reiser i hverdagen og ikke på lengre turer, sier hun.