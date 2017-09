– Da vi begynte i 2005 var vi bare om lag tjue brukskunstnere og lokale matprodusenter her. Nå er det nærmere 75 som har fått plass på markedsplassen vår, forteller Anu Forselius.

Markedet som denne lørdagen arrangeres på uteområdet til Varanger Samiske museum, har vokst gjevt og trutt siden oppstarten i 2005. Sølvkunstneren fra Nesseby, har sammen med museet vært med som arrangør siden starten. Fra om lag 1000 besøkende den gang, venter arrangørene i dag nærmere 4000 besøkende.

Vuonnamárkanat arrangeres på uteområdet til Varanger Samiske Museum. Foto: Lena M.Kristiansen

Strenge krav til kvalitet

Varanger Samiske Museum har valgt å ha en samisk profil på markedet med mye tradisjonell samisk duodji. Men de tar også imot håndverk fra hele Nordkalotten.

Anu Forselius tror årsaken til suksessen er strenge krav til hvilke produkter som skal selges på markedet.

– Jeg tror Vuonnamárkanat er blitt så populær fordi vi krever kvalitet. Det skal ikke være juggel, bare kvalitetsprodukter. Så både selgere og kjøpere vet at det er kvalitetsprodukter å finne her.

Alle salgsbodene på Vuonnamárkanat er formet som fiskehjell med seilduk til tak. Hjerne bak er Roger Person. Foto: Sidsel Vik / NRK

Trekker linjer til middelalderen

Vuonnamárkanat er en fortsettelse av markedene som samlet folk til Varangerfjorden i gamle dager. Roger Person har siden oppstarten har hatt ansvaret for utformingen av selve markedsplassen. Han forteller at museet ønsket å dra linjene tilbake til det gamle markedet i middelalderen. Salgsbodene er derfor designet for å likne på fiskehjell, med råseil strekt over som tak.

– I tidligere tider kom mange til markedet med båt. Midt på markedsplassen har vi plassert en gammel Nordlandsbåt. Den er sentrum for markedsplassen. Vi har rullet ned råseilet, vi har fikset fiskehjellene, kastet råseilene over fiskehjellene og startet markedet, forteller Roger Person.

Markedsplassen er også organisert så den åpner seg mot Varangerfjorden.

Vuonnamárkanat er blitt så stort at Varanger Samiske Museum har ansatt Dag Broch som daglig leder. Foto: Sidsel Vik / NRK

Måtte ansette daglig leder

Den store økningen i antall selgere og besøkende, har gjort at Varanger Samiske Museum i år valgte å ansette en daglig leder for markedet. Det er tidligere kulturskolelærer og hundekjører Dag Broch fra Tana, som har fått jobben.

– Først og fremst ønsket jeg å jobbe på Varanger Samiske museum med de fantastiske folkene som jobber her. Samtidig er det spennende å få være med å ta en markeds-suksess videre.

Broch sier han ikke ønsker å gjøre store forandringer, men et større og bedre tilbud til barnefamilier blir prioritert i år.

– Vuonnamárkanat skal være et hyggelig møtested både voksne og barn. I år er det derfor finnmarksaktiviteter som hundekjøring, lassokasting. Det blir også joik med artisten Sara Marielle Gaup.

Det er Varanger Samiske Museum som står bak Vuonnamárkanat. Her forbereder arbeidsgjengen nummerskilt til alle bodene. Foto: Sidsel Vik / NRK

Stor dugnad for museet

Vuonnamárkanat er blitt en enorm dugnad der alle på museet deltar.

– Når det er markedstid trår alle museumsansatte til og bidrar der det trengs. Det er en stor lykkelig småstressa familie i ukene før, sier Bård Kostamo Olsen.

