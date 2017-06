Vinterværfast: – Sommer i nord, sommer i nord!

– Jeg står selv fast sammen med noen andre biler her, men ikke alle som står her har kjørt seg fast. Det er to trailere som i utgangspunktet står bom fast, sier Tor Egil Johansen.

Han var torsdag ettermiddag på vei fra Austertana til Berlevåg i Øst-Finnmark, men ble værfast i det som kun kan beskrives som et skikkelig vintervær på fylkesvei 890 ved Riidoveibakken. Veien er nå stengt som følge av alle bilene som nå står værfast.

– Flere biler har snudd for å vente nede i Austertana, sier Johansen.

Nå venter han og de andre bilistene på bilberging, og på at været skal løye.

Tor-Egil Johansen ble sittende værfast på fylkesvei 890, like nord for Austertana torsdag ettermiddag. Det til tross for at det er årets første sommerdag. Foto: Privat

Fly ble omdirigert

Uværet enkelte steder i Øst-Finnmark har også skapt problemer i flytrafikken torsdag ettermiddag.

Ifølge iFinnmark ble et Norwegian-fly omdirigert til Alta på grunn av været. Flyet forsøkte senere et nytt forsøk på landing, men også det var forgjeves. Også et ambulansefly ble omdirigert til Alta.

Under Finnmarkssendinga på NRK i ettermiddag kunne statsmeteorolog Sevim Müller fortelle at det ikke er ventet noe sommerbris med det første lengst nord.

– Det ligger et lavtrykk lenger øst over Kvitsjøen og dette lavtrykket vil holde følge med oss. I førsteomgang vil det føre til at man får nordlige og østlige pålandsvind. Det vil si at øst i Finnmark vil det i perioder bli stiv kuling og nedbør, sier Müller.

– Med denne vindretningen vil det fortsatt bli kjølig luft, det vil si at det kan bli mer snø.

Uværet forsvinner i langhelga

I pinsehelgen er det Trøndelag og Svalbard som stikker av med det beste været. Helt i nord meldes det dog ikke om de helt store temperaturene, her ligger det mellom tre og fire grader.

– Trøndelag blir nok værvinneren. I Trondheim ser det ut til å bli 15–16 grader, og i landsdelen ser det ut til også å bli ganske bra vær, sier vakthavende meteorolog Stine Karlsen Gya til NRK.

I Nord-Norge ser det verste været ut til å forsvinne gjennom helgen. Nordland og Troms ser ut til å få bra pinsevær, mens bygene slipper taket helt sist i Finnmark. Temperaturene stiger gradvis oppover, og Nordland kan vente seg temperaturer opp mot 15 grader på søndag.