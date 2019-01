Vogntog dundret gjennom veggen – to meter fra å treffe huseier

Det skiller bare et par meter mellom sofaen der mannen satt og det gapende hullet i veggen.

Huseieren vil ikke stille til intervju, men viser NRK den raserte stua. Han hadde etter alt å dømme vært i livsfare om vogntoget hadde truffet litt lenger til venstre.

Piggfritt på glatta

Vogntoget kom på E-75 østfra og kjørte inn mot bygda Krampenes, et par mil utenfor Vadsø sentrum.

Den krappe svingen på stedet er varslet med fareskilt et godt stykke østover, men det holdt ikke for sjåføren – som kom seilende på isdekket med piggfrie dekk.

Vogntoget skar ut av veien, kjørte noen titalls meter gjennom snøen og knuste det svarte og gule kurveskiltet. Så traff det husveggen, fortsatt med kraft nok til å forskyve huset mer enn en meter på grunnmuren.

Huseieren frykter nå at huset må kondemneres.

Sjåføren kunne krype ut av det knuste førerhuset med bare ubetydelige skrubbsår. Han var smilende og tydelig lettet da han hilste på NRKs medarbeider i forbifarten, før han ble tatt med av ambulansepersonellet for en nærmere sjekk.

Ikke promille

Operasjonsleder Gunnar Øvergaard i Finnmark politidistrikt sier at det ikke er mistanke om promillekjøring.

Sjåføren har så langt ikke forklart seg om ulykken.

– Vi skal i gang med avhør av sjåføren, og han blir med inn til politistasjonen. Vi vil også undersøke vogntoget med tanke på dekkene og andre tekniske forhold, men det er ikke gjort i kveld. Det vil nok skje til uka, sier Øvergaard.

Tredje bil i veggen

Det er ikke første gang huseieren opplever at bilister sliter med svingen øst for Krampenes. To ganger tidligere har personbiler skåret av veien og truffet huset hans.

En bil har også meid ned stolpen som står et par–tre meter fra husveggen, forteller han til NRK.