Widerøe: Nå haster det å få elektriske fly

Dagens kortbanenett langs kysten av Nord-Norge og Vestlandet trafikkeres med Dash 8-maskiner. Men disse har begrenset levetid. Det finnes ingen alternativer som kan operere på rullebaner ned mot 800 meter og samtidig ta like mange passasjerer, ifølge Widerøe.

– Det er ingen som lager slike fly lenger, sier Nilsen.

Samtidig møter flyselskapene nye avgifter på CO₂-utslipp. Dermed haster det å få utviklet nye elektriske fly.

Rammer distriktene

– Dersom ikke distriktene skal rammes, må tempoet i utviklingen av nye fly intensiveres, sier Nilsen.

Han mener kortbanenettet vil stå i fare om ikke elektrifiseringen skjer innen fem til sju år.

– Utfordringen er at det bare er fire–fem store flyprodusenter i verden, og ingen kan si når egnede elektriske fly vil være klar, forteller Widerøe-sjefen.

Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen. Foto: Einar Aslaksen

Langt fram

Det første elektriske passasjerflyet på markedet kan bli Alice, produsert av det israelske selskapet Eviation Aircraft. De planlegger testflygninger i år, godkjenning neste år og levering fra 2022, skriver Fortune.

Flyet kan ta bare ni passasjerer, og maksimal flystrekning er drøy 100 mil.

Prototypen på det elektriske flyet Alice ble vist fram i Paris i sommer. Det kan fly over 100 mil, men tar maksimalt ni passasjerer. Foto: Michel Euler / AP/Scanpix

Boeing har tidligere uttalt at rutefly med kortere rekkevidde vil være tilgjengelig i 2030-årene.

På grunn av levetiden på dagens flypark mener Stein Nilsen at deadline er 2030. Han forsikrer at de har jevnlige diskusjoner både med myndighetene og utviklingsmiljøer.

– Det tar veldig lang tid fra teknologien er der til den blir tatt i bruk. I sin ytterste konsekvens blir vi tvunget til å bygge ned tilbudet hvis vi ikke løser denne utfordringen.

– Norge best egnet

Statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet sier ingen andre land er bedre egnet til elektriske fly enn Norge.

– Kortbanenettet og de mindre passasjerflyene er som skapt for elektrifisering, mener han.

Statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet. Foto: Therese Bergersen / NRK

Ellingsen kan heller ikke si noe om når slike fly vil være mulig å sette inn i trafikk, men forsikrer at myndighetene skal sørge for å være forberedt.

– Vi har bedt Avinor lage et program med tanke på infrastrukturen, og Luftfartstilsynet har inngått et europeisk samarbeid for å få på plass nødvendige standarder og regelverk, sier Ellingsen.

Avinor har for øvrig ifølge eget nettsted tatt mål av seg til at Norge skal være verdensledende innenfor elektrifisering av luftfarten.

Statssekretæren deler ikke Widerøe-direktørens bekymring for at kortbanetrafikken plutselig skal rammes av flymangel.

– Alt tyder på nå at det kommer nye flytyper som vil trafikkere kortbanenettet, og som vil være rimeligere å drifte og bedre når det gjelder utslipp av klimagasser. Fra regjeringas side skal vi være i front i verden og legge til rette for at disse flyene skal trafikkere kortbanenettet når teknologien er klar, sier Ellingsen.