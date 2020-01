Det har snødd veldig mye i deler av Finnmark i løpet av natten. Det har medført til flere snøskred i Nordkapp kommune.

Her har det i løpet av natten snødd 60 centimeter, og det snør fortsatt. Politiet frykter nå at det kan gå snøskred i et boligområde i Honningsvåg.

– Det er en vurdering som pågår nå. Det de som er på stedet, nemlig politi, brann og kommunen, som avgjør om det blir evakuering, sier operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Eirik Pedersen.

Han legger til at området som de nå vurderer å evakuere er veldig bratt, og de har også kalt inn redningsskøyta, «Peter Henry Von Koss», fra Havøysund.

– Vi har bedt om bistand fra dem. De beveger seg til Honningsvåg fra Havøysund, og er i beredskap der dersom veien blir stengt og vi må evakuere folk fra området, sier Pedersen.

Denne veistrekningen er nå stengt i Nordkapp kommune. Det er en fare for at det kan gå skred i området. Foto: Raymond Elde / Radio Nordkapp

Har evakuert ett hus

Det tas fortløpende vurderinger om evakuering av boliger i området hvor det er stor fare for skred.

Foreløpig har politiet valgt å evakuere en bolig i det skredutsatte området.

– Det kan blir også vurdert evakuering fra husene som ligger litt lenger inn i Storbukt ved Sandfjellet og Lillefjellet. Da er det snakk om et par hundre mennesker, sier operasjonslederen i Finnmark politidistrikt.

Kjører forbi sperringene

Veien (E69) i området er sperret, men flere har brutt sperringene og kjørt forbi det skredfarlige området.

– Vi har hatt et problem med at enkelte kjører forbi sperringer med ATV, sier Pedersen, som legger til at de ber folk respekter sperringene ettersom det er stor fare for snøskred.

Det foretas fortløpende vurderinger i forhold til en eventuell evakuering av hus i området.

Det er mange som fikk en ekstrajobb på mandag før de skulle på jobb i Honningsvåg. Foto: Raymond Elde / Radio Nordkapp

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det har snødd mye i deler av Finnmark i helgen. Foto: Mona Danielsen

Kommer mer snø

Det har snødd mye i Nordkapp det siste døgnet. Meteorologene melder at det ikke vil bli noe bedre det kommende døgnet.

– Det kommer til å snø utover dagen. I morgen vil det utover dagen vil det være et avtakende bygevirksomhet, og på kvelden blir det oppholdsvær, sier vakthavende meteorolog Odd Ivar OIsen.