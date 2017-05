Visumfrihet med Russland betyr penger i kassen for Lars

– Russerne kjøper alt; sykler, fiskeutstyr – mye fiskeutstyr, sier Lars Randal hos G-Sport i Kirkenes sentrum.

Han er en av ikke mindre enn fem sportsbutikker i Kirkenes-området som tjener gode penger på at stadig flere russere drar på handleturer over grensa.

– Russerne er en viktig kundegruppe for oss. Vi er veldig glad for at de kommer, sier Randal.

Feirer fem år med visumfri sone

Denne uken ble dem fem år gamle grenseboeravtalen markert. Avtalen gjelder en sone på rundt tre mil på hver side av den norsk-russiske grensen.

Der kan innbyggerne slippe dyre og kompliserte visumprosesser. De kan reise ubegrenset på et såkalt grenseboerbevis.

6.387 av Sør-Varangers drøyt 10.000 innbyggere har skaffet seg dette beviset, opplyser det russiske generalkonsulatet i Kirkenes.

Petsjenga-ordfører Aleksander Morozov. Foto: Tarjei Abelsen/NRK

I Kirkenes er det spesielt populært å reise over grensa for å fylle drivstoff til halv pris av i Norge.

– Det russiske selskapet Rosneft, med sin stasjon like ved innreisen til Nikel, er vel de som har tjent mest på denne avtalen, smiler Petsjenga-ordfører Aleksander Morozov, som denne uken var i Kirkenes.

– Det var ikke enkelt å innføre denne avtalen for beslutningstakerne i sin tid, men vi har kun sett positive effekter av den, både på norsk og russisk side, sier Morozov.

– Er denne avtalen et fredsprosjekt?

– Ja, uten tvil. Jeg som har levd lenge husker tiden med jernteppe og motsetningen mellom Nato og Warszawapakt-landene. Da var det snakk om «noe fremmed». Men nå er det fremmede borte, vi besøker hverandre og snakker sammen. Dette bidrar til å videreføre et godt naboforhold, sier Morozov.

Ni lovbrudd på fem år

Politiet ser også en økning i grensepasseringene fra i fjor til i år, opplyser politiførstebetjent Jørgen Holte.

Politiførstebetjent Jørgen Holte i Finnmark politidistrikt. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Vi ser helt klart en sammenheng mellom rubelkurs og trafikk fra Russland. Trafikken falt noe i 2015, noe som har sammenheng med at rubelen svekket seg i verdi. Så hentet rubelen seg inn igjen, og vi har hatt nesten 24.000 passeringer på grenseboerbevis hittil i år, sier Holte.

Politiet vurderer den visumfrie sonen med Russland som en suksess. I løpet av fem år er det avdekket ni (!) lovbrudd med russiske borgere, som nasking og mindre tyverier.

– Vår erfaring er at dette fungerer veldig godt. Det er selvsagt noen overtredelser med folk som kjører for langt. Om det er med vilje eller uvitenhet kan jeg ikke si. Men det er ikke avdekket alvorlig kriminalitet, sier Holte.

Vil ha mer visumfrihet

Leder i Barentssekretariatet Lars Fordal ønsker å utvide den visumfrie sonen til å gjelde hele Nord-Norge.

Lars Georg Fordal, leder av Barentssekretariatet. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Avtalen i dag gir bevegelsesfrihet innenfor en viss sone. Denne sonen kan utvides. Dette er et politisk spørsmål, men vi tror at dersom man utvider visumfriheten vil det gi et stort potensial for utvikling av lokalsamfunn i nord, sier Fordal.